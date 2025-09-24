'До границ 1991-го и дальше': раскрыт новый план Трампа по войне и роль США

Трамп впервые открыто поддержал идею восстановления Украины в пределах границ 1991 года, резко изменив свою позицию по войне - раскрыты его цели.

https://glavred.info/war/do-granic-1991-go-i-dalshe-raskryt-novyy-plan-trampa-po-voyne-i-rol-ssha-10700948.html Ссылка скопирована

Выход к границам 1991 года - раскрыт новый план Трампа по войне / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Что означает заявление Трампа о возвращении Украиной всех оккупированных территорий

Выйдет ли Трамп из мирного процесса

Какие 4 причины заявления Трампа о выходе Украины на границы 1991 года и реально ли это

Дональд Трамп впервые открыто выразил поддержку идеи восстановления Украины в границы, которые существовали на момент обретения независимости в 1991 году, поставив под сомнение предыдущие сигналы о договоренностях или уступках в пользу России. Это резкая трансформация риторики - ведь еще недавно Трамп рассматривал варианты компромиссов территориального характера, и даже намекал на возможность обмена земель для прекращения конфликта.

Главред собрал главное, что стоит знать о заявлении Трампа по границам 1991 года и, что изменило его позицию по войне.

видео дня

Что сказал Трамп о выходе Украины на границы 1991 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может восстановить контроль над всей своей территорией в пределах границ 1991 года, если получит надлежащую финансовую поддержку от Европы и НАТО. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

"После того, как я узнал и полностью понял военно-экономическую ситуацию Украины/России, и увидев экономические проблемы, которые это вызывает России, я думаю, что Украина, при поддержке Европейского Союза, способна бороться и вернуть всю Украину в ее первоначальном виде. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и, в частности, НАТО, возвращение к первоначальным границам, с которых началась эта война, вполне возможно. Почему бы и нет?", - отметил Трамп.

Он также сделал заявление о российской армии, подчеркнув, что она уже более полутора лет безрезультатно ведет войну, которую настоящая военная мощь одолела бы менее чем за неделю. По его мнению, это не демонстрирует силу России, а наоборот, делает ее похожей на "бумажного тигра".

/ Фото: скриншот

Трамп отметил, что Путин и Россия сталкиваются с серьезными экономическими проблемами, поэтому пришло время для Украины действовать. В то же время он добавил, что желает добра обеим странам и что НАТО продолжит получать оружие от США для использования по своему усмотрению.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США дал интервью телеканалу FoxNews, в котором сообщил о существенном улучшении своих отношений с Дональдом Трампом.

Он отметил, что одной из причин этого стало то, что Трампу надоели многочисленные обманы со стороны Путина. Кроме того, украинского президента приятно удивила уверенность американского лидера в том, что при поддержке Европы и НАТО Украина сможет вернуть все оккупированные Россией территории.

"Президент Трамп показал, что готов быть с Украиной до конца. Трамп понял, что Путин не побеждает, а просто "продает" свою победу. С такими высказываниями американского президента мы получили очень позитивный сигнал", - сказал Зеленский.

/ фото: ОП

Зеленский подчеркнул, что и он, и Трамп, и весь украинский народ стремятся к скорейшему завершению войны, тогда как Москва не демонстрирует такого желания.

Также он отметил, что президент США, вероятно, изменил свою позицию в отношении Украины, признав, что Киев не может и не будет уступать территории государству-агрессору. По словам Зеленского, его разговор с Трампом был содержательным и позитивным.

"По моему мнению, на сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и невозможно. Я думаю, что его (Трампа. - ред.) позиция изменилась", - сказал Зеленский.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь российского диктатора и военного преступника Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии пропагандистским СМИ отметил, что заявления Трампа прозвучали якобы под влиянием президента Зеленского.

"Тезис о том, что Украина может что-то отвоевать, является ошибочным", - сказал он.

Песков заявил, что Россия продолжает поддерживать диалог с США и ценит готовность Трампа искать пути мира в Украине. В то же время критические высказывания американского президента он фактически обошел вниманием, за исключением упоминания о "бумажном тигре".

/ Фото: скриншот YouTube

"Россия отнюдь не тигр, а бумажных медведей не бывает", - сказал Песков.

По его словам, позиция Трампа может быть обусловлена прежде всего экономическими интересами США, в частности стремлением увеличить продажи нефти и газа, а также возможным влиянием встречи с Зеленским.

Что означает заявление Трампа о возвращении Украиной всех оккупированных территорий

Трамп впервые заявил, что Украина при поддержке ЕС может вернуть свои территории. Представитель Госдепартамента США Ян Бейтсон в комментарии "Радио Свобода" пояснил, что оптимизм Трампа относительно возможного восстановления Украиной контроля над всеми землями, а также его намек в Truth Social на перспективу "пойти дальше", вероятно, связаны с его встречей с президентом Зеленским и разговорами об успехах украинской армии.

"Понятно, что они много говорили о войне и о том, чем занимается украинская армия. Однако подробности и все результаты этой встречи мы узнаем позже", - резюмирует он.

Трамп выходит из мирного процесса - NYT

Президент США Дональд Трамп неожиданно резко изменил свою позицию относительно войны в Украине, заявив, что при поддержке Европы Киев способен вернуть все оккупированные территории, сообщает The New York Times.

"Некоторые европейские чиновники подозревают, что, дистанцируясь от войны, президент умывает руки в конфликте, который он когда-то обещал решить за несколько дней или недель", - пишет издание.

При этом он не объяснил причин такого разворота, что вызвало предположение о его попытке дистанцироваться от конфликта. Издание напоминает, что в течение восьми месяцев президентства Трамп неоднократно менял взгляды относительно Украины: в феврале критиковал Зеленского, впоследствии демонстрировал приверженность Путину, а теперь снова заявил о поддержке Киева, одновременно завершив свою речь пожеланием добра обеим странам.

/ Фото: скриншот

При этом он не уточнил, почему считает, что Украина, которая в последнее время постепенно теряла территории, теперь сможет их вернуть. Аналитики предполагают, что может понадобиться немало времени, чтобы понять, станет ли это заявление переломным моментом и для какой стороны конфликта. Также остается вопрос, как на изменение позиции Трампа отреагирует Путин.

"Он может найти утешение в отступлении Трампа, даже если американский президент в конце концов выражает некоторую поддержку Украине. Или же Путин может решить усилить свои нападки и угрозы, считая, что время и массовость будут на стороне России", - пишет NYT.

Почему Трамп изменил позицию по Украине

Дональд Трамп изменил подход к Украине, перейдя от давления с целью заставить ее отдать территории к убеждению, что она способна вернуть все свои земли, сообщает Sky News.

"Во-первых, это может быть связано с военной и экономической реальностью на месте. Россия платит высокую цену за войну, как в человеческих ресурсах, так и в финансах, - говорится в материале.

Он признал, что экономические трудности России усиливают аргументы в пользу победы Украины при поддержке Запада. Стойкость украинцев изменила восприятие ситуации - теперь невозможное выглядит возможным, если союзники останутся преданными.

"Во-вторых, это может быть влияние союзников. В прошлом месяце европейские лидеры массово прилетели в Вашингтон, чтобы призвать к осторожности в отношениях с Путиным", - указывают журналисты.

Усиление помощи европейских стран НАТО Украине уменьшило критику Трампа относительно финансового бремени для США.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Он также поддержал сбивание российских самолетов, которые нарушают воздушное пространство союзников, что демонстрирует более решительную позицию в вопросах обороны.

"В-третьих, это может быть связано с внутренней политикой, поскольку президент находится под пристальным вниманием обеих партий в своей стране из-за его "мягкого" подхода к России", - сообщает Sky News.

Это может помочь ему укрепить поддержку среди республиканцев и привлечь умеренных избирателей, которые считают защиту Украины тестом национальной надежности.

Как отмечает издание, обсуждение компромисса могло быть частью стратегии для привлечения Украины и России к переговорам, но из-за отсутствия готовности Москвы к договоренностям акцент Трампа снова смещается на восстановление Украины.

Независимо от причин изменения его позиции и того, станет ли это официальной политикой США, последние три дня свидетельствуют о более решительном подходе Трампа.

При каких условиях Украина может выйти на границы 1991 года

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что для достижения победы в войне и возвращения к границам 1991 года Украине необходимо производить собственное вооружение и наносить удары по ключевым объектам России.

"Но мы должны понимать, что окончание войны с победным результатом, особенно со сценарием возвращения к границам 1991 года, зависит исключительно от Украины. Нужно клепать свое оружие и долбить по России. Надо парализовать железную дорогу и многие другие объекты", - отметил Загородний.

Он также считает, что для России пока нет положительных сценариев - продолжение войны лишь продлевает ее агонию.

Реально ли возвращение к границам 1991 года - мнение эксперта

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач отметил в интервью Главреду, что сегодня возвращение Украины к границам 1991 года маловероятно, но не невозможно. Это станет реальным в случае внутреннего кризисного перелома в России, в частности падения политического руководства и распада системы управления - подобного распаду СССР или краху Российской империи в 1917 году.

"Внутренние беспорядки, внутренний беспорядок и отсутствие воли удерживать эти территории или защищать их - именно такие условия должны сложиться. Тогда солдаты, находящиеся на оккупированной части Украины, заберут оружие и вернутся домой, чтобы там решать проблемы, например, бороться за собственность, власть, престиж, еду и т.д.", - указывает он.

В такой момент Украина сможет восстановить контроль над всей своей территорией, а возможно, и расширить ее.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред