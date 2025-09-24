Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Зеленский раскритиковал ООН и предупредил Европу о новой угрозе от Путина

Юрий Берендий
24 сентября 2025, 17:21обновлено 24 сентября, 17:51
178
Остановить российскую агрессию сейчас значительно дешевле и эффективнее, чем защищать объекты инфраструктуры после эскалации конфликта, указывает Зеленский.
Зеленский раскритиковал ООН и предупредил Европу о новой угрозе от Путина
Выступление Зеленского в ООН - что он сказал о войне и России / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

О чем сказал Зеленский:

  • ООН как институция проявляет слабость
  • Европа потеряла Грузию
  • Для Украины есть только одна гарантия безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность прекращения российской агрессии, ведь остановить российского диктатора и военного преступника Путина дешевле, чем организовывать систему защиты для портов и других целей. Об этом он заявил во время выступления на Генассамблее ООН, которое транслировал Офис президента Украины.

По его словам, международное право полностью не работает, если у вас нет сильных друзей, которые желающие встать за вас. И даже это не срабатывает без оружия. Это ужасно, но без него все было бы гораздо хуже.

видео дня

"Нет гарантий безопасности, кроме друзей и оружия, ни один украинец не выбирал такой действительности. Зная наших людей, я скажу, что они бы выбрали другие приоритеты. Украинцы люди мирные, но люди, которые хотят жить, жить свободно в собственной независимой стране. Именно поэтому мы инвестируем в оборонную промышленность. Для многих народов нет просто другого пути. Да, народы могут высказываться о своей боли по таким сценам, но даже во время кровопролития ни одна международная институция не способна остановить его (Путина, - ред.)", - сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что институты, такие как ООН, часто проявляют слабость. Он напомнил примеры Судана, Сомали, Палестины и других народов, страдающих от войны, для которых ООН в основном ограничивается лишь заявлениями. Десятилетиями ситуация не меняется, ведь даже Сирия после многочисленных событий вынуждена просить мир об ослаблении санкций, давящих на ее экономику. По словам президента, Сирия заслуживает более активной поддержки международного сообщества.

Зеленский отметил, что недавно российские дроны нарушили польское воздушное пространство, четыре из них были сбиты. К счастью, это не были шахеды или другая более опасная техника, иначе последствия могли бы быть катастрофическими. Он добавил, что Эстония вынуждена была добиваться созыва заседания Совбеза из-за намеренных нарушений ее воздушного пространства российскими истребителями. Молдова снова защищается от российского вмешательства, и Украина оказывает ей поддержку, ведь Россия пытается превратить Молдову в нечто подобное тому, что Иран сделал с Ливаном.

"А глобальная реакция опять же недостаточна. Мы уже потеряли Грузию, Европу, права человека, европейский характер системы государственного управления", - подчеркнул он.

Смотрите видео заявления Зеленского:

Зеленский раскритиковал ООН и предупредил Европу о новой угрозе от Путина
/ Фото: скриншот

Президент напомнил, что Беларусь долгие годы постепенно попадала в зависимость от России, и Европа не может допустить потери Молдовы сейчас. Он отметил, что помощь ЕС Молдове должна быть реальной - финансовой и энергетической, а не только декларацией или политическими жестами. Защита прав народов в регионах, где они оказываются под угрозой, должна оставаться приоритетом в соответствии с уставом ООН и Всеобщей декларацией прав человека.

Президент подчеркнул необходимость восстановления международного сотрудничества, ведь еще несколько лет назад никто не мог представить, что массово произведенные простые дроны способны создавать "мертвые зоны" на десятки километров, где люди не могут передвигаться или использовать оружие, даже без искусственного интеллекта.

"У нас нет таких длинных и грубых ракет, которые любят показывать диктаторы на парадах. Но у нас есть дроны, которые могут лететь на 2-3 тысячи километров. У нас просто не было другого выбора", - добавил он.

Смотрите видео заявления Зеленского:

Зеленский раскритиковал ООН и предупредил Европу о новой угрозе от Путина
/ Фото: скриншот

Зеленский отметил, что для защиты жизни Украины пришлось действовать решительно. Ранее контроль над морем зависел от крупных флотов, а сегодня даже с помощью недорогих морских дронов удалось заставить Россию отвести остатки своего флота в отдаленные бухты.

Операция "Паутина", во время которой дешевые дроны уничтожили десятки дорогих стратегических российских бомбардировщиков, показала, как новые виды вооружений могут нейтрализовать старые системы. Эти бомбардировщики ранее атаковали украинские города.

Президент подчеркнул, что всего этого не произошло бы, если бы Путин не начал полномасштабную войну, и что с каждым годом оружие становится все более смертоносным.

"И только Россию можно обвинить в этом. Уважаемые лидеры, мы вынуждены, защищая жизнь, строить подземные школы, подземные госпитали. Чтобы защищать жизнь, мы должны тратить все больше для защиты наших электростанций, других объектов критической инфраструктуры, украинских сельскохозяйственных производителей. Учиться тому, как они могут защищать свое оборудование от нападений российских ФПВ-дронов. А это гораздо больший вызов для них, чем изменения климата. Российская война поставила нас в такое положение, но мы можем защититься от подобных угроз. Факты очень просты. Остановить эту войну теперь гораздо проще. Остановить гонку вооружений дешевле, чем строить подземные детские сады, или огромные бункеры, пряча там критическую инфраструктуру. Остановить Путина дешевле теперь, чем пытаться защищать каждый порт, каждый корабль от террористов и морских дронов. Мы должны иначе действовать вместе, чтобы остановить агрессоров. И тогда мы будем иметь шанс, что эти гонки вооружений не принесут всем нам катастрофы", - указывает глава государства.

Зеленский подытожил, что если нужно оружие или давление на Россию - это следует делать немедленно, иначе Путин продолжит войну и будет расширять ее. Он отметил, что Украина была лишь первым фронтом, а теперь российские дроны летают над Европой, и операции России затрагивают многие страны. Мир не может игнорировать эти угрозы, ведь они касаются всех.

"Конечно, мы рассчитываем на Соединенные Штаты. Я ценю поддержку, которую мы получаем от них. Многое зависит от большой семерки или двадцатки. Но, в конце концов, будет зависеть это от объединенных наций. Поэтому не молчите, пока Россия ведет свою войну. Говорите, осуждайте, защищайте жизни. Люди ждут действий. Спасибо", - сказал Зеленский.

Почему гарантии безопасности по принципу 5 статьи НАТО не сработают для Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, гарантии безопасности, которые сейчас предлагают Украине, являются малоэффективными. Так называемый аналог 5-й статьи НАТО на самом деле является лишь имитацией, а соглашений с США, подобных тем, что действуют с Южной Кореей, Японией или Израилем, Украине пока не предлагают. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак.

Он отметил, что подобные "аналоги" напоминают подделки: вместо Adidas - Abibas, вместо Rolex - Roleh. Именно такие "копии" пытаются навязать Украине.

"Никто не знает, как работает сама пятая статья НАТО, не говоря уже о том, что такое ее аналог. Это точно не сработает", - рассказал он.

Ступак также пояснил, что настоящие гарантии работают только тогда, когда США имеют стратегический интерес в сотрудничестве, как это происходит с Израилем, Японией или Южной Кореей. Поэтому, по его словам, Украине необходимо стать максимально важной для Вашингтона, чтобы получить реальные механизмы защиты.

5-я статья НАТО
5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Москве отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа, который назвал Россию "бумажным тигром". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии росСМИ попытался опровергнуть эту метафору американского лидера.

Тем временем украинская разведка получила полный доступ к серверам и компьютерным системам оккупационной администрации Крыма, получив более 100 терабайт важных данных, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в ГУР.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом заявил, что украинские военные прорвались на фронте и окружили тысячу российских захватчиков.

Другие новости:

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ООН Владимир Зеленский
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Нефтепроводы, завод БпЛА и ГПЗ: Генштаб заявил об ударах по пяти объектам в РФ

Нефтепроводы, завод БпЛА и ГПЗ: Генштаб заявил об ударах по пяти объектам в РФ

17:41Война
Зеленский раскритиковал ООН и предупредил Европу о новой угрозе от Путина

Зеленский раскритиковал ООН и предупредил Европу о новой угрозе от Путина

17:21Мир
"До границ 1991-го и дальше": раскрыт новый план Трампа по войне и роль США

"До границ 1991-го и дальше": раскрыт новый план Трампа по войне и роль США

16:45Война
Реклама

Популярное

Ещё
На первом месте не дуб: эксперт поделился, какими дровами лучше отапливать дом

На первом месте не дуб: эксперт поделился, какими дровами лучше отапливать дом

Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Украина в границах 1991 года: Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа

Украина в границах 1991 года: Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа

Гороскоп на завтра 25 сентября: Весам - приятная встреча, Водолеям - выигрыш

Гороскоп на завтра 25 сентября: Весам - приятная встреча, Водолеям - выигрыш

Умные от рождения: пять знаков зодиака, которые не похожи на остальных

Умные от рождения: пять знаков зодиака, которые не похожи на остальных

Последние новости

17:41

Нефтепроводы, завод БпЛА и ГПЗ: Генштаб заявил об ударах по пяти объектам в РФ

17:39

Золотое правило крепкого сна: почему нужно переворачивать матрас дважды в месяцВидео

17:27

Почему в Канаде не ремонтируют машины, а покупают сразу новые: неожиданный ответ

17:21

Зеленский раскритиковал ООН и предупредил Европу о новой угрозе от ПутинаВидео

17:11

Не замечали более 100 лет: в логотипе Coca-Cola нашли скрытый символ

Путин меняет курс, ему грозит дворцовый переворот - КурносоваПутин меняет курс, ему грозит дворцовый переворот - Курносова
16:50

Одна валюта прытко полетела вверх: когда изменится курс доллара, евро и злотого

16:45

"До границ 1991-го и дальше": раскрыт новый план Трампа по войне и роль США

16:34

Удар по кошелькам: в Украине неожиданно выросли цены на популярный продукт

16:28

Увеличивает риск ДТП в 20 раз: патрульные назвали опасную привычку водителей

Реклама
16:12

Вышел трейлер ремейка хоррора "Рука, качающая колыбель"Видео

15:59

Вкуснятина из простых продуктов: рецепт бюджетного ужина из курицы

15:57

Ракеты попали по укрытию, есть жертвы: в ВСУ раскрыли детали удара РФ по полигону

15:47

Православный календарь на октябрь: когда обязательно идти в церковь

15:38

Спина перестала болеть: испанка уже 10 лет передвигается на четвереньках

15:24

Не в курсе даже шопоголики: какую одежду никогда не стоит покупать в секонд-хенде

15:24

Выход Украины на границы 1991 года - в Кремле сделали неожиданное заявление о войне

15:23

Украинцы будут получать от 4000 грн: что изменит новая пенсионная система

15:22

Наступление на важном направлении провалилось: названа причина отхода оккупантов

14:49

Жил на $1 в день: глава успешной компании отказался от миллиардов

14:37

Через год после похорон: муж Заворотнюк ошарашил своим внешним видом

Реклама
14:35

Чем отличаются две девушки: только люди с "зрением орла" найдут три детали

14:28

Централизованного отопления скоро не будет: украинцев ждут важные изменения

14:27

Как заставить орхидею цвести чаще: эксперты назвали единственную формулу

14:25

Черноморский флот под прицелом: дроны атаковали Новороссийск, есть поврежденияВидео

14:05

Копия Квиткова: Джессика Альба опубликовала интересное фото

13:44

Громадный дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ – Forbes

13:37

Янычары, рекруты и гусары могли быть в роду у каждого украинца - перечень фамилий

13:31

"Спасение" для водителей: на дорогах появился новый и странный зеленый знак

13:16

Здоровье подводит Кадырова: аналитик спрогнозировала проблемы для Чечни и Кремля

12:43

Тепло сменится резким похолоданием: названа дата сильных заморозков в Украине

12:39

Трамп назвал Россию "бумажным тигром" - Песков отличился бессмысленным ответом

12:33

Почему 25 сентября нельзя лениться: какой церковный праздник

12:27

"Не ждите окончания войны в Украине": Зеленский предупредил о планах Путина

12:15

Оккупанты расстреляли семью гражданских и захватили в заложники ребенка

12:13

"Испортил жизнь детям и Алле": что произошло с Максимом Галкиным

11:50

Отключается само: у новых iPhone 17 случился массовый сбой

11:49

В Запорожье построят модульные укрытия во дворах: будут вмещать до 50 человек

11:46

Почему ваша гостиная кажется тесной: ошибки, которые допускают почти все

11:42

Люди обходят его стороной: в Украине растет интересный и вкусный гриб-великанВидео

11:36

"Ступор" и "мясорубка": Залужный оценил нынешнюю ситуацию на фронте

Реклама
11:34

Серверы "властей" Крыма взломаны: в руках ГУР переписка Аксенова и не только

11:00

Китайский гороскоп на завтра 25 сентября: Крысам - ревность, Змеям - драма

10:59

ЕС будет защищаться "стеной дронов" от РФ: когда создадут оборонительную сеть

10:47

"Мы готовы": Зеленский сделал важное заявление о выборах в Украине

10:36

"Почему бы не приехать": Песков выдвинул условие для саммита Путина и Зеленского

10:34

Президент США дистанцируется от войны и "умывает руки" – NYT

10:25

"Солдаты партии" под прицелом Кремля: почему Соловьева с Симоньян могут убратьВидео

10:18

Уже пора: какие деревья и кустарники нужно обрезать в сентябреВидео

09:59

Дерзкая операция в РФ: дроны атаковали важные объекты, среди которых жирная цель

09:52

От Австрии до Казахстана: Зеленский сказал, где был готов провести саммит с ПутинымВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
НапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять