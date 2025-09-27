Цены стремительно растут перед зимой: в Украине дорожает востребованный продукт

С начала прошлого месяца цены на популярный продукт выросли на 20%. Но это еще не предел.

https://glavred.info/ukraine/ceny-stremitelno-rastut-pered-zimoy-v-ukraine-dorozhaet-vostrebovannyy-produkt-10701845.html Ссылка скопирована

Насколько изменились цены на яйца в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сообщил Карпенко:

В Украине подняли цены на яйца

Яйца будут дорожать и в дальнейшем

Резких скачков цен на яйца в ближайшее время не будет

За последние четыре недели в Украине заметно подорожали куриные яйца. С начала августа цены на них выросли примерно на 20%. Исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко рассказал изданию УНИАН, в чем причина такого скачка цен.

По состоянию на конец текущей рабочей недели оптово-отпускные цены фабрик находятся в пределах 43-45 гривен за десяток, что с наценками торговых сетей делает яйца наиболее доступным животным белком для потребителей.

видео дня

Что будет с ценами на яйца дальше

Карпенко отметил, что спрогнозировать ценообразование на рынке яиц всегда было не просто. Это зависит от того, как будут меняться статьи себестоимости производства яиц, а также каким будет спрос конечных потребителей.

При этом он отметил, что цены на яйца имеют сезонность. Сейчас закончился весенне-летний период, когда яйца самые дешевые и начинается осенне-зимний, когда производители увеличивают цены.

Поэтому цены на яйца в Украине будут расти и дальше, однако это подорожание будет постепенным, без резких скачков.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине растут цены на морковь. Как сообщили аналитики EastFruit, причиной повышения стоимости овоща в украинских домохозяйствах стал рост торговой активности.

Накануне стало известно, что с начала этой недели на украинском рынке наблюдается очередное снижение отпускных цен на лук. Основной причиной падения стоимости стало начало уборки поздних сортов лука в северных и западных областях страны, что повлекло существенное увеличение предложения на рынке.

Ранее аналитики сообщали, что в Украине продолжают дорожать огурцы. Повышению отпускных цен способствуют сразу несколько факторов. Тепличные огурцы уже поступают в продажу по 30-50 грн/кг.

Другие новости:

О персоне: Сергей Карпенко Сергей Карпенко - исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины". Присоединился к ассоциации в 2003 году. С 2006 года занимает должность исполнительного директора. Окончил Национальный аграрный университет, получив образование в области аграрного менеджмента.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред