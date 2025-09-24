Безумная сумма: стало известно, какую финансовую поддержку готовит Европа для Украины

Украина сможет погасить кредит только после получения репараций от России в рамках мирного соглашения.

https://glavred.info/world/bezumnaya-summa-stalo-izvestno-kakuyu-finansovuyu-podderzhku-gotovit-evropa-dlya-ukrainy-10701044.html Ссылка скопирована

Прежде чем одобрить кредит, ЕС погасит 45 миллиардов евро долга по договоренности с G7 / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

Сумма репарационного кредита может достичь 130 млрд евро

Около 175 млрд евро российских активов в Euroclear уже наличны

Кредит направлен на поддержку оборонных усилий Украины

Европейский Союз рассматривает предоставление Украине "репарационного кредита" на сумму до 130 миллиардов евро. Окончательный объем финансирования будет определен совместно с Международным валютным фондом, сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц.

Кредит предназначен для поддержки Киева в финансировании военных усилий и будет погашаться только после получения репараций от России в рамках будущего мирного соглашения.

видео дня

Замороженные российские активы станут основой кредита

По данным источников агентства, большая часть российских активов, замороженных в Европе на сумму около 210 миллиардов евро, находится в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear. Из них 175 миллиардов евро уже достигли срока погашения и были конвертированы в наличные, которые могут стать основой для нового кредитного механизма.

Предварительное погашение кредита G7

Перед тем, как ЕС одобрит кредит на возмещение убытков, блок планирует погасить кредит G7 на сумму 45 миллиардов евро, о котором было договорено в прошлом году. Это оставит около 130 миллиардов евро для нового инструмента, но окончательная сумма будет определена после оценки МВФ финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах.

Механизм использования активов без конфискации

По словам высокопоставленных чиновников Министерства финансов ЕС, конкретные детали еще не согласованы. Комиссия разрабатывает механизм, который позволит использовать замороженные российские активы без их конфискации - это остается "красной линией" для многих правительств ЕС и Европейского центрального банка.

Экономические новости - главное:

Напомним, Главред писал, Правительство Украины одобрило проект государственного бюджета на 2026 год, который вскоре передадут на рассмотрение Верховной Рады. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

Кроме того, Международный валютный фонд (МВФ) оценивает, что потребности Украины в финансировании до 2027 года могут превышать прогнозы правительства на 20 млрд долларов.

Министерство финансов Украины исходит из более пессимистического сценария и проект Госбюджета-2026 будет сформирован из расчета, что война будет до конца следующего года. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на форуме Forbes Money.

Читайте также:

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред