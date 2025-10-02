Всего 5 гривен за килограмм: цена на один продукт упала до минимальной отметки

В прошлом году лук был на 40% дороже.

Цены на лук в Украине

Коротко:

В Украине падают цены на лук

Сейчас фермеры его продают по 5-10 грн/кг

Это в среднем на 20% дешевле, чем на прошлой неделе

Цены на лук в Украине продолжают снижаться уже вторую неделю подряд. Этому способствует заметное ослабление спроса, хотя предложение на рынке продолжает увеличиваться. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что на сегодняшний день фермеры продают лук по 5-10 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой недели.

"Нынешние цены на лук в Украине остаются самыми низкими как минимум за последние 4 сезона", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что из-за затяжных дождей в период жатвы качество овощей серьезно пострадало, в результате чего продукция оказалась непригодной для длительного хранения.

"Пытаясь как можно быстрее реализовать лук, большинство фермеров сейчас продолжают снижать отпускные цены на имеющиеся объемы. Между тем лук высокого качества сейчас редко поступает в продажу, так как производители предпочитают держать его в хранилищах в ожидании более высоких цен", - отметили в EastFruit.

Также стоит добавить, что на сегодняшний день лук в Украине уже продается в среднем на 40% дешевле, чем за аналогичный период 2024 года.

Когда вырастут цены на овощи

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что в сентябре-октябре цены на овощи будут на низком уровне, но позже они вырастут.

В частности, овощи борщевого набора будут дешевыми до момента закладки их на хранение.

Почему растут цены на продукты

Как сообщал Главред, в этом году украинские аграрии собрали высокий урожай картофеля, однако ожидаемых прибылей он не принес. Цены на внутреннем рынке обвалились до минимальных за последние три года.

Генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль отметил, что в сентябре цены на овощи борщевого набора были достаточно низкие, но они на рынке продержатся на таком уровне еще недолго.

Кроме того, в Украине сохраняется тенденция ежемесячного подорожания хлеба. До конца года цены вырастут в среднем на 11-23% в зависимости от вида продукции.

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа

