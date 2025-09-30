Украинцев предупредили об уменьшении пенсионных выплат: кого коснется

Новое пенсионное обеспечение начнёт выплачиваться не с начала месяца, а с даты подачи заявления.

Главное:

Переход на другой вид пенсии осуществляется с момента подачи заявления

Пенсия по инвалидности чаще всего оказывается ниже, чем пенсия по возрасту

Украинцы могут рассчитывать на изменение вида получаемой пенсии, однако стоит учитывать, что после перехода её размер может уменьшиться.

Переход на другой вид пенсии осуществляется с момента подачи соответствующего заявления и всех необходимых документов, пишет На пенсии.

При этом важно понимать: новое пенсионное обеспечение начнёт выплачиваться не с начала месяца, а с даты подачи заявления.

Также при переходе могут быть учтены доходы за отдельные периоды страхового стажа, что в некоторых случаях позволяет увеличить размер выплат.

Тем, кто планирует сменить пенсию по возрасту на пенсию по инвалидности, стоит внимательно всё взвесить. Согласно действующим нормам, пенсия по инвалидности чаще всего оказывается ниже, чем пенсия по возрасту.

Чтобы принять обоснованное решение, рекомендуется проконсультироваться в отделении Пенсионного фонда или обратиться к профильному специалисту — например, к юристу. Это поможет оценить все возможные последствия и выбрать наиболее выгодный вариант.

Изменение пенсий: что говорят эксперты

Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин отметил, что в некоторых случаях пенсионерам необходимо лично подавать заявление в Пенсионный фонд для пересмотра размера своих выплат. Он пояснил, что, например, в апреле 2025 года автоматический перерасчёт не осуществлялся, если с момента предыдущего прошло меньше двух лет.

Кроме того, специалист добавил, что пока сложно сказать, насколько ощутимым будет такой перерасчёт и приведёт ли он к значительному увеличению пенсии.

