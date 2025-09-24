Россияне могут выступить против войны с Украиной - в чем причина

Уровень поддержки войны в российском обществе постепенно снижается, и все больше граждан склоняются к ее завершению, отмечает Курносова.

Россияне могут выступить против войны с Украиной / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Все чаще звучат предположения, что продолжительность войны напрямую зависит от пребывания Путина у власти, однако все больше признаков указывает на то, что само российское общество устало от войны и в случае смены политической верхушки может склониться к ее прекращению. Об этом в интервью Главреду рассказала политический аналитик Ольга Курносова.

Она подчеркнула, что согласно опросам, уровень поддержки войны среди россиян существенно упал по сравнению с началом полномасштабного вторжения. Меньше всего готовность к продолжению боевых действий выражают те, кто не имеет отношения к военной службе. Это свидетельствует о том, что общество в целом больше склоняется к завершению войны, чем к ее продолжению.

"Экономические проблемы в РФ усугубляются, и если продолжать переводить экономику исключительно на военные рельсы, ситуация будет только ухудшаться. А с учетом того, что россияне уже видят войну своими глазами - она фактически пришла к ним домой - это все ведет к пониманию того, что война - это Путин, именно он загнал их в безвыходную ситуацию, из которой никто не видит выхода. Конечно, мы не видим таких митингов, как в Непале. Но если вдруг что-то случится, и война прекратится, большинство россиян это, безусловно, поддержит", - указывает аналитик.

Курносова напомнила, что в СССР в 1980-х годах общественные настроения тоже менялись неожиданно быстро. Тогда трудно было представить распад Советского Союза или потерю власти коммунистической партией, однако большинство людей выступило против нее, и коммунисты начали проигрывать выборы. По ее мнению, делать вывод, что сегодня общество преимущественно поддерживает войну, было бы неправильно, ведь изменения могут произойти быстрее, чем кажется.

"Да, конечно, есть так называемая Z-публика, но даже она (например, российские "военные корреспонденты") уже достаточно критично относится к правительству. Они сильно критикуют Путина и понимают, что оказались заложниками желаний кремлевского старца. Поскольку ему безразлично количество погибших, и никто не понимает, за что ведется война. Если ситуация изменится, россияне скорее будут за прекращение войны, чем против", - резюмирует она.

Что может заставить РФ закончить войну - мнение эксперта

Политолог Владимир Фесенко отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности завершить войну против Украины. Некоторые объясняют это возможными внутренними трудностями, которые могут возникнуть в России после такого шага, однако это не главная причина.

Эксперт подчеркнул, что независимо от обстоятельств окончательное решение о завершении войны будет зависеть исключительно от Путина, ведь большинство россиян поддержит любое его решение.

"Главное - это то, примет ли Путин этот выбор, или он останется фатально и маниакально зацикленным на войне против Украины. Если Путин будет действовать более рационально, в том числе ради Трампа, шанс на прекращение войны будет", - подытожил политолог.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее писал Главред, Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные нанесли удары по ряду стратегических объектов в РФ, в частности по нефтеперерабатывающим заводам, нефтеперекачивающим станциям, производству дронов и Астраханскому газоперерабатывающему заводу.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее ООН заявил, что в ближайшее время беспилотники смогут автономно поражать заранее определенные цели благодаря искусственному интеллекту.

Как отмечает Reuters, заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина может вернуть оккупированные земли при поддержке ЕС, может свидетельствовать о его стремлении дистанцироваться от прямого вмешательства в войну.

О персоне: Ольга Курносова Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) - российская политическая активистка радикально-демократического толка, видный деятель антипутинской оппозиции. В 1990-1993 - депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединенного гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011-2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

