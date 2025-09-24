Зеленский раскритиковал ООН и предупредил Европу о новой угрозе от Путина

Остановить российскую агрессию сейчас значительно дешевле и эффективнее, чем защищать объекты инфраструктуры после эскалации конфликта, указывает Зеленский.

https://glavred.info/world/zelenskiy-raskritikoval-oon-i-predupredil-evropu-o-novoy-ugroze-ot-putina-10700963.html Ссылка скопирована

Выступление Зеленского в ООН - что он сказал о войне и России / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

О чем сказал Зеленский:

ООН как институция проявляет слабость

Европа потеряла Грузию

Для Украины есть только одна гарантия безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность прекращения российской агрессии, ведь остановить российского диктатора и военного преступника Путина дешевле, чем организовывать систему защиты для портов и других целей. Об этом он заявил во время выступления на Генассамблее ООН, которое транслировал Офис президента Украины.

По его словам, международное право полностью не работает, если у вас нет сильных друзей, которые желающие встать за вас. И даже это не срабатывает без оружия. Это ужасно, но без него все было бы гораздо хуже.

видео дня

"Нет гарантий безопасности, кроме друзей и оружия, ни один украинец не выбирал такой действительности. Зная наших людей, я скажу, что они бы выбрали другие приоритеты. Украинцы люди мирные, но люди, которые хотят жить, жить свободно в собственной независимой стране. Именно поэтому мы инвестируем в оборонную промышленность. Для многих народов нет просто другого пути. Да, народы могут высказываться о своей боли по таким сценам, но даже во время кровопролития ни одна международная институция не способна остановить его (Путина, - ред.)", - сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что институты, такие как ООН, часто проявляют слабость. Он напомнил примеры Судана, Сомали, Палестины и других народов, страдающих от войны, для которых ООН в основном ограничивается лишь заявлениями. Десятилетиями ситуация не меняется, ведь даже Сирия после многочисленных событий вынуждена просить мир об ослаблении санкций, давящих на ее экономику. По словам президента, Сирия заслуживает более активной поддержки международного сообщества.

Зеленский отметил, что недавно российские дроны нарушили польское воздушное пространство, четыре из них были сбиты. К счастью, это не были шахеды или другая более опасная техника, иначе последствия могли бы быть катастрофическими. Он добавил, что Эстония вынуждена была добиваться созыва заседания Совбеза из-за намеренных нарушений ее воздушного пространства российскими истребителями. Молдова снова защищается от российского вмешательства, и Украина оказывает ей поддержку, ведь Россия пытается превратить Молдову в нечто подобное тому, что Иран сделал с Ливаном.

"А глобальная реакция опять же недостаточна. Мы уже потеряли Грузию, Европу, права человека, европейский характер системы государственного управления", - подчеркнул он.

Смотрите видео заявления Зеленского:

/ Фото: скриншот

Президент напомнил, что Беларусь долгие годы постепенно попадала в зависимость от России, и Европа не может допустить потери Молдовы сейчас. Он отметил, что помощь ЕС Молдове должна быть реальной - финансовой и энергетической, а не только декларацией или политическими жестами. Защита прав народов в регионах, где они оказываются под угрозой, должна оставаться приоритетом в соответствии с уставом ООН и Всеобщей декларацией прав человека.

Президент подчеркнул необходимость восстановления международного сотрудничества, ведь еще несколько лет назад никто не мог представить, что массово произведенные простые дроны способны создавать "мертвые зоны" на десятки километров, где люди не могут передвигаться или использовать оружие, даже без искусственного интеллекта.

"У нас нет таких длинных и грубых ракет, которые любят показывать диктаторы на парадах. Но у нас есть дроны, которые могут лететь на 2-3 тысячи километров. У нас просто не было другого выбора", - добавил он.

Смотрите видео заявления Зеленского:

/ Фото: скриншот

Зеленский отметил, что для защиты жизни Украины пришлось действовать решительно. Ранее контроль над морем зависел от крупных флотов, а сегодня даже с помощью недорогих морских дронов удалось заставить Россию отвести остатки своего флота в отдаленные бухты.

Операция "Паутина", во время которой дешевые дроны уничтожили десятки дорогих стратегических российских бомбардировщиков, показала, как новые виды вооружений могут нейтрализовать старые системы. Эти бомбардировщики ранее атаковали украинские города.

Президент подчеркнул, что всего этого не произошло бы, если бы Путин не начал полномасштабную войну, и что с каждым годом оружие становится все более смертоносным.

"И только Россию можно обвинить в этом. Уважаемые лидеры, мы вынуждены, защищая жизнь, строить подземные школы, подземные госпитали. Чтобы защищать жизнь, мы должны тратить все больше для защиты наших электростанций, других объектов критической инфраструктуры, украинских сельскохозяйственных производителей. Учиться тому, как они могут защищать свое оборудование от нападений российских ФПВ-дронов. А это гораздо больший вызов для них, чем изменения климата. Российская война поставила нас в такое положение, но мы можем защититься от подобных угроз. Факты очень просты. Остановить эту войну теперь гораздо проще. Остановить гонку вооружений дешевле, чем строить подземные детские сады, или огромные бункеры, пряча там критическую инфраструктуру. Остановить Путина дешевле теперь, чем пытаться защищать каждый порт, каждый корабль от террористов и морских дронов. Мы должны иначе действовать вместе, чтобы остановить агрессоров. И тогда мы будем иметь шанс, что эти гонки вооружений не принесут всем нам катастрофы", - указывает глава государства.

Зеленский подытожил, что если нужно оружие или давление на Россию - это следует делать немедленно, иначе Путин продолжит войну и будет расширять ее. Он отметил, что Украина была лишь первым фронтом, а теперь российские дроны летают над Европой, и операции России затрагивают многие страны. Мир не может игнорировать эти угрозы, ведь они касаются всех.

"Конечно, мы рассчитываем на Соединенные Штаты. Я ценю поддержку, которую мы получаем от них. Многое зависит от большой семерки или двадцатки. Но, в конце концов, будет зависеть это от объединенных наций. Поэтому не молчите, пока Россия ведет свою войну. Говорите, осуждайте, защищайте жизни. Люди ждут действий. Спасибо", - сказал Зеленский.

Почему гарантии безопасности по принципу 5 статьи НАТО не сработают для Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, гарантии безопасности, которые сейчас предлагают Украине, являются малоэффективными. Так называемый аналог 5-й статьи НАТО на самом деле является лишь имитацией, а соглашений с США, подобных тем, что действуют с Южной Кореей, Японией или Израилем, Украине пока не предлагают. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак.

Он отметил, что подобные "аналоги" напоминают подделки: вместо Adidas - Abibas, вместо Rolex - Roleh. Именно такие "копии" пытаются навязать Украине.

"Никто не знает, как работает сама пятая статья НАТО, не говоря уже о том, что такое ее аналог. Это точно не сработает", - рассказал он.

Ступак также пояснил, что настоящие гарантии работают только тогда, когда США имеют стратегический интерес в сотрудничестве, как это происходит с Израилем, Японией или Южной Кореей. Поэтому, по его словам, Украине необходимо стать максимально важной для Вашингтона, чтобы получить реальные механизмы защиты.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Москве отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа, который назвал Россию "бумажным тигром". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии росСМИ попытался опровергнуть эту метафору американского лидера.

Тем временем украинская разведка получила полный доступ к серверам и компьютерным системам оккупационной администрации Крыма, получив более 100 терабайт важных данных, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в ГУР.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом заявил, что украинские военные прорвались на фронте и окружили тысячу российских захватчиков.

Другие новости:

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред