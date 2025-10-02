Укр
Цена на хлеб ползет вверх: эксперт раскрыл, насколько может взлететь стоимость

Руслан Иваненко
2 октября 2025, 21:53
Эксперт прогнозирует рост цен на хлеб уже этой осенью и зимой.
Цена на хлеб ползет вверх: эксперт раскрыл, насколько может взлететь стоимость
Дефицит ржаного зерна может повлиять на стоимость хлеба/ Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

  • Цены на хлеб в Украине могут вырасти на 5-10% этой осенью и зимой
  • Пшеничной пшеницы достаточно, но ржаное зерно может быть дефицитным

В Украине в ближайшие месяцы цены на хлеб могут немного повыситься, однако значительного подорожания ожидать не стоит. Об этом заявил президент "Всеукраинской ассоциации пекарей" Юрий Дученко в комментарии "Украинскому Радио".

"Определенные предостережения относительно роста цен возможны - в пределах 5-10%. Такой прогноз. Но катастрофы здесь не будет", - отметил он.

Ситуация с пшеницей

Дученко добавил, что для стабильной работы украинской хлебопекарной отрасли необходимо 2,5 млн тонн хлебопекарной пшеницы. Сейчас в Украине уже собрано около 6 млн тонн продовольственной пшеницы первого, второго и третьего класса.

"Есть определенная обеспокоенность, что мукомолам будет сложнее формировать соответствующие партии, для того чтобы обеспечить качественную муку. И это будет влиять на формирование цен на хлебопекарное зерно, а соответственно - на муку и хлеб. Это что касается пшеничного зерна", - пояснил эксперт.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

В то же время ситуация с ржаным хлебом более сложная. Для его производства нужно около 180 тысяч тонн ржаного зерна.

"Его собрали, но не все ржаное зерно имеет надлежащее качество, к сожалению. Поэтому ржаное зерно может быть в дефиците. Кстати, за последний год цена зерна выросла в несколько раз, а следовательно, и на ржаную муку", - подчеркнул Дученко.

Почему цены на хлеб будут расти - экспертное мнение

Заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук отметил, что урожай пшеницы в этом году составил около 22 млн тонн - показатели аналогичны прошлому году.

"Дефицита сырья для хлеба не будет, и отсутствие пшеницы не станет фактором роста цен", - заверил эксперт.

Он пояснил, что цена пшеницы формирует лишь 20-25% конечной стоимости хлеба. Основное влияние на стоимость имеют логистика, стоимость топлива и электроэнергии (которые подорожали с 1 августа 2025 года), продовольственная инфляция (примерно 22%), заработные платы работников хлебозаводов (не менее 20 тыс. грн для критической инфраструктуры) и курс гривны к доллару и евро, поскольку заводы закупают иностранные комплектующие.

"В этом году уже девять месяцев подряд наблюдаем подорожание хлеба на 1,5-2%, только в апреле цены оставались стабильными. По итогам 2025 года хлеб подорожает примерно на 20-25%", - подчеркнул Марчук.

Цены на продукты - новости Украины

Как сообщал Главред, в этом году украинские аграрии собрали высокий урожай картофеля, однако ожидаемых прибылей он не принес. Цены на внутреннем рынке обвалились до минимальных за последние три года.

Кроме того, цены на лук в Украине продолжают снижаться уже вторую неделю подряд. Этому способствует заметное ослабление спроса, хотя предложение на рынке продолжает увеличиваться.

Напомним, что генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль отметил, что в сентябре цены на овощи борщевого набора были достаточно низкие, но они на рынке продержатся на таком уровне еще недолго.

Вместо борща и бульона: хитовый осенний суп, с которым справится любая хозяйка

