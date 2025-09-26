Такого не было даже год назад: украинцы могут купить базовый продукт за копейки

Коротко:
- В Украине значительно подешевел лук
- Его уже продают по 6-13 грн/кг
- Это в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее
С начала недели на украинском рынке наблюдается очередное снижение отпускных цен на лук. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Отмечается, что основной причиной падения стоимости стало начало уборки поздних сортов лука в северных и западных областях страны, что повлекло существенное увеличение предложения на рынке.
Так, на сегодняшний день цены на лук на внутреннем рынке уже снизились до уровня 6-13 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее.
Аналитики заметили, что фермеры в настоящее время избавляются от лука, который не подлежит длительному хранению из-за определенных качественных параметров.
Кроме того, на данный момент лук в Украине уже стоит в среднем на 24% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.
"При этом многие игроки рынка отмечают существенное сокращение урожая качественного лука в текущем сезоне из-за неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.
Что будет со стоимостью овощей
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщал, что дефицит овощной группы в Украине сейчас на уровне 400 миллионов долларов.
По его словам, в Украине не хватает овощных хранилищ для хранения.
"Поэтому во время пика реализации с огородов и полей цена на овощи низкая, но как только овощи начинают закладываться на хранение, цена растет", - подчеркнул он.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, в Украине продолжают дорожать огурцы. Повышению отпускных цен способствуют сразу несколько факторов.
Также в Украине начали заметно снижаться цены на морковь, после месяца относительной стабильности. На данный момент торгово-закупочная деятельность на рынке моркови остается малоактивной, тогда как фермерам необходимо реализовывать достаточно большие объемы овощей.
Кроме того, в Украине падают цены на картофель. Основная причина - старт уборочных работ в большинстве регионов страны, что привело к увеличению предложения продукции на внутреннем рынке.
Об источнике: EastFruit
EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
