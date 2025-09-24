Укр
Читать на украинском
Наступление на важном направлении провалилось: названа причина отхода оккупантов

Мария Николишин
24 сентября 2025, 15:22
Братчук отметил, что риски новых штурмов сохраняются.
Наступление на важном направлении провалилось: названа причина отхода оккупантов
Наступление РФ в Запорожской области / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

  • Российское наступление на Запорожье провалилось
  • Его сорвали удары ВСУ по логистике
  • Оккупанты перебрасывают силы на другие направления

Страна-агрессор Россия планировала масштабное наступление на Запорожье, но ей помешали удары по логистике и действия украинских подразделений. Интенсивность атак на этом направлении сейчас заметно снизилась, хотя риски новых штурмов сохраняются. Об этом заявил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире 24 Канала.

По его словам, в начале августа россияне накапливали силы и готовились к масштабному наступлению в районе Степногорска. Силы обороны ударили по их складам с горючим, колоннам техники и логистическим маршрутам, что существенно повлияло на динамику боевых действий.

"То наступление, которое россияне планировали на Запорожье, стало меньше или вообще исчезло с повестки дня. Не удалось реализовать задуманное", - говорится в сообщении.

Он отметил, что несмотря на снижение интенсивности, Степногорск и дальше остается одним из ключевых направлений ударов. Украинские штурмовые полки уже неоднократно отбрасывали врага с окраин населенного пункта, и даже очередные попытки оккупантов прорваться завершились их отступлением.

Братчук также добавил, что в конце лета на Запорожском направлении появились резервы противника, в частности морская пехота и подразделения десантников. Однако сейчас эти части уже воюют в Донецкой области.

"Морская пехота и подразделения ВДВ, которые появились в Запорожской области, сейчас оперируют на Доброполье. Перебрасывают силы оттуда, пытаются спасать ситуацию на других направлениях", - подытожил спикер.

Наступление РФ на фронте

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук заявил, что сейчас продолжаются две российские стратегические операции: наземная, которая включает боевые действия на Донбассе и других фронтах войны, и воздушная - ее тоже можно назвать наступательной.

По его мнению, скорее всего, россияне будут продолжать наступательную операцию именно на Донбассе.

"Для проведения второй операции параллельно им нужно вдвое больше сил. Сейчас враг не сможет провести новую стратегическую наступательную операцию, например, в Украине на юге", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что боевые действия в Донецкой области зашли в позиционный тупик, напоминающий события Первой мировой войны.

Спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов сказал, что говорить о серьезном успехе Сил обороны Украины на Добропольском направлении можно будет только после того, как врага удастся оттеснить с окраин Родинского.

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин сообщал, что российские оккупационные войска пытаются выйти на окраины Приморского на Ореховском направлении, стремясь продвинуться ближе к границам Запорожья.

Читайте также:

О персоне: Сергей Братчук

Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины.

Участник Операции объединенных сил на Донбассе.

После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации.

Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.






