Угроза стремительного подорожания евро: неожиданный прогноз по валютному курсу

- Важную роль сыграет процесс формирования государственного бюджета
- Многие элементы будут формировать общественные и деловые ожидания
Банкир Тарас Лесовой отметил, что на валютный рынок на следующей неделе будет оказывать влияние целый ряд ключевых факторов.
Среди них — объем ожидаемой и уже подтвержденной макрофинансовой помощи Украине на 2026 год, подчеркнул он в интервью 24 Каналу.
Кроме того, важную роль сыграет процесс формирования государственного бюджета на следующий год. В этом контексте внимание обращается не только на потенциальный дефицит, который может быть покрыт международной поддержкой, но и на заложенный в бюджете прогнозный курс доллара.
По словам эксперта, все эти элементы будут формировать общественные и деловые ожидания, однако значительное влияние продолжит оказывать Национальный банк Украины. В условиях военного времени НБУ проводит сбалансированную политику, которая предотвращает резкие колебания валютного курса.
Также Лесовой добавил, что, несмотря на определенную уязвимость евро к глобальным экономическим изменениям, маловероятно, что курс этой валюты превысит отметку в 49 гривен.
Валютный прогноз: мнение эксперта
Банкир Тарас Лесовой считает, что уже на следующей неделе валютный рынок может продемонстрировать решающее движение, которое задаст направление курсу гривны вплоть до конца 2025 года.
В беседе с 24 Каналом он подчеркнул, что на динамику курса будут воздействовать сразу несколько ключевых факторов — начиная с инфляционных процессов и международной геополитической обстановки, и заканчивая состоянием украинской экономики.
О персоне: Тарас Лесовой
Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами по курсу валют и изменениям ситуации на рынке.
