"Ступор" и "мясорубка": Залужный оценил нынешнюю ситуацию на фронте

Что сказал Залужный:
- Война в Украине переросла в позиционную
- На фронте начался "ступор", несмотря на локальные продвижения обеих сторон
- Позиционная война имеет большие риски для ВСУ
Боевые действия в Донецкой области зашли в позиционный тупик, напоминающий события Первой мировой войны. Об этом в интервью изданию "Зеркало недели" заявил посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
По его словам, позиционный характер боевые действия приобрели еще с осени 2022 года. Но все же, то, что сейчас происходит на фронте, так называемый "ступор" отличается от классической позиционной войны.
"Анализируя те дни и изучая собственные материалы, я снова и снова утверждаю, что фактически вооруженные силы и России, и Украины действительно зашли в позиционный тупик, подобный тому, что имел место в Первой мировой войне", - подчеркнул он.
Как происходят продвижения в Донецкой области
Посол отметил, что линия фронта остается устойчивой, но при этом происходит медленное и локальное продвижение. Оно имеет "ползучий характер" и сопровождается непропорциональными потерями. Их Залужный сравнивает с "мясорубкой". Это играет на контрасте с резкими ударами маневренной бронетехники.
"Переход войны к позиционной форме приводит к ее затягиванию и несет большие риски как для Вооруженных сил, так и для государства в целом", - подчеркнул он.
Чего хочет достичь армия РФ в Украине - мнение эксперта
Главред писал, что по словам военного эксперта и военнослужащего ВСУ Кирилла Сазонова, полный захват Донецкой области остается ключевой целью России.
Сейчас на востоке Украины продолжаются мощные бои, а российские войска могут оказаться в "котле".
Ситуация на фронте - последние новости
Ранее в Генштабе сообщили, что после неудачных попыток наступления весной и летом российские войска осуществляют перегруппировку, пытаясь подготовить условия для дальнейшего продвижения.
Накануне стало известно, что говорить о серьезном успехе Сил обороны Украины на Добропольском направлении можно будет лишь после того, как врага удастся оттеснить с окраин Родинского.
Напомним, Главред писал, что по словам военнослужащего 41-й ОМБр, до конца осени бои на фронте будут максимально ожесточенными, потому что сейчас мы, вероятно, наблюдаем эндшпиль войны.
О персоне: Валерий Залужный
Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.
Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012).
23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.
Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.
