Угроза стремительного подорожания евро: неожиданный прогноз по валютному курсу

Важную роль сыграет процесс формирования государственного бюджета на следующий год, считает Тарас Лесовой.

https://glavred.info/economics/ugroza-stremitelnogo-podorozhaniya-evro-neozhidannyy-prognoz-po-valyutnomu-kursu-10700075.html Ссылка скопирована

Спрогнозирован курс евро / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важное:

Важную роль сыграет процесс формирования государственного бюджета

Многие элементы будут формировать общественные и деловые ожидания

Банкир Тарас Лесовой отметил, что на валютный рынок на следующей неделе будет оказывать влияние целый ряд ключевых факторов.

Среди них — объем ожидаемой и уже подтвержденной макрофинансовой помощи Украине на 2026 год, подчеркнул он в интервью 24 Каналу.

видео дня

Кроме того, важную роль сыграет процесс формирования государственного бюджета на следующий год. В этом контексте внимание обращается не только на потенциальный дефицит, который может быть покрыт международной поддержкой, но и на заложенный в бюджете прогнозный курс доллара.

По словам эксперта, все эти элементы будут формировать общественные и деловые ожидания, однако значительное влияние продолжит оказывать Национальный банк Украины. В условиях военного времени НБУ проводит сбалансированную политику, которая предотвращает резкие колебания валютного курса.

Также Лесовой добавил, что, несмотря на определенную уязвимость евро к глобальным экономическим изменениям, маловероятно, что курс этой валюты превысит отметку в 49 гривен.

Валютный прогноз: мнение эксперта

Банкир Тарас Лесовой считает, что уже на следующей неделе валютный рынок может продемонстрировать решающее движение, которое задаст направление курсу гривны вплоть до конца 2025 года.

В беседе с 24 Каналом он подчеркнул, что на динамику курса будут воздействовать сразу несколько ключевых факторов — начиная с инфляционных процессов и международной геополитической обстановки, и заканчивая состоянием украинской экономики.

Валютный курс - новости по теме

Ранее сообщалось о том, когда курс доллара может подскочить до 46 гривен. В Украине ожидается сезонное увеличение спроса на иностранную валюту.

Как сообщал Главред, финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что новое торговое соглашение между США и Евросоюзом накладывает существенные финансовые обязательства на ЕС и имеет негативный характер в отношении европейской валюты.

Напомним, обменять доллары больше не так легко - какие купюры конфискуют безвозвратно. За услугу инкассо банки взимают комиссию, которая обычно составляет 7-10% от суммы транспортируемой иностранной валюты.

Читайте также:

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами по курсу валют и изменениям ситуации на рынке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред