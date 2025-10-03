Евро взлетит быстрее, чем доллар: банкир рассказал о курсе валют с понедельника

Банкир назвал фактор, который может повышать спрос на валюту.

Курс валют с 6 по 12 октября / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Что будет с курсом валют на следующей неделе

От чего будет зависеть курс доллара и евро

Ситуация на валютном рынке в Украине с 6 по 12 октября, вероятно, будет спокойной. Резких курсовых колебаний не предвидится. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, в пользу гривни работает снижение инфляции, которая с июня по сентябрь уменьшилась почти на 4% в годовом измерении.

Однако, банкир также напомнил, что в октябре традиционно растет активность на рынке из-за завершения квартала и подготовки компаний к налоговым расчетам.

"Этот фактор может кратковременно повышать спрос на валюту, но он не имеет фундаментальных рисков для стабильности", - говорится в сообщении.

Что может повлиять на курс валют

Лесовой отметил, что существуют некоторые внешние риски, способные повлиять на валютный рынок. Например:

непредсказуемые события на фронте;

возможные перебои в международной помощи Украине;

угроза ракетных и дроновых атак на энергетическую инфраструктуру.

Также на украинском курсе может сказаться динамика пары доллар/евро на мировых рынках.

"Если евро будет усиливать позиции против доллара, то украинский рынок отреагирует ростом курса евро быстрее, чем изменением стоимости доллара", - подчеркнул он.

Курс валют до 12 октября

По прогнозу банкира, на следующей неделе курс доллара будет оставаться в пределах 41-41,5 грн/долл., а курс евро - 48-49,5 грн/евро.

В то же время, основные показатели валютного рынка с 6 по 12 октября будут такими:

коридоры валютных изменений: 41-41,5 грн/долл. и 48-49 грн/евро (на межбанке) и 41-41,5 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн.

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

Каким будет курс доллара и евро до конца месяца

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский считает, что октябре колебания на валютном рынке могут усилиться.

Отмечается, что на это могут повлиять риски рецессии в США, рост безработицы и стабильно высокая инфляция.

По его мнению, в октябре на межбанке курс гривни будет колебаться в пределах 41,2-42,2 грн за доллар и 48,2-50,2 грн за евро.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в пятницу, 3 октября, Национальный банк Украины второй раз подряд повысил официальный курс доллара к гривне. Кроме того, подорожала и европейская валюта с польским злотым.

Банкир Тарас Лесовой говорил, что американская валюта остается ключевой для Украины, а введенный режим "управляемой гибкости" помогает сглаживать скачки курса.

В то же время, финансовый эксперт Андрей Шевчишин считает, что до конца года украинская валюта может ослабнуть из-за сохранения рисков в сфере безопасности.

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

