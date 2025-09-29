Надо запасаться сейчас: украинцев предупредили о скачке цен на базовые продукты

Осталось не так много времени, чтобы закупить овощи на зиму по хорошей цене.

Овощи снова могут вырасти в цене / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщил Коваль:

Осталось несколько недель, когда цены на овощи будут стабильны

С октября ряд овощей подорожает

Картофель вместо 17 гривен будет стоить все 20 гривен

В сентябре цены на овощи борщевого набора были достаточно низкие, но они на рынке продержатся на таком уровне еще недолго. Об этом Новости.LIVE рассказал генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль.

По его словам, именно сейчас лучшее время, чтобы запасаться на зиму такими овощами, как картофель, морковь, капуста, свекла и лук.

"Где-то уже с середины октября нужно будет думать, где эти овощи хранить в зимний период, когда будут появляться первые заморозки. А это дополнительные расходы на складские помещения, овощехранилища, дополнительную логистику, дополнительное содержание этих складских помещений и тому подобное. Поэтому овощи снова могут немного вырасти в цене. Плюс дальше будем ждать Рождества и новогодних праздников. Тогда будет также сезонное подорожание овощей", - пояснил Коваль.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Как изменятся цены на овощи

Если сегодня картофель стоит около 17 гривен за килограмм, то в ближайшее время его цена вырастет до 20 гривен. Также, согласно прогнозам агрария, уже в конце октября повысятся на 5-6 гривен цены на морковь, свеклу, лук, капусту и чеснок.

"Сегодня наиболее удобный период, когда надо запасаться на зиму, у кого есть такие возможности. Потому что сейчас на рынок повлияла сухая погода в значительном количестве регионов. И поэтому сейчас аграрии "выбросили" на рынок все свои запасы и весь ассортимент", - добавил Коваль.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что цены на лук на внутреннем рынке уже снизились до уровня 6-13 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее.

Ранее стало известно, что за последние четыре недели в Украине заметно подорожали куриные яйца. С начала августа цены на них выросли примерно на 20%. Аналитики заметили, что фермеры в настоящее время избавляются от лука, который не подлежит длительному хранению из-за определенных качественных параметров.

Накануне сообщалось, что в Украине растут цены на морковь. Причиной повышения стоимости овоща в украинских домохозяйствах стал рост торговой активности.

О персоне: Павел Коваль Павел Коваль - генеральный директор Украинской аграрной конфедерации, кандидат экономических наук, член Agricultural Economics Society, заместитель директора Института экономики и менеджмента АПК КНЭУ, автор более 40 научных публикаций по аграрным проблемам.

