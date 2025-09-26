РФ определила цели ударов: названы города и вероятные сроки новых обстрелов

Главное из заявлений Жданова:
- У противника в наличии постоянно находится порядка 300–400 ударных БпЛА
- Жданов отмечает усиление применения разведывательных дронов РФ
Военный эксперт Олег Жданов предупреждает: новый мощный ракетно-дроновый удар по Украине возможен в любой момент.
По его оценке страна-агрессор Россия готова к подобной атаке. Об этом он рассказал в комментарии ТСН.
Запас дронов и оценка сил
Жданов считает, что у противника в наличии постоянно находится порядка 300–400 ударных беспилотников, возможно — до 500.
Для по-настоящему массовой операции, по его словам, потребовалось бы накопить 700–800 аппаратов, но для серии ударов хватит и имеющегося запаса.
Что влияет на вероятность удара
Решение о проведении массированного удара зависит не только от запасов техники, но и от политических и экономических соображений, а также от погодных условий. Например, при холодах и ночных заморозках наиболее вероятна атака по энергетической инфраструктуре.
Накопление техники и текущая динамика
По наблюдению Жданова, в последние дни значительного накопления дронов не видно: россияне расходуют примерно 150–170 аппаратов — практически те, что производят.
С момента предыдущего крупного удара прошло немного времени, поэтому вероятность немедленной новой массированной атаки, возможно, не очень высока.
Разведка РФ над городами
Жданов отмечает усиление применения разведывательных БПЛА российскими войсками — дроны регулярно облетали украинские города; на прошлой неделе один из них облетел все районы Киева.
Мониторинговые каналы фиксировали недавнее применение: над Черниговщиной одновременно работали четыре разведчика, в Днепре дрон корректировал несколько баллистических ударов.
Почему ПВО не всегда сбивает разведдроны
Эксперт объясняет: у ПВО есть приоритеты — уничтожение одного разведывательного дрона над городом не обязательно снижает общую угрозу, потому что у противника уже есть представление о целевых направлениях ударов.
Тактическая экономия боеприпасов
По мнению Жданова, лучше не расходовать дорогостоящие боевые ракеты на маленькие разведчики. Более рационально оставить такой дрон и сохранить ракеты для ударных БПЛА или более тяжёлых целей, угрожающих людям и инфраструктуре.
Роль разведывательных БПЛА после ударов
Разведчики выполняют важную функцию подтверждения результатов атак и помогают находить новые цели — например, фиксируют перемещения техники и решают, стоит ли наносить удар по конкретному району или направлять туда корректировщиков.
Ответ на удары РФ: позиция Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что выражения поддержки со стороны мировых лидеров должны сопровождаться конкретными мерами — новыми санкциями и тарифами против России, чтобы усиливать давление за агрессию. По его словам, масштабный удар РФ свидетельствует о том, что Путин проверяет реакцию мирового сообщества — примут ли они это или смирятся. Поэтому потери агрессора должны быть ощутимыми. Эффективными, по убеждению Зеленского, являются и наши реальные возможности по нанесению ударов на дальние дистанции.
О персоне: Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.
С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.
