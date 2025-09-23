В Украине стремительно растут цены на ключевые продукты - что подорожало больше всего

По данным Госстата, производители продуктов подняли цены почти на 20%.

Цены на продукты в Украине

Вы узнаете:

Какие продукты в Украине подорожали больше всего

Какова динамика цен на молочные продукты

Были ли продукты, которые подешевели

В Украине стремительно растут цены на продовольственные товары. За месяц больше всего подорожало мясо и мясные продукты. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

В августе 2025 года оптовые цены на мясо и мясные продукты в Украине выросли на 23,4%. В частности, внутренние цены повысились на 23,8%, тогда как экспортные - на 12,7%.

Цены на молочные продукты в августе поднялись на 17,7% в целом. Внутренние цены выросли на 18,7%, а экспортные - лишь на 5,8%.

На рынке хлебобулочных изделий общее подорожание составило 15,5%: внутри страны цены выросли на 15,1%, а для экспорта - на 24,2%.

Также подорожали напитки. Внутри страны цены выросли на 10,0%, а экспортные - на 9,4%.

В то же время есть продукты, которые подешевели. Так, цены на сахар в августе упали на 8,8%, в том числе внутри Украины на 8,7%.

Что осенью будет с ценами на продукты

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщил, что в сентябре-октябре цены на овощи будут оставаться низкими. Однако после того, как часть урожая заложат на хранение, возможно постепенное подорожание.

Марчук напомнил, что в прошлом году из-за засухи урожай был слабым, а цены на овощи высокими. Зато в этом году, благодаря большому предложению, овощи "борщевого набора" дешевеют.

"В целом в этом сезоне цены на овощи на 30-40% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Это касается картофеля, моркови, свеклы, капусты - то есть овощей борщевого набора", - подчеркнул Марчук.

Как сообщал Главред, в Украине за неделю подешевели несколько овощей и бахчевых культур. В то же время фрукты по большей части дорожали.

Также продолжает расти стоимость хлеба. По прогнозам экспертов, до конца года подорожание составит в среднем от 11% до 23% в зависимости от конкретного вида продукции.

Кроме этого, наблюдается подорожание молочной продукции, особенно сыра и сливочного масла. Аналитик УКАБ Максим Гопка объясняет это увеличением расходов на корма для животных и сокращением поголовья коров

Об источнике: Государственная служба статистики Украины Госстат Украины - национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется министром Кабинета Министров Украины. Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создание и надлежащее функционирование общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.

