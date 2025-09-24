'До границ 1991-го и дальше': раскрыт новый план Трампа по войне и роль США

О чем идет речь в материале:
- Что означает заявление Трампа о возвращении Украиной всех оккупированных территорий
- Выйдет ли Трамп из мирного процесса
- Какие 4 причины заявления Трампа о выходе Украины на границы 1991 года и реально ли это
Дональд Трамп впервые открыто выразил поддержку идеи восстановления Украины в границы, которые существовали на момент обретения независимости в 1991 году, поставив под сомнение предыдущие сигналы о договоренностях или уступках в пользу России. Это резкая трансформация риторики - ведь еще недавно Трамп рассматривал варианты компромиссов территориального характера, и даже намекал на возможность обмена земель для прекращения конфликта.
Главред собрал главное, что стоит знать о заявлении Трампа по границам 1991 года и, что изменило его позицию по войне.
Что сказал Трамп о выходе Украины на границы 1991 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может восстановить контроль над всей своей территорией в пределах границ 1991 года, если получит надлежащую финансовую поддержку от Европы и НАТО. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.
"После того, как я узнал и полностью понял военно-экономическую ситуацию Украины/России, и увидев экономические проблемы, которые это вызывает России, я думаю, что Украина, при поддержке Европейского Союза, способна бороться и вернуть всю Украину в ее первоначальном виде. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и, в частности, НАТО, возвращение к первоначальным границам, с которых началась эта война, вполне возможно. Почему бы и нет?", - отметил Трамп.
Он также сделал заявление о российской армии, подчеркнув, что она уже более полутора лет безрезультатно ведет войну, которую настоящая военная мощь одолела бы менее чем за неделю. По его мнению, это не демонстрирует силу России, а наоборот, делает ее похожей на "бумажного тигра".
Трамп отметил, что Путин и Россия сталкиваются с серьезными экономическими проблемами, поэтому пришло время для Украины действовать. В то же время он добавил, что желает добра обеим странам и что НАТО продолжит получать оружие от США для использования по своему усмотрению.
Реакция Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США дал интервью телеканалу FoxNews, в котором сообщил о существенном улучшении своих отношений с Дональдом Трампом.
Он отметил, что одной из причин этого стало то, что Трампу надоели многочисленные обманы со стороны Путина. Кроме того, украинского президента приятно удивила уверенность американского лидера в том, что при поддержке Европы и НАТО Украина сможет вернуть все оккупированные Россией территории.
"Президент Трамп показал, что готов быть с Украиной до конца. Трамп понял, что Путин не побеждает, а просто "продает" свою победу. С такими высказываниями американского президента мы получили очень позитивный сигнал", - сказал Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что и он, и Трамп, и весь украинский народ стремятся к скорейшему завершению войны, тогда как Москва не демонстрирует такого желания.
Также он отметил, что президент США, вероятно, изменил свою позицию в отношении Украины, признав, что Киев не может и не будет уступать территории государству-агрессору. По словам Зеленского, его разговор с Трампом был содержательным и позитивным.
"По моему мнению, на сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и невозможно. Я думаю, что его (Трампа. - ред.) позиция изменилась", - сказал Зеленский.
Реакция Кремля
Пресс-секретарь российского диктатора и военного преступника Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии пропагандистским СМИ отметил, что заявления Трампа прозвучали якобы под влиянием президента Зеленского.
"Тезис о том, что Украина может что-то отвоевать, является ошибочным", - сказал он.
Песков заявил, что Россия продолжает поддерживать диалог с США и ценит готовность Трампа искать пути мира в Украине. В то же время критические высказывания американского президента он фактически обошел вниманием, за исключением упоминания о "бумажном тигре".
"Россия отнюдь не тигр, а бумажных медведей не бывает", - сказал Песков.
По его словам, позиция Трампа может быть обусловлена прежде всего экономическими интересами США, в частности стремлением увеличить продажи нефти и газа, а также возможным влиянием встречи с Зеленским.
Что означает заявление Трампа о возвращении Украиной всех оккупированных территорий
Трамп впервые заявил, что Украина при поддержке ЕС может вернуть свои территории. Представитель Госдепартамента США Ян Бейтсон в комментарии "Радио Свобода" пояснил, что оптимизм Трампа относительно возможного восстановления Украиной контроля над всеми землями, а также его намек в Truth Social на перспективу "пойти дальше", вероятно, связаны с его встречей с президентом Зеленским и разговорами об успехах украинской армии.
"Понятно, что они много говорили о войне и о том, чем занимается украинская армия. Однако подробности и все результаты этой встречи мы узнаем позже", - резюмирует он.
Трамп выходит из мирного процесса - NYT
Президент США Дональд Трамп неожиданно резко изменил свою позицию относительно войны в Украине, заявив, что при поддержке Европы Киев способен вернуть все оккупированные территории, сообщает The New York Times.
"Некоторые европейские чиновники подозревают, что, дистанцируясь от войны, президент умывает руки в конфликте, который он когда-то обещал решить за несколько дней или недель", - пишет издание.
При этом он не объяснил причин такого разворота, что вызвало предположение о его попытке дистанцироваться от конфликта. Издание напоминает, что в течение восьми месяцев президентства Трамп неоднократно менял взгляды относительно Украины: в феврале критиковал Зеленского, впоследствии демонстрировал приверженность Путину, а теперь снова заявил о поддержке Киева, одновременно завершив свою речь пожеланием добра обеим странам.
При этом он не уточнил, почему считает, что Украина, которая в последнее время постепенно теряла территории, теперь сможет их вернуть. Аналитики предполагают, что может понадобиться немало времени, чтобы понять, станет ли это заявление переломным моментом и для какой стороны конфликта. Также остается вопрос, как на изменение позиции Трампа отреагирует Путин.
"Он может найти утешение в отступлении Трампа, даже если американский президент в конце концов выражает некоторую поддержку Украине. Или же Путин может решить усилить свои нападки и угрозы, считая, что время и массовость будут на стороне России", - пишет NYT.
Почему Трамп изменил позицию по Украине
Дональд Трамп изменил подход к Украине, перейдя от давления с целью заставить ее отдать территории к убеждению, что она способна вернуть все свои земли, сообщает Sky News.
"Во-первых, это может быть связано с военной и экономической реальностью на месте. Россия платит высокую цену за войну, как в человеческих ресурсах, так и в финансах, - говорится в материале.
Он признал, что экономические трудности России усиливают аргументы в пользу победы Украины при поддержке Запада. Стойкость украинцев изменила восприятие ситуации - теперь невозможное выглядит возможным, если союзники останутся преданными.
"Во-вторых, это может быть влияние союзников. В прошлом месяце европейские лидеры массово прилетели в Вашингтон, чтобы призвать к осторожности в отношениях с Путиным", - указывают журналисты.
Усиление помощи европейских стран НАТО Украине уменьшило критику Трампа относительно финансового бремени для США.
Он также поддержал сбивание российских самолетов, которые нарушают воздушное пространство союзников, что демонстрирует более решительную позицию в вопросах обороны.
"В-третьих, это может быть связано с внутренней политикой, поскольку президент находится под пристальным вниманием обеих партий в своей стране из-за его "мягкого" подхода к России", - сообщает Sky News.
Это может помочь ему укрепить поддержку среди республиканцев и привлечь умеренных избирателей, которые считают защиту Украины тестом национальной надежности.
Как отмечает издание, обсуждение компромисса могло быть частью стратегии для привлечения Украины и России к переговорам, но из-за отсутствия готовности Москвы к договоренностям акцент Трампа снова смещается на восстановление Украины.
Независимо от причин изменения его позиции и того, станет ли это официальной политикой США, последние три дня свидетельствуют о более решительном подходе Трампа.
При каких условиях Украина может выйти на границы 1991 года
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что для достижения победы в войне и возвращения к границам 1991 года Украине необходимо производить собственное вооружение и наносить удары по ключевым объектам России.
"Но мы должны понимать, что окончание войны с победным результатом, особенно со сценарием возвращения к границам 1991 года, зависит исключительно от Украины. Нужно клепать свое оружие и долбить по России. Надо парализовать железную дорогу и многие другие объекты", - отметил Загородний.
Он также считает, что для России пока нет положительных сценариев - продолжение войны лишь продлевает ее агонию.
Реально ли возвращение к границам 1991 года - мнение эксперта
Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач отметил в интервью Главреду, что сегодня возвращение Украины к границам 1991 года маловероятно, но не невозможно. Это станет реальным в случае внутреннего кризисного перелома в России, в частности падения политического руководства и распада системы управления - подобного распаду СССР или краху Российской империи в 1917 году.
"Внутренние беспорядки, внутренний беспорядок и отсутствие воли удерживать эти территории или защищать их - именно такие условия должны сложиться. Тогда солдаты, находящиеся на оккупированной части Украины, заберут оружие и вернутся домой, чтобы там решать проблемы, например, бороться за собственность, власть, престиж, еду и т.д.", - указывает он.
В такой момент Украина сможет восстановить контроль над всей своей территорией, а возможно, и расширить ее.
