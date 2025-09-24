'Мы готовы': Зеленский сделал важное заявление о выборах в Украине

Зеленский сказал, что выборы состоятся, когда будет перемирие.

Главное из заявления президента:

Украина "готова" к выборам

Для этого нужно обеспечить перемирие и надлежащий уровень безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о целесообразности проведения выборов в Украине. Он сказал, при каких условиях можно провести голосование. Свое мнение он высказал в интервью для телеканала Fox News.

По его словам, в Украине могут состояться выборы, но при условии, если удастся обеспечить перемирие и надлежащий уровень безопасности.

"Мы готовы. Если будет перемирие, даже если это сложно согласно нашей Конституции", - заявил президент.

Он уточнил, что это будет зависеть от поддержки международных партнеров и наличия гарантий безопасности.

"Мы можем провести выборы, если сможем сделать это вместе с нашими партнерами и при условии гарантий безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Возможность проведения выборов в Украине

Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик ранее говорил, что местные выборы в Украине могут состояться 30 октября только с разрешения Верховной Рады.

Он отмечал, что любые выборы во время военного положения запрещены, поэтому нужно менять законодательство.

Выборы в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, ранее Владимир Зеленский говорил, что избирательная тема не должна раскалывать общество во время войны. Он подчеркивал, что был бы доволен, если бы выборы уже были.

Народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский заявлял, что работа над законопроектом по выборам в Украине ведется уже длительное время при участии представителей ЦИК и международных партнеров.

Об источнике: Fox News Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США.

