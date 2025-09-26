ВСУ рассекли группировки РФ: Сырский сообщил, что враг на Донетчине в ловушке

Украинские военные предотвратили планы окупантов растянуть фронт в Украине.

Оккупанты не прекращают попыток добиться успеха в районе Доброполья / Коллаж: Главред, фото: 43 ОМБр, t.me/osirskiy

Что сказал Сырский:

Врага загнали в ловушку на Покровском направлении

Наступательная кампания РФ сорвана

Попытки врага прорваться на Добропольском направлении безуспешны

Оккупационные войска страны-агрессора России оказались в "мешке" на Добропольском направлении. Об этом во время встречи с представителями медиа заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, после тяжелых боев в направлении города Мирноград и в районе населенного пункта Новоэкономичное, боевые действия постепенно смещались на север. Таким образом россияне смогли продвинуться отдельными группами на глубину от 12 до 20 километров.

Доброполье / Инфографика: Главред

Украинские военные предотвратили прорыв врага

Предвидя желание оккупационной армии расширить фронт, Силы обороны переместили ряд воинских частей, чтобы рассечь группировку врага по барьерному рубежу - реке Казенный Торец.

"Таким образом те подразделения врага, которые продвинулись в глубину, оказались в своеобразном "мешке". Одновременно мы закрыли этот рубеж действиями наших подразделений Десантно-штурмовых войск на встречных направлениях с севера и юга. Враг оказался в ловушке. Сейчас фактически происходит его уничтожение, - добавил Сырский.

Российскую наступательную кампанию сорвали по всему фронту

Главнокомандующий отметил, что россияне планировали кроме захвата Покровской агломерации еще и создать буферную зону в Харьковской и Сумской областях, выйти на границы Донецкой области и занять некоторые территории Запорожья, Днепропетровщины и Херсонщины.

Однако планы оккупантов провалились, потому что украинские военные сорвали их. Более того - после успешных действий ВСУ на Добропольском направлении противник отказался от планов наступать на Новопавловском направлении.

Сейчас морская пехота РФ продолжает боевые действия на Добропольском направлении и несет потери. При этом успеха не имеет.

Что об успехе ВСУ в районе Доброполья сообщали аналитики

Главред писал, что аналитики OSINT-проекта DeepState сообщали о том, что Силы обороны Украины имеют успех на востоке, отбросив подразделения армии страны-агрессора РФ на Добропольском направлении. ВСУ потеснили противника возле населенного пункта Владимировка.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, по информации руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, страна-агрессор Россия снова перебрасывает оружие и солдат на Покровское направление. Очередные перемещения фиксируют с территории России через Донецк на фронт.

Ранее старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" сообщал, что россияне пытаются проникнуть в Покровск небольшими группами, чтобы создать хаос в тылу.

Накануне, как писал Главред, ДШВ обнародовали видео оккупанта, который рассказал об ужасном положении оккупантов на Покровском направлении. По его словам, командование оставило без помощи его группу на Покровском направлении, после того как "бросило на мясо".

