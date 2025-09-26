Уже на 24% дороже: в Украине стремительно растут цены на базовый продукт

Базовый овощ внезапно подорожал и может стоить еще дороже.

Что сообщили аналитики:

На украинском рынке подорожала морковь

Цены на овощ изменились из-за сокращения предложения

Морковь может дорожать и в дальнейшем

В Украине растут цены на морковь. Как сообщили аналитики EastFruit, причиной повышения стоимости овоща в украинских домохозяйствах стал рост торговой активности.

На украинском рынке произошло сокращение предложения в этом сегменте из-за сезонного фактора, поэтому морковь стоит уже на 24% дороже, чем в конце прошлой недели.

По сколько отгружают морковь

По состоянию на 26 сентября украинские фермеры в основных регионах производства отгружают качественную морковь по 8-15 гривен за килограмм, что равно 0,19-0,36 долларов.

"Операторы рынка этот ценовой тренд связывают с существенным сокращением предложения моркови из-за периода межсезонья. В частности, большинство хозяйств уже завершили реализацию моркови средних сортов, тогда как к сбору урожая более поздних сортов еще не приступили", - отметили аналитики.

Насколько изменились цены на морковь за последний год

Хотя морковь на этой неделе и подорожала, но цены на нее в этом году в среднем на 35% ниже, чем в 2024 году. Однако аналитики предупредили, что некоторые производители планируют и в дальнейшем повышать цены на морковь, поэтому ситуация может измениться.

Среди овощей в Украине дорожает не только морковь

Главред писал, что по данным аналитиков EastFruit, в Украине продолжают дорожать и огурцы. Причиной повышения отпускных цен они называют общее сокращение предложения тепличных овощей.

По состоянию на 25 сентября тепличные огурцы уже поступают в продажу по 30-50 грн/кг, что в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой недели.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Недавно стало известно, что согласно мониторинговых данных, в Украине подорожал кофе. Пачка весом 210 граммов, по состоянию на начало этой недели, стоила в среднем 588,60 гривны. Зато среднемесячная цена в августе на такую же пачку составляла 549,56 гривны.

Ранее Главред писал, что цены на лук на внутреннем рынке Украины уже снизились до уровня 6-13 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее.

Накануне сообщалось, что в украинских супермаркетах средняя цена на сливочное масло заметно выросла по сравнению со среднемесячным показателем августа.

