В Украине стремительно растут цены на ключевые продукты - что подорожало больше всего

В Украине стремительно растут цены на продовольственные товары. За месяц больше всего подорожало мясо и мясные продукты. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
В августе 2025 года оптовые цены на мясо и мясные продукты в Украине выросли на 23,4%. В частности, внутренние цены повысились на 23,8%, тогда как экспортные - на 12,7%.
Цены на молочные продукты в августе поднялись на 17,7% в целом. Внутренние цены выросли на 18,7%, а экспортные - лишь на 5,8%.
На рынке хлебобулочных изделий общее подорожание составило 15,5%: внутри страны цены выросли на 15,1%, а для экспорта - на 24,2%.
Также подорожали напитки. Внутри страны цены выросли на 10,0%, а экспортные - на 9,4%.
В то же время есть продукты, которые подешевели. Так, цены на сахар в августе упали на 8,8%, в том числе внутри Украины на 8,7%.
Что осенью будет с ценами на продукты
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщил, что в сентябре-октябре цены на овощи будут оставаться низкими. Однако после того, как часть урожая заложат на хранение, возможно постепенное подорожание.
Марчук напомнил, что в прошлом году из-за засухи урожай был слабым, а цены на овощи высокими. Зато в этом году, благодаря большому предложению, овощи "борщевого набора" дешевеют.
"В целом в этом сезоне цены на овощи на 30-40% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Это касается картофеля, моркови, свеклы, капусты - то есть овощей борщевого набора", - подчеркнул Марчук.
Как сообщал Главред, в Украине за неделю подешевели несколько овощей и бахчевых культур. В то же время фрукты по большей части дорожали.
Также продолжает расти стоимость хлеба. По прогнозам экспертов, до конца года подорожание составит в среднем от 11% до 23% в зависимости от конкретного вида продукции.
Кроме этого, наблюдается подорожание молочной продукции, особенно сыра и сливочного масла. Аналитик УКАБ Максим Гопка объясняет это увеличением расходов на корма для животных и сокращением поголовья коров
