Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Все может измениться уже завтра": Трамп послал новый сигнал о войне - чего ждать

Юрий Берендий
24 сентября 2025, 18:52
925
Заявление Трампа может свидетельствовать о его стратегическом дистанцировании от прямого участия США в войне, перекладывая основную ответственность на Европу.
'Все может измениться уже завтра': Трамп послал новый сигнал о войне - чего ждать
Трамп послал новый сигнал о войне / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

О чем говорится в материале Reuters:

  • Трамп изменил позицию по войне РФ против Украины
  • США перекладывают ответственность за поддержку Украины и войну - на Европу

Президент США Дональд Трамп своим заявлением о способности Украины вернуть территории при поддержке ЕС мог сигнализировать о дистанцировании от прямого участия в войне. Об этом говорится в материале Reuters.

Отмечается, что его заявления стали резким риторическим поворотом для президента США, который ранее призывал Украину к уступкам по территориям и совсем недавно на Аляске принимал Путина с торжествами.

видео дня

Пока не понятно, будет ли эта риторика подкреплена изменением политики США, и такая неопределенность может привести к тому, что Европа возьмет на себя большую часть ответственности за поставки оружия и финансовую поддержку Украины, ведь роль Вашингтона уменьшается.

"Я думаю, что люди вдохновляются, потому что это действительно свидетельствует о том, что его понимание конфликта изменилось. Он признал, что конфликт является более сложным, и он явно разочарован Путиным, поэтому я думаю, что, возможно, это успех украинской и европейской дипломатии, что это объяснение было воспринято", - сказал директор по вопросам международной безопасности RUSI Нил Мелвин.

По словам Мелвина, Трамп сохраняет стратегическую неоднозначность в отношении войны, поощряя Украину, но не беря на себя прямые обязательства по поддержке со стороны США. Его риторика изменилась, однако он продолжает дистанцировать Вашингтон от ведущей роли в конфликте, перекладывая ответственность на Европу.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул положительно оценил комментарии Трампа, но подчеркнул, что пришло время для активных действий Европы. Он подчеркнул, что не все европейские государства выполнили свои обещания перед Украиной, и необходимо рассмотреть дополнительные финансовые и военные возможности, хотя усилить усилия в области безопасности будет непросто.

Двое анонимных чиновников, опрошенных Reuters, также отметили, что заявления Трампа могут свидетельствовать о его намерении, чтобы теперь Европа взяла на себя большую часть помощи Украине.

"Он, кажется, прощается, не так ли? Но завтра все может измениться. В любом случае: для нас все ясно. Мы знаем, что должны делать", - сказал западноевропейский чиновник.

Высокопоставленный дипломат из Восточной Европы отметил, что комментарии Трампа по Украине имели целью показать его отстранение от конфликта, намекая, что ответственность теперь лежит на Европе.

По словам Ярославы Барбьери из Украинского форума Чатем-Хауса, Трамп начинает осознавать, что Путин его обманывал.

"Я думаю, что Трамп также ищет выход, чтобы сохранить свой имидж эффективного посредника в мирных переговорах, пытаясь переложить вину на Россию и европейцев... чтобы в случае продолжения войны в Украине это не было его виной", - резюмирует она.

Сможет ли Украина вернуться к границам 1991 года - мнение эксперта

Как писал Главред, политтехнолог Тарас Загородний в интервью 24 каналу отметил, что именно при президентстве Дональда Трампа Украина имеет реальные шансы восстановить контроль над всеми своими территориями. Он подчеркнул, что неожиданное заявление Трампа после встречи с Владимиром Зеленским, где прозвучал акцент на роли поддержки ЕС и НАТО, является важным сигналом и свидетельством роста субъектности Украины.

"Сюда и Кит Келлог не просто так приезжал: он проводил встречи, смотрел на настроения, видел разработки нашего ВПК и делал соответствующие отчеты. Они показали, что Украина не сломается и поэтому придется идти на сотрудничество", - отметил политтехнолог.

Заявления Трампа об Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Трамп неожиданно пересмотрел свою позицию по войне в Украине, заявив, что при поддержке Европы Киев способен вернуть все оккупированные территории. Об этом сообщает The New York Times.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Трамп осознал, что Украина не может и не будет обмениваться землями с государством-агрессором Россией.

Фактически Трамп совершил резкий поворот от призывов к территориальным уступкам к утверждениям, что Украина способна восстановить контроль над всей своей территорией. На смену трактовке переговоров как самого реалистичного варианта поддержки Киева пришло убеждение в возможности полного освобождения страны. В Ske News назвали 4 причины таких заявлений Трампа.

Другие новости:

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Влупит -3 и будет лить дождь: Украину накрыла волна похолодания

Влупит -3 и будет лить дождь: Украину накрыла волна похолодания

19:47Синоптик
"Все может измениться уже завтра": Трамп послал новый сигнал о войне - чего ждать

"Все может измениться уже завтра": Трамп послал новый сигнал о войне - чего ждать

18:52Война
Нефтепроводы, завод БпЛА и ГПЗ: Генштаб заявил об ударах по пяти объектам в РФ

Нефтепроводы, завод БпЛА и ГПЗ: Генштаб заявил об ударах по пяти объектам в РФ

17:41Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Украина в границах 1991 года: Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа

Украина в границах 1991 года: Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа

Гороскоп на завтра 25 сентября: Весам - приятная встреча, Водолеям - выигрыш

Гороскоп на завтра 25 сентября: Весам - приятная встреча, Водолеям - выигрыш

Умные от рождения: пять знаков зодиака, которые не похожи на остальных

Умные от рождения: пять знаков зодиака, которые не похожи на остальных

"Испортил жизнь детям и Алле": что произошло с Максимом Галкиным

"Испортил жизнь детям и Алле": что произошло с Максимом Галкиным

Последние новости

19:49

Метастазы: врач прокомментировал состояние пропагандистки Симоньян

19:48

Не только разгон: какую на самом деле скрытую функцию имеет педаль газа

19:47

Влупит -3 и будет лить дождь: Украину накрыла волна похолодания

19:33

Врожденные лидеры: ТОП-3 даты рождения, которые наделяют людей магнетизмом

19:10

Как ВСУ переходят к формированию нового формата ведения боямнение

Путин меняет курс, ему грозит дворцовый переворот - КурносоваПутин меняет курс, ему грозит дворцовый переворот - Курносова
19:01

Открытый ящик Пандоры: Зеленский рассказал о новой угрозе

18:52

"Все может измениться уже завтра": Трамп послал новый сигнал о войне - чего ждать

18:47

Три простых запрета, которые уберегут от бед: строгие приметы на 25 сентября

18:33

Созданы для побед: четыре знака зодиака, обречённые на успех

Реклама
18:24

Женщина наткнулась на фото кошки в архиве и поразила Сеть: что скрывает снимок

18:16

Кремль начал бояться Герасимова на фоне слухов об отставке - в чем причина

17:41

Нефтепроводы, завод БпЛА и ГПЗ: Генштаб заявил об ударах по пяти объектам в РФ

17:39

Золотое правило крепкого сна: почему нужно переворачивать матрас дважды в месяцВидео

17:27

Почему в Канаде не ремонтируют машины, а покупают сразу новые: неожиданный ответ

17:21

Зеленский раскритиковал ООН и предупредил Европу о новой угрозе от ПутинаВидео

17:11

Не замечали более 100 лет: в логотипе Coca-Cola нашли скрытый символ

16:50

Одна валюта прытко полетела вверх: когда изменится курс доллара, евро и злотого

16:45

"До границ 1991-го и дальше": раскрыт новый план Трампа по войне и роль США

16:34

Удар по кошелькам: в Украине неожиданно выросли цены на популярный продукт

16:28

Увеличивает риск ДТП в 20 раз: патрульные назвали опасную привычку водителей

Реклама
16:12

Вышел трейлер ремейка хоррора "Рука, качающая колыбель"Видео

15:59

Вкуснятина из простых продуктов: рецепт бюджетного ужина из курицы

15:57

Ракеты попали по укрытию, есть жертвы: в ВСУ раскрыли детали удара РФ по полигону

15:47

Православный календарь на октябрь: когда обязательно идти в церковь

15:38

Спина перестала болеть: испанка уже 10 лет передвигается на четвереньках

15:24

Не в курсе даже шопоголики: какую одежду никогда не стоит покупать в секонд-хенде

15:24

Выход Украины на границы 1991 года - в Кремле сделали неожиданное заявление о войне

15:23

Украинцы будут получать от 4000 грн: что изменит новая пенсионная система

15:22

Наступление на важном направлении провалилось: названа причина отхода оккупантов

14:49

Жил на $1 в день: глава успешной компании отказался от миллиардов

14:37

Через год после похорон: муж Заворотнюк ошарашил своим внешним видом

14:35

Чем отличаются две девушки: только люди с "зрением орла" найдут три детали

14:28

Централизованного отопления скоро не будет: украинцев ждут важные изменения

14:27

Как заставить орхидею цвести чаще: эксперты назвали единственную формулу

14:25

Черноморский флот под прицелом: дроны атаковали Новороссийск, есть поврежденияВидео

14:05

Копия Квиткова: Джессика Альба опубликовала интересное фото

13:44

Громадный дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ – Forbes

13:37

Янычары, рекруты и гусары могли быть в роду у каждого украинца - перечень фамилий

13:31

"Спасение" для водителей: на дорогах появился новый и странный зеленый знак

13:16

Здоровье подводит Кадырова: аналитик спрогнозировала проблемы для Чечни и Кремля

Реклама
12:43

Тепло сменится резким похолоданием: названа дата сильных заморозков в Украине

12:39

Трамп назвал Россию "бумажным тигром" - Песков отличился бессмысленным ответом

12:33

Почему 25 сентября нельзя лениться: какой церковный праздник

12:27

"Не ждите окончания войны в Украине": Зеленский предупредил о планах Путина

12:15

Оккупанты расстреляли семью гражданских и захватили в заложники ребенка

12:13

"Испортил жизнь детям и Алле": что произошло с Максимом Галкиным

11:50

Отключается само: у новых iPhone 17 случился массовый сбой

11:49

В Запорожье построят модульные укрытия во дворах: будут вмещать до 50 человек

11:46

Почему ваша гостиная кажется тесной: ошибки, которые допускают почти все

11:42

Люди обходят его стороной: в Украине растет интересный и вкусный гриб-великанВидео

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять