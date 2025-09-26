Укр
РФ определила цели ударов: названы города и вероятные сроки новых обстрелов

Алексей Тесля
26 сентября 2025, 12:24
У противника в наличии постоянно находится порядка 300–400 ударных беспилотников, предупредил Олег Жданов.
Олег Жданов, ракета
Олег Жданов предупредил о подготовке удара РФ / УНИАН, минобороны РФ

Главное из заявлений Жданова:

  • У противника в наличии постоянно находится порядка 300–400 ударных БпЛА
  • Жданов отмечает усиление применения разведывательных дронов РФ

Военный эксперт Олег Жданов предупреждает: новый мощный ракетно-дроновый удар по Украине возможен в любой момент.

По его оценке страна-агрессор Россия готова к подобной атаке. Об этом он рассказал в комментарии ТСН.

Запас дронов и оценка сил

Жданов считает, что у противника в наличии постоянно находится порядка 300–400 ударных беспилотников, возможно — до 500.

Для по-настоящему массовой операции, по его словам, потребовалось бы накопить 700–800 аппаратов, но для серии ударов хватит и имеющегося запаса.

Что влияет на вероятность удара

Решение о проведении массированного удара зависит не только от запасов техники, но и от политических и экономических соображений, а также от погодных условий. Например, при холодах и ночных заморозках наиболее вероятна атака по энергетической инфраструктуре.

Накопление техники и текущая динамика

По наблюдению Жданова, в последние дни значительного накопления дронов не видно: россияне расходуют примерно 150–170 аппаратов — практически те, что производят.

С момента предыдущего крупного удара прошло немного времени, поэтому вероятность немедленной новой массированной атаки, возможно, не очень высока.

Разведка РФ над городами

Жданов отмечает усиление применения разведывательных БПЛА российскими войсками — дроны регулярно облетали украинские города; на прошлой неделе один из них облетел все районы Киева.

Мониторинговые каналы фиксировали недавнее применение: над Черниговщиной одновременно работали четыре разведчика, в Днепре дрон корректировал несколько баллистических ударов.

Почему ПВО не всегда сбивает разведдроны

Эксперт объясняет: у ПВО есть приоритеты — уничтожение одного разведывательного дрона над городом не обязательно снижает общую угрозу, потому что у противника уже есть представление о целевых направлениях ударов.

Тактическая экономия боеприпасов

По мнению Жданова, лучше не расходовать дорогостоящие боевые ракеты на маленькие разведчики. Более рационально оставить такой дрон и сохранить ракеты для ударных БПЛА или более тяжёлых целей, угрожающих людям и инфраструктуре.

Роль разведывательных БПЛА после ударов

Разведчики выполняют важную функцию подтверждения результатов атак и помогают находить новые цели — например, фиксируют перемещения техники и решают, стоит ли наносить удар по конкретному району или направлять туда корректировщиков.

Ответ на удары РФ: позиция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что выражения поддержки со стороны мировых лидеров должны сопровождаться конкретными мерами — новыми санкциями и тарифами против России, чтобы усиливать давление за агрессию. По его словам, масштабный удар РФ свидетельствует о том, что Путин проверяет реакцию мирового сообщества — примут ли они это или смирятся. Поэтому потери агрессора должны быть ощутимыми. Эффективными, по убеждению Зеленского, являются и наши реальные возможности по нанесению ударов на дальние дистанции.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ выбрала цели для новых массированных ударов. Россия продолжает практику террора против гражданских, подчеркнул Игорь Клименко.

Напомним, ранее сообщалось об одной из самых массированных атак с начала войны. Дроны атаковали крупнейший нефтеналивной порт Приморск в Ленинградский области. Есть попадания в объекты компании Лукойл в Смоленске.

Как сообщал Главред, ранее российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, применив ударные беспилотники. Ранения получили четыре человека.

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Олег Жданов война России и Украины ракетный удар
"Трамп хочет победы Украины": Зеленский раскрыл сценарий возвращения территорий

"Трамп хочет победы Украины": Зеленский раскрыл сценарий возвращения территорий

13:54Украина
Решительное наступление РФ на Днепропетровщину: известно, хватит ли врагу сил

Решительное наступление РФ на Днепропетровщину: известно, хватит ли врагу сил

13:48Фронт
ВСУ рассекли группировки РФ: Сырский сообщил, что враг на Донетчине в ловушке

ВСУ рассекли группировки РФ: Сырский сообщил, что враг на Донетчине в ловушке

13:03Фронт
Назло Пугачевой: Киркоров показательно закрутил роман с известной певицей

Назло Пугачевой: Киркоров показательно закрутил роман с известной певицей

Страны НАТО провели тайные переговоры с РФ в Москве и выставили ультиматум - что известно

Страны НАТО провели тайные переговоры с РФ в Москве и выставили ультиматум - что известно

Джамала пригласила на Нацотбор известную украинскую певицу - что она ответила

Джамала пригласила на Нацотбор известную украинскую певицу - что она ответила

"Им везет": люди, родившиеся в эти даты, способны покорять аудиторию

"Им везет": люди, родившиеся в эти даты, способны покорять аудиторию

"Однозначно непросто": Никитюк рассказала правду об отношениях с возлюбленным

"Однозначно непросто": Никитюк рассказала правду об отношениях с возлюбленным

