Президент США дистанцируется от войны и "умывает руки" – NYT

Что написано в материале The New York Times:
- Некоторые еврочиновники подозревают, что Трамп "умывает руки" в конфликте
- Трамп будто снова встал на сторону Украины
Президент США Дональд Трамп внезапно и кардинально изменил свою позицию по войне в Украине, заявив, что Украина при поддержке Европы в состоянии вернуть все свои оккупированные земли. Об этом пишет The New York Times.
При этом Трамп никак не объяснил причины такого поразительного разворота, и существуют опасения, что он таким образом пытается выйти из участия в этом конфликте.
"Некоторые европейские чиновники подозревают, что, дистанцируясь от войны, президент умывает руки в конфликте, который он когда-то обещал разрешить за несколько дней или недель", - пишет издание.
Издание напоминает, что за восемь месяцев своего президентства Трамп метался от одной позиции к другой по украинскому вопросу. В феврале он раскритиковал Зеленского в Овальном кабинете, потом он обхаживал Путина и расстелил для него красную дорожку на Аляске.
"Теперь его слова прозвучали так, будто он снова встал на сторону Украины, одновременно отойдя на второй план, и закончив словами: "Я желаю обеим странам всего наилучшего", - пишет издание.
При этом всего через несколько часов после того, как Трамп заявил, что Украина может "победить" Россию, его слова опроверг его собственный госсекретарь Марко Рубио, который заявил, что война в Украине "не может закончиться военным путём", и предсказал, что "она закончится за столом переговоров", что отражало предыдущую позицию Трампа.
"Трамп так и не объяснил, почему он теперь считает, что Украина, которая в течение последнего года постоянно теряла небольшие участки территории из-за российских войск, вдруг сможет вернуть их обратно", - пишет издание.
Как отметил один высокопоставленный военный офицер НАТО, присутствовавший в Нью-Йорке на заседаниях ООН, Украина не смогла укрепить свои позиции, даже когда американская помощь стране достигла пика, а Россия не сосредоточила более крупные силы.
Возможно, пройдут месяцы, прежде чем станет ясно, станет ли заявление Трампа переломным моментом и для какой стороны в этом жестоком конфликте. И существуют сценарии, при которых Соединённые Штаты всё ещё могут быть втянуты в конфликт, пишет NYT.
При этом одним из многих неизвестных сейчас является то, как Путин отреагирует на перемену в позициях Трампа.
"Он может найти утешение в отступлении Трампа, даже если американский президент в конечном итоге выражает некоторую поддержку Украине. Или же Путин может решить усилить свои нападки и угрозы, полагая, что время и массовость будут на стороне России", - пишет NYT.
Трамп сделал громкое заявление о границах 1991 года - что известно
Как писал Главред, президент США Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским заявил, что Украина может вернуть все свои оккупированные Россией территории с помощью ЕС и НАТО. Об этом он написал в заметке в социальной сети Truth Social.
"После того, как я ознакомился и полностью понял военную и экономическую ситуацию в Украине и России, а также увидел экономические проблемы, которые это вызывает России, я считаю, что Украина, при поддержке Европейского Союза, имеет все возможности бороться и получить всю Украину в ее первоначальном виде. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, а в частности НАТО, восстановление границ, которые существовали до начала войны, вполне реально. Почему бы нет?", - написал президент США.
Позже в интервью Fox News Зеленский прокомментировал пост Трампа в Truth Social и заявил что был немного удивлен положительным тоном лидера США. Однако, по его словам, это дает сигнал о готовности Америки поддерживать Украину до конца войны. По его словам, глава Белого дома понимает, что Киев не может обменяться территориями с Россией.
Может ли Украина выйти на границы 199 года: мнение эксперта
Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что на сегодня возвращение Украины к границам 1991 года является нереалистичным, но это не означает, что такой сценарий является абсолютно невозможным.
Горбач предполагает, что Украина сможет выйти на свои границы 1991 года, если произойдет крах в России, в частности падение политического руководства и распад системы управления.
"То есть когда будет что-то аналогичное распаду СССР или даже краху Российской империи в 1917 году. Внутренние беспорядки, внутренний беспорядок и отсутствие воли удерживать эти территории или защищать их - именно такие условия должны сложиться. Тогда солдаты, находящиеся на оккупированной части Украины, заберут оружие и вернутся домой, чтобы там решать проблемы, например, бороться за собственность, власть, престиж, еду и т.д.", - заявил Горбач во время чата на Главреде.
Об источнике: The New York Times
The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.
