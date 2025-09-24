Укр
Читать на украинском
Открытый ящик Пандоры: Зеленский рассказал о новой угрозе

Руслан Иваненко
24 сентября 2025, 19:01
Глава государства призывает мир реагировать быстрее на развитие военных технологий и усиливать защиту.
Зеленский, дрон
Дроны с искусственным интеллектом и автономные дроны открывают новую эру / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вкратце:

  • Зеленский выступил на Генассамблее ООН
  • Предупредил об угрозе автономных дронов
  • Отметил пример Северной Кореи с ударным дроном

Вскоре беспилотники смогут автономно атаковать заранее определенные цели благодаря искусственному интеллекту. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН.

Массовое использование беспилотников

Глава государства подчеркнул, что сейчас "десятки тысяч людей умеют "профессионально убивать" с помощью беспилотников". По его словам, "такие дроны сложнее остановить, чем любое оружие - пистолет, нож или бомбу". Зеленский подчеркнул, что это является следствием полномасштабного вторжения России в Украину.

Дроны перестают быть привилегией сильных стран

"Раньше только самые сильные страны могли позволить себе использовать дроны, потому что они были дорогими и сложными. Теперь даже простые дроны могут пролетать тысячи километров. Военная техника больше не обращает внимания на географию - теперь она ее трансформирует", - добавил президент.

Он также напомнил, что "на прошлой неделе Северная Корея объявила о тестировании тактического ударного дрона", что свидетельствует: даже государства с ограниченными ресурсами способны создавать опасное оружие. Это, по словам Зеленского, может привести к тому, что "все типы беспилотников станут доступными даже для террористов или картелей".

Соревнование между скоростью оружия и медлительностью мира

"Мир движется слишком медленно, чтобы защититься. А оружие движется быстро. Сейчас компании уже работают над дронами, которые могут сбивать другие дроны. И это лишь вопрос времени - небольшого количества времени - прежде чем дроны начнут воевать с дронами, атаковать критическую инфраструктуру и целиться в людей - полностью автономно, без участия человека, за исключением немногих, кто управляет системами ИИ", - считает президент.

Взгляд эксперта: ключ к завершению войны

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что Украина не имеет смысла вести переговоры со страной-агрессором Россией, ведь окончательное решение о завершении войны будет приниматься не в Кремле.

"Решение об окончании войны будут принимать не в Кремле. Решение об окончании войны будет приниматься в Пекине. Это главный постулат, который мы должны понять", - подчеркнул эксперт в комментарии изданию "Главред".

По его словам, сегодня более перспективным является диалог с Китаем и США, а не с Москвой, ведь именно эти игроки имеют реальное влияние на завершение войны.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Москве отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа, который назвал Россию "бумажным тигром". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии росСМИ попытался опровергнуть эту метафору американского лидера.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский отметил важность прекращения российской агрессии, ведь остановить российского диктатора и военного преступника Путина дешевле, чем организовывать систему защиты для портов и других целей.

Между тем украинская разведка получила полный доступ к серверам и компьютерным системам оккупационной администрации Крыма, получив более 100 терабайт важных данных, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в ГУР.

