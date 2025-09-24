Укр
Россияне могут выступить против войны с Украиной - в чем причина

Юрий Берендий
24 сентября 2025, 20:57
Уровень поддержки войны в российском обществе постепенно снижается, и все больше граждан склоняются к ее завершению, отмечает Курносова.
Россияне могут выступить против войны с Украиной - в чем причина
Россияне могут выступить против войны с Украиной / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Уровень поддержки войны среди россиян падает
  • Экономическая ситуация в России становится все хуже и хуже
  • Россияне могут выступить за прекращение войны

Все чаще звучат предположения, что продолжительность войны напрямую зависит от пребывания Путина у власти, однако все больше признаков указывает на то, что само российское общество устало от войны и в случае смены политической верхушки может склониться к ее прекращению. Об этом в интервью Главреду рассказала политический аналитик Ольга Курносова.

Она подчеркнула, что согласно опросам, уровень поддержки войны среди россиян существенно упал по сравнению с началом полномасштабного вторжения. Меньше всего готовность к продолжению боевых действий выражают те, кто не имеет отношения к военной службе. Это свидетельствует о том, что общество в целом больше склоняется к завершению войны, чем к ее продолжению.

"Экономические проблемы в РФ усугубляются, и если продолжать переводить экономику исключительно на военные рельсы, ситуация будет только ухудшаться. А с учетом того, что россияне уже видят войну своими глазами - она фактически пришла к ним домой - это все ведет к пониманию того, что война - это Путин, именно он загнал их в безвыходную ситуацию, из которой никто не видит выхода. Конечно, мы не видим таких митингов, как в Непале. Но если вдруг что-то случится, и война прекратится, большинство россиян это, безусловно, поддержит", - указывает аналитик.

Курносова напомнила, что в СССР в 1980-х годах общественные настроения тоже менялись неожиданно быстро. Тогда трудно было представить распад Советского Союза или потерю власти коммунистической партией, однако большинство людей выступило против нее, и коммунисты начали проигрывать выборы. По ее мнению, делать вывод, что сегодня общество преимущественно поддерживает войну, было бы неправильно, ведь изменения могут произойти быстрее, чем кажется.

Смотрите видео интервью Ольги Курносовой Главреду об отставке Козака, Симоньян и Кадырова:

"Да, конечно, есть так называемая Z-публика, но даже она (например, российские "военные корреспонденты") уже достаточно критично относится к правительству. Они сильно критикуют Путина и понимают, что оказались заложниками желаний кремлевского старца. Поскольку ему безразлично количество погибших, и никто не понимает, за что ведется война. Если ситуация изменится, россияне скорее будут за прекращение войны, чем против", - резюмирует она.

Что может заставить РФ закончить войну - мнение эксперта

Политолог Владимир Фесенко отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности завершить войну против Украины. Некоторые объясняют это возможными внутренними трудностями, которые могут возникнуть в России после такого шага, однако это не главная причина.

Эксперт подчеркнул, что независимо от обстоятельств окончательное решение о завершении войны будет зависеть исключительно от Путина, ведь большинство россиян поддержит любое его решение.

"Главное - это то, примет ли Путин этот выбор, или он останется фатально и маниакально зацикленным на войне против Украины. Если Путин будет действовать более рационально, в том числе ради Трампа, шанс на прекращение войны будет", - подытожил политолог.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее писал Главред, Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные нанесли удары по ряду стратегических объектов в РФ, в частности по нефтеперерабатывающим заводам, нефтеперекачивающим станциям, производству дронов и Астраханскому газоперерабатывающему заводу.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее ООН заявил, что в ближайшее время беспилотники смогут автономно поражать заранее определенные цели благодаря искусственному интеллекту.

Как отмечает Reuters, заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина может вернуть оккупированные земли при поддержке ЕС, может свидетельствовать о его стремлении дистанцироваться от прямого вмешательства в войну.

Другие новости:

О персоне: Ольга Курносова

Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) - российская политическая активистка радикально-демократического толка, видный деятель антипутинской оппозиции. В 1990-1993 - депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединенного гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011-2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

