Будет только дорожать: в Украине зафиксировали бешеный скачок цен на один продукт

Коротко:
- В Украине снова подорожали огурцы
- Сейчас их продают по 30-50 грн/кг
- Это в среднем на 15% дороже, чем на прошлой неделе
В Украине продолжают дорожать огурцы. Повышению отпускных цен способствуют сразу несколько факторов. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
Отмечается, что к дальнейшему росту цен приводит общее сокращение предложения тепличных овощей, когда спрос в этом сегменте остается на достаточно высоком уровне.
Известно, что на данный момент тепличные огурцы уже поступают в продажу по 30-50 грн/кг, что в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой недели.
"Повышать цены на огурцы местным хозяйствам удается, прежде всего, за счет достаточно ограниченного предложения. Так, грунтовой огурец на сегодняшний день в продажу уже практически не поступает. В то же время поставки тепличной продукции также значительно снизились из-за пасмурной и прохладной погоды в Украине в течение последней недели", - говорится в сообщении.
Стоит добавить, что несмотря на очередное подорожание, на данный момент тепличные огурцы в Украине все же реализуются в среднем на 24% дешевле, чем в аналогичный период 2024 года.
Кроме того, аналитики уверены и в дальнейшем подорожании огурцов.
Что будет с ценами на овощи до конца года
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что ситуация с овощами в этом году однозначно лучше, чем в прошлом году.
Отмечается, что именно за счет значительного предложения овощи "борщевого набора" проседают в цене. Однако, после октября их стоимость может подскочить.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, средняя цена на сливочное масло заметно выросла по сравнению со среднемесячным показателем августа. Сейчас в среднем оно стоит 118,02 гривни.
Также известно, что в украинских супермаркетах зафиксировано некоторое снижение цен на куриные яйца. Неупакованные яйца в среднем стоят 4,77 грн за штуку, что эквивалентно 47,7 грн за десяток - это на 67 копеек дешевле по сравнению с серединой августа.
Кроме того, в Украине сохраняется тенденция ежемесячного подорожания хлеба. До конца года цены вырастут в среднем на 11-23% в зависимости от вида продукции.
Читайте также:
- Украинцы будут получать от 4000 грн: что изменит новая пенсионная система
- Страховой стаж под угрозой: как не потерять годы работы и сохранить пенсию
- Гривна резко начала падать: новый курс валют на 26 сентября
Об источнике: EastFruit
EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред