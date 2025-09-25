Укр
Читать на украинском
Такого не было с лета: военный рассказал, что готовит враг на востоке Украины

Руслан Иваненко
25 сентября 2025, 00:50
Украинские военные фиксируют активизацию вражеских действий на Покровском и Днепропетровском направлениях.
Враг пытается проникнуть в Покровск малыми группами / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Кратко:

  • Российские войска активизировали попытки продвижения на Покровском направлении
  • Обострение фиксируют в окрестностях Покровска и в направлении Днепропетровской области

Российские оккупационные войска продолжают попытки продвинуться на Покровском направлении. Напряжение растет как в окрестностях Покровска Донецкой области, так и в направлении Днепропетровской области.

Напряжение на фронте

Об этом сообщил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс", автор телеграмм-канала "Офицер", пишет УНИАН. Он отметил, что россияне пытаются проникнуть в Покровск небольшими группами, чтобы создать хаос в тылу.

видео дня

На направлении Днепропетровской области враг проводит постоянные пехотные штурмы:

"Прут пехотными штурмами нон-стопом 24/7", - отметил военный. По его словам, такого не наблюдалось с начала лета.

Осложнение логистики и атаки дронов

Оккупанты также пытаются усложнить логистику многочисленными атаками дронов и контролем транспортных путей: "Пробуют резать логистику большим количеством дроновых атак и целенаправленным огневым контролем логистических путей".

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Экспертный прогноз

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук отмечает, что сейчас Россия ведет две стратегические операции: наземную, которая охватывает боевые действия на Донбассе и других фронтах, и воздушную, которую тоже можно рассматривать как наступательную.

По его мнению, наиболее вероятным является продолжение наступления именно на Донбассе. "Для проведения второй операции параллельно им нужно вдвое больше сил. Сейчас враг не сможет начать новую стратегическую наступательную операцию, например, на юге Украины", - подчеркнул Лакийчук.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что боевые действия в Донецкой области зашли в позиционный тупик, напоминающий события Первой мировой войны.

Крым того, страна-агрессор Россия планировала масштабное наступление на Запорожье, но ей помешали удары по логистике и действия украинских подразделений. Интенсивность атак на этом направлении сейчас заметно снизилась, хотя риски новых штурмов сохраняются.

Также полный захват Донецкой области остается ключевой целью России. Сейчас на востоке Украины продолжаются мощные бои, а российские войска могут оказаться в "котле".

Читайте также:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

