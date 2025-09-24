'Все может измениться уже завтра': Трамп послал новый сигнал о войне - чего ждать

Заявление Трампа может свидетельствовать о его стратегическом дистанцировании от прямого участия США в войне, перекладывая основную ответственность на Европу.

Трамп послал новый сигнал о войне / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

О чем говорится в материале Reuters:

Трамп изменил позицию по войне РФ против Украины

США перекладывают ответственность за поддержку Украины и войну - на Европу

Президент США Дональд Трамп своим заявлением о способности Украины вернуть территории при поддержке ЕС мог сигнализировать о дистанцировании от прямого участия в войне. Об этом говорится в материале Reuters.

Отмечается, что его заявления стали резким риторическим поворотом для президента США, который ранее призывал Украину к уступкам по территориям и совсем недавно на Аляске принимал Путина с торжествами.

Пока не понятно, будет ли эта риторика подкреплена изменением политики США, и такая неопределенность может привести к тому, что Европа возьмет на себя большую часть ответственности за поставки оружия и финансовую поддержку Украины, ведь роль Вашингтона уменьшается.

"Я думаю, что люди вдохновляются, потому что это действительно свидетельствует о том, что его понимание конфликта изменилось. Он признал, что конфликт является более сложным, и он явно разочарован Путиным, поэтому я думаю, что, возможно, это успех украинской и европейской дипломатии, что это объяснение было воспринято", - сказал директор по вопросам международной безопасности RUSI Нил Мелвин.

По словам Мелвина, Трамп сохраняет стратегическую неоднозначность в отношении войны, поощряя Украину, но не беря на себя прямые обязательства по поддержке со стороны США. Его риторика изменилась, однако он продолжает дистанцировать Вашингтон от ведущей роли в конфликте, перекладывая ответственность на Европу.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул положительно оценил комментарии Трампа, но подчеркнул, что пришло время для активных действий Европы. Он подчеркнул, что не все европейские государства выполнили свои обещания перед Украиной, и необходимо рассмотреть дополнительные финансовые и военные возможности, хотя усилить усилия в области безопасности будет непросто.

Двое анонимных чиновников, опрошенных Reuters, также отметили, что заявления Трампа могут свидетельствовать о его намерении, чтобы теперь Европа взяла на себя большую часть помощи Украине.

"Он, кажется, прощается, не так ли? Но завтра все может измениться. В любом случае: для нас все ясно. Мы знаем, что должны делать", - сказал западноевропейский чиновник.

Высокопоставленный дипломат из Восточной Европы отметил, что комментарии Трампа по Украине имели целью показать его отстранение от конфликта, намекая, что ответственность теперь лежит на Европе.

По словам Ярославы Барбьери из Украинского форума Чатем-Хауса, Трамп начинает осознавать, что Путин его обманывал.

"Я думаю, что Трамп также ищет выход, чтобы сохранить свой имидж эффективного посредника в мирных переговорах, пытаясь переложить вину на Россию и европейцев... чтобы в случае продолжения войны в Украине это не было его виной", - резюмирует она.

Сможет ли Украина вернуться к границам 1991 года - мнение эксперта

Как писал Главред, политтехнолог Тарас Загородний в интервью 24 каналу отметил, что именно при президентстве Дональда Трампа Украина имеет реальные шансы восстановить контроль над всеми своими территориями. Он подчеркнул, что неожиданное заявление Трампа после встречи с Владимиром Зеленским, где прозвучал акцент на роли поддержки ЕС и НАТО, является важным сигналом и свидетельством роста субъектности Украины.

"Сюда и Кит Келлог не просто так приезжал: он проводил встречи, смотрел на настроения, видел разработки нашего ВПК и делал соответствующие отчеты. Они показали, что Украина не сломается и поэтому придется идти на сотрудничество", - отметил политтехнолог.

Заявления Трампа об Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Трамп неожиданно пересмотрел свою позицию по войне в Украине, заявив, что при поддержке Европы Киев способен вернуть все оккупированные территории. Об этом сообщает The New York Times.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Трамп осознал, что Украина не может и не будет обмениваться землями с государством-агрессором Россией.

Фактически Трамп совершил резкий поворот от призывов к территориальным уступкам к утверждениям, что Украина способна восстановить контроль над всей своей территорией. На смену трактовке переговоров как самого реалистичного варианта поддержки Киева пришло убеждение в возможности полного освобождения страны. В Ske News назвали 4 причины таких заявлений Трампа.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

