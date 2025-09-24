Укр
ЕС будет защищаться "стеной дронов" от РФ: когда создадут оборонительную сеть

Анна Косик
24 сентября 2025, 10:59
Европейцы понимают, что без опыта Украины надежную оборонную сеть не построить.
Европейцы надеются, что через год смогут по крайней мере эффективно отражать атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/kubilius.lt, facebook.com/UALandForces

Что сообщил еврокомиссар:

  • ЕС будет работать над созданием "стены дронов"
  • Для создания полной оборонной сети надо больше года времени
  • Европа должна перенять опыт Украины

После того, как страна-агрессор Россия нарушила воздушное пространство нескольких стран ЕС, среди лидеров широкую поддержку получила идея создания "стены дронов". Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью Euractiv сообщил сроки ее создания.

По его словам, в ближайший год Европейский Союз может значительно улучшить возможности по обнаружению дронов. Но на создание полной оборонной сети и на суше, и в море нужно больше времени.

Какой первый шаг готовит ЕС

Кубилюс отметил, что у Европы не хватает возможностей для обнаружения дронов, поэтому первым шагом должно стать приобретение систем обнаружения.

Такая система, по мнению экспертов, может быть готова через год и это позволит отражать любые атаки и провокации со стороны России.

Чем Украина может помочь европейским странам

Еврокомиссар отметил, что Европе стоит перенять опыт Украины, ведь она развернула акустические сенсоры для обнаружения беспилотников. Такие аппараты радары фиксируют не всегда.

Еще одним вариантом являются лазеры, которые позволяют сбивать дроны с минимальными потерями.

Как ЕС может защититься от дронов РФ - мнение эксперта

Главред писал, что авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап огласил возможный сценарий, который заключается в создании отдельного блока Украины и ее союзников, который бы обеспечивал защиту от севера до юга.

Если его не начнут формировать уже сейчас, то по крайней мере его будут обсуждать, по нему будут консультироваться, обмениваться мнениями. Рано или поздно такой блок все же надо будет создать.

Реакция мира на нарушение РФ воздушного пространства стран ЕС - что известно

Напомним, Главред писал, что в Государственном департаменте США заявили, что готовы оборонять территории НАТО после того, как дроны страны-агрессора России нарушили воздушное пространство Польши.

Впоследствии и американский президент Дональд Трамп резко изменил свое мнение относительно защиты Польши и помощи ей. Он отметил, что Америка таки поможет Польше и странам Балтии, если Россия продолжит эскалацию.

Накануне также стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вторжение российских дронов в Польшу является неприемлемым, но ожидаемым

О персоне: Андрюс Кубилюс

Андрюс Кубилюс - литовский политик, член Сейма Литовской Республики, премьер-министр в 1999-2000 и 2008-2012 годах, с 2024 года первый европейский комиссар по вопросам обороны и космоса, председатель партии Союз Отечества - Литовские христианские демократы, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евросоюз атака дронов Налет дронов РФ на Польшу
