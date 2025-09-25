Будет только дорожать: в Украине зафиксировали бешеный скачок цен на один продукт

Аналитики считают, что цены будут повышаться и в дальнейшем.

https://glavred.info/economics/budet-tolko-dorozhat-v-ukraine-zafiksirovali-beshenyy-skachok-cen-na-odin-produkt-10701275.html Ссылка скопирована

Цены на огурцы в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Украине снова подорожали огурцы

Сейчас их продают по 30-50 грн/кг

Это в среднем на 15% дороже, чем на прошлой неделе

В Украине продолжают дорожать огурцы. Повышению отпускных цен способствуют сразу несколько факторов. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что к дальнейшему росту цен приводит общее сокращение предложения тепличных овощей, когда спрос в этом сегменте остается на достаточно высоком уровне.

видео дня

Известно, что на данный момент тепличные огурцы уже поступают в продажу по 30-50 грн/кг, что в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой недели.

"Повышать цены на огурцы местным хозяйствам удается, прежде всего, за счет достаточно ограниченного предложения. Так, грунтовой огурец на сегодняшний день в продажу уже практически не поступает. В то же время поставки тепличной продукции также значительно снизились из-за пасмурной и прохладной погоды в Украине в течение последней недели", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что несмотря на очередное подорожание, на данный момент тепличные огурцы в Украине все же реализуются в среднем на 24% дешевле, чем в аналогичный период 2024 года.

Кроме того, аналитики уверены и в дальнейшем подорожании огурцов.

Что будет с ценами на овощи до конца года

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что ситуация с овощами в этом году однозначно лучше, чем в прошлом году.

Отмечается, что именно за счет значительного предложения овощи "борщевого набора" проседают в цене. Однако, после октября их стоимость может подскочить.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, средняя цена на сливочное масло заметно выросла по сравнению со среднемесячным показателем августа. Сейчас в среднем оно стоит 118,02 гривни.

Также известно, что в украинских супермаркетах зафиксировано некоторое снижение цен на куриные яйца. Неупакованные яйца в среднем стоят 4,77 грн за штуку, что эквивалентно 47,7 грн за десяток - это на 67 копеек дешевле по сравнению с серединой августа.

Кроме того, в Украине сохраняется тенденция ежемесячного подорожания хлеба. До конца года цены вырастут в среднем на 11-23% в зависимости от вида продукции.

Читайте также:

Об источнике: EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред