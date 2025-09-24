Нефтепроводы, завод БпЛА и ГПЗ: Генштаб заявил об ударах по пяти объектам в РФ

Генштаб подчеркнул, что удары ослабляют военно-экономический потенциал России.

https://glavred.info/war/nefteprovody-zavod-bpla-i-gpz-genshtab-zayavil-ob-udarah-po-pyati-obektam-v-rf-10700975.html Ссылка скопирована

Украинские войска поразили стратегические объекты РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

ВСУ поразили несколько ключевых объектов РФ

Поражены "Газпром Нефтехим-Салават", производство дронов в Валуйках и Астраханский ГПЗ

Также удар нанесен по станциям "Кузьмичи-1" и "Зензеватка"

ВСУ нанесли удары по ряду ключевых объектов РФ. Под огнем оказались нефтеперерабатывающие заводы, нефтеперекачивающие станции, производство дронов и Астраханский газоперерабатывающий завод. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В ночь на 24 сентября украинские подразделения нанесли удар по нефтеперерабатывающему предприятию "Газпром Нефтехим-Салават" в Башкортостане. По предварительной информации Генштаба, поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6.

видео дня

Предприятие перерабатывало до 10 млн тонн нефти в год и является ключевым производителем жидкого ракетного топлива в России. На заводе продолжается пожар.

Удары по станциям в Волгоградской области

Кроме того, Силы обороны попали в важные объекты Волгоградской области, обеспечивающие логистику оккупационных сил. Повреждены нефтеперекачивающие станции "Кузьмичи-1" и "Зензеватка". Первая является частью системы транспортировки сырой нефти в южные регионы РФ, вторая - магистрали "Куйбышев-Тихорецк".

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Удар по производству БпЛА в Белгородской области

Также в ночь на 24 сентября подразделения ВСУ поразили производство беспилотников в населенном пункте Валуйки в Белгородской области РФ. На объекте зафиксировано попадание и пожар. Сейчас результаты и степень поражения уточняются.

Атака на Астраханский ГПЗ

Генштаб также подтвердил, что 22 сентября украинские дальнобойные средства поразили Астраханский газоперерабатывающий завод. В результате удара повреждены участки производства, что привело к остановке части производственного процесса.

"Этот ГПЗ является одним из крупнейших в мире газохимических комплексов и главным производителем серы для взрывчатки в РФ, обеспечивая до 66% российского производства. Годовой объем переработки нефтепродуктов на Астраханском ГПЗ составляет до 3,2 млн тонн в год", - говорится в сообщении.

По словам Генштаба, такие операции имеют целью подрыв наступательного потенциала российских войск, заставляя оккупантов прекратить вооруженную агрессию против Украины. В то же время военные обещают, что "дальше будет..."

Удары по объектам РФ - последние новости

Как сообщал Главред, 24 сентября Новороссийск в Краснодарском крае РФ атаковали дроны. Целью вероятно была военно-морская база Черноморского флота.

Также в ночь на 24 сентября во многих регионах России прогремели взрывы, а местные жители жаловались на атаку беспилотников. Самой масштабной стала атака на Салават в Башкортостане, где под удар попал "Газпром нефтехим Салават".

Ранее, в ночь на 20 сентября, украинские дроны остановили работу ряда нефтеперекачивающих станций России. В результате ударов были поражены станции нефтепровода "Куйбышев - Тихорецк", задействованные в экспорте нефти через порт Новороссийск.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред