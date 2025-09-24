Укр
"Ступор" и "мясорубка": Залужный оценил нынешнюю ситуацию на фронте

Анна Косик
24 сентября 2025, 11:36
3786
Посол сравнил ситуацию на фронте сейчас с событиями Первой мировой войны.
Залужный, ВСУ
Залужный объяснил, что по его мнению сейчас происходит на фронте / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, t.me/Zaluzhnui

Что сказал Залужный:

  • Война в Украине переросла в позиционную
  • На фронте начался "ступор", несмотря на локальные продвижения обеих сторон
  • Позиционная война имеет большие риски для ВСУ

Боевые действия в Донецкой области зашли в позиционный тупик, напоминающий события Первой мировой войны. Об этом в интервью изданию "Зеркало недели" заявил посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, позиционный характер боевые действия приобрели еще с осени 2022 года. Но все же, то, что сейчас происходит на фронте, так называемый "ступор" отличается от классической позиционной войны.

видео дня

"Анализируя те дни и изучая собственные материалы, я снова и снова утверждаю, что фактически вооруженные силы и России, и Украины действительно зашли в позиционный тупик, подобный тому, что имел место в Первой мировой войне", - подчеркнул он.

Как происходят продвижения в Донецкой области

Посол отметил, что линия фронта остается устойчивой, но при этом происходит медленное и локальное продвижение. Оно имеет "ползучий характер" и сопровождается непропорциональными потерями. Их Залужный сравнивает с "мясорубкой". Это играет на контрасте с резкими ударами маневренной бронетехники.

"Переход войны к позиционной форме приводит к ее затягиванию и несет большие риски как для Вооруженных сил, так и для государства в целом", - подчеркнул он.

Валерий Залужный
Валерий Залужный / Инфографика: Главред

Чего хочет достичь армия РФ в Украине - мнение эксперта

Главред писал, что по словам военного эксперта и военнослужащего ВСУ Кирилла Сазонова, полный захват Донецкой области остается ключевой целью России.

Сейчас на востоке Украины продолжаются мощные бои, а российские войска могут оказаться в "котле".

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее в Генштабе сообщили, что после неудачных попыток наступления весной и летом российские войска осуществляют перегруппировку, пытаясь подготовить условия для дальнейшего продвижения.

Накануне стало известно, что говорить о серьезном успехе Сил обороны Украины на Добропольском направлении можно будет лишь после того, как врага удастся оттеснить с окраин Родинского.

Напомним, Главред писал, что по словам военнослужащего 41-й ОМБр, до конца осени бои на фронте будут максимально ожесточенными, потому что сейчас мы, вероятно, наблюдаем эндшпиль войны.

Читайте также:

О персоне: Валерий Залужный

Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.

Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012).

23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.

война в Украине новости Украины Валерий Залужный Фронт
