"Не ждите окончания войны в Украине": Зеленский предупредил о планах Путина

Анна Ярославская
24 сентября 2025, 12:27
Чтобы продолжать агрессию, главе Кремля не нужно заканчивать войну в Украине.
Зеленский, Путин
Зеленский считает, что Путин хочет продолжать войну / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Кратко:

  • РФ хочет расширять агрессию и нападать на новые территории
  • Путин откладывает любые реальные переговоры
  • Россия "тестирует" обороноспособность НАТО

Российский диктатор Владимир Путин хочет продолжать воевать, нападать на новые территории, и для этого ему не обязательно заканчивать войну против Украины. Такое мнение в интервью Fox news озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, о таких намерениях Путина свидетельствуют недавние вторжения России в воздушное пространство европейских стран.

"Я считаю, что Путин хочет идти на другие территории. И я говорил год назад моим коллегам – смотрите, не ждите, пока он закончит войну в Украине и тогда продолжит где-то еще. Он может начать еще где-то, не заканчивая войну в Украине", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Путин поддерживает войну ради собственного ВПК и бизнес-окружения, которое зарабатывает "большие деньги" на военном секторе.

Путин хочет воевать

Президент считает, что продолжение войны - это то, чего хочет Путин. И именно по этой причине он откладывает любые мирные встречи или переговоры с Киевом.

"Его желание на сегодня – продолжать войну. Конечно, он сказал и президенту Трампу, и я думаю, что иногда, когда они разговаривают – российская и американская команды, – то они тоже говорят, что они хотят мира, но это неправда. Что Путин делает сегодня? Он подает сигнал НАТО. Он хочет почувствовать, как они могут защищать свои страны, и он чувствует, что они не могут", - объяснил Зеленский.

Зачем Путину была нужна встреча на Аляске

Он также считает, что президент США недостаточно давил на Путина, потому что пытался "не закрыть дипломатические возможности переговоров с Путиным".

"Он [Трамп] не давил на него [Путина] до того [встречи на Аляске], потому что он действительно стремился к переговорам. Действительно хотел встретиться – иметь трехстороннюю встречу между нами. Но Путин как Путин. Он, как всегда, я считаю, использовал эту ситуацию. Он получил фото с Трампом. Он продал это своей аудитории – российскому сообществу – смотрите, я со США, и это значит, что мы можем продолжать", – добавил Зеленский.

Завершение войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским заявил, что Украина может вернуть все свои оккупированные Россией территории с помощью ЕС и НАТО.

В свою очередь, Зеленский заявил что был немного удивлен положительным тоном лидера США. Однако, по его словам, это дает сигнал о готовности Америки поддерживать Украину до конца войны.

Журналисты Sky News назвали четыре причины смены риторики Трампа.

Тем временем спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что если президент Украины готов к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, то пусть приезжает в Москву.

Кто может остановить Путина: мнение эксперта

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что Украине не о чем говорить со страной-агрессором Россией, ведь решение об окончании войны будет приниматься не в Москве.

"Решение об окончании войны будет приниматься не в Кремле. Решение об окончании войны будет приниматься в Пекине. Это главный постулат, который мы должны понять", - сказал он в интервью Главреду.

По словам Пендзина, с Кремлем не о чем говорить - стоит говорить с Пекином и Вашингтоном.

Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

