Серверы 'властей' Крыма взломаны: в руках ГУР переписка Аксенова и не только

Украинская разведка получила более 100 ТВ данных оккупационных властей Крыма.

https://glavred.info/war/servery-vlastey-kryma-vzlomany-v-rukah-gur-perepiska-aksenova-i-ne-tolko-10700834.html Ссылка скопирована

Украинская разведка взломала серверы Крыма / Коллаж: Главред, фото: ГУР, скриншот с ҮоцТцЬе, скриншот карты

Главное:

ГУР взломало серверы оккупационных властей Крыма

Изъято более 100 ТБ данных, включая переписку Аксенова

Документы подтверждают дефицит топлива после ударов по НПЗ

Украинская разведка получила полный доступ к компьютерам и серверам самопровозглашенной власти временно оккупированного Крыма. Получено более 100 терабайт разведывательных данных. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на источники в ГУР.

Среди полученных материалов - служебная переписка так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова. Также в ГУР оказались рабочие документы и переписка между министерствами и структурами оккупационной администрации.

видео дня

"Среди полученных данных есть большое количество документов о незаконном перемещении украинских детей с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей", - сообщил источник.

В документах содержатся списки несовершеннолетних, которые были вывезены на территорию Крыма и России, с указанием анкетных данных детей, сведений об опекунах, мест проживания и обучения. Эту информацию уже передали украинским правоохранителям для расследования военных преступлений и установления ответственных лиц.

Кроме того, украинская разведка получила материалы, связанные с так называемой "СВО". Получены списки российских военнослужащих с персональными анкетами, сведениями о родственниках, реестры заключенных и погибших, решения о выплатах "гробовых", а также заявки оккупантов на выделение земельных участков в Крыму.

Отдельные документы подтверждают проблемы оккупационных властей с горюче-смазочными материалами после ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

По словам источников в ГУР, это уже второе успешное проникновение на серверы крымской оккупационной власти за последние месяцы. После предыдущей операции к "гауляйтеру Крыма" Сергею Аксенову и его подчиненным приезжали представители ФСБ, пытаясь выявить "крота", но сделать это им не удалось.

Почему Силы обороны активизировали удары по Крыму - мнение эксперта

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сообщил, что Силы обороны Украины усиливают удары по стратегическим объектам России на временно оккупированном полуострове Крым. По его словам, ВСУ работают над уничтожением элементов вражеской противовоздушной обороны, поражением морских целей и наземных объектов, в частности стратегически важных железнодорожных узлов.

"Крым не исчез с повестки дня. Сегодня продолжается активизация атак на объекты РФ в оккупированном Крыму. Эта активизация фактически является и частью ответа на так называемое летнее наступление россиян. Действительно, мы говорим о том, что сегодня Силы обороны Украины продолжают очень активную работу в Крыму", - сказал он в эфире Еспресо.

Операции ГУР - последние новости

Как сообщал Главред, 21 сентября украинские спецназовцы из подразделения "Призраки" успешно уничтожили на временно оккупированном Крыму два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" и многоцелевой вертолет Ми-8. Это первое в истории поражение Бе-12.

Также бойцы ГУР успешно атаковали военные объекты в оккупированном Крыму. В результате удара уничтожены три многоцелевых вертолета Ми-8 и российская радиолокационная станция "Небо-У".

Кроме этого, 31 августа "Призраки" ликвидировали несколько важных объектов российских оккупантов в Крыму.

Читайте также:

Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред