Кремль начал бояться Герасимова на фоне слухов об отставке - в чем причина

Герасимова могут сделать виновным в отсутствии результатов на фронте, хотя его усиление могло бы угрожать власти Кремля, считает Курносова.

Стоит ли ждать отставки Герасимова - ответ эксперта / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказала Курносова:

Герасимова могут "назначить виновным" за провалы РФ на фронте

Кремль всегда боялся военного переворота и не заинтересован во влиятельных генералах

В российских политических кулуарах все активнее говорят о возможном увольнении Герасимова, которого все чаще называют виновным в отсутствии обещанных результатов на фронте. Об этом в интервью Главреду рассказала политический аналитик Ольга Курносова

По ее словам, военное руководство постоянно обещает Путину успехи на фронте, но результатов нет, поэтому теоретически придется искать виновного за отсутствие обещанного прогресса.

"Герасимов, в принципе, мог бы оказаться таким "виновным". Но нужно ли это Путину? Нужно ли ему усиливать позицию какого-то генерала, который пользуется уважением в войсках? На мой взгляд - нет. Мы видим, что изо всех сил, и не только при Путине, убирались генералы, которые пользовались уважением в войсках", - указывает она.

Курносова добавляет, что российские власти всегда опасались военного переворота, поэтому усиление любого влиятельного генерала, который мог бы действовать независимо, а не быть просто фигурой для показа, вряд ли отвечает интересам Кремля.

Россиянам не хватает ресурсов для продолжения войны - мнение эксперта

Как писал Главред, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук отметил, что в конце декабря 2024 года россияне еще воспринимали ситуацию оптимистично, но спустя девять месяцев их ожидания не оправдались. На недавнем заседании Минобороны РФ в конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов произнес бравурное заявление о продолжении наступления осенью, однако с военной точки зрения это свидетельствует о провале летней операции.

По его словам, из-за проблем с ресурсами, сроками и другими факторами им приходится перепланировать операцию, и слова Герасимова указывают на недостаток ресурсов. Хотя Минобороны демонстрировало оптимизм и говорило в унисон, возникло одно "но". Лакийчук отметил, что Белоусов просил у Путина дополнительные человеческие и материальные ресурсы, но получил отказ, с которым его призвали действовать тем, что есть.

"Проходит 9 месяцев и теперь Герасимов говорит о недостатке ресурсов и необходимости усиления мобилизации или набора на контракт. Итак, россиянам надо где-то искать людей, ресурсов не хватает", - резюмирует он.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия готовила масштабное наступление на Запорожском направлении, однако его сорвали удары по логистическим маршрутам и действия украинских военных. Сейчас активность атак в этом районе заметно уменьшилась, хотя угроза новых штурмов все еще сохраняется. Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

В Донецкой области боевые действия приобрели позиционный характер, напоминающий ситуацию времен Первой мировой войны. Об этом заявил посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он уточнил, что такой формат противостояния наблюдается еще с осени 2022 года, однако нынешний "ступор" имеет отличия от классической позиционной войны.

Что касается Добропольского направления, то, по словам спикера ОСУВ "Днепр" Виктора Трегубова, о значительном успехе украинских сил можно будет говорить только тогда, когда врага удастся вытеснить из окрестностей Родинского.

Другие новости:

О персоне: Ольга Курносова Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) - российская политическая активистка радикально-демократического направления, видный деятель антипутинской оппозиции. В 1990-1993 - депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединенного гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011-2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

