Десяток грузовиков и автобусы: РФ перебрасывает силы на 'горячее' направление

Известно, что перемещение оккупантов происходит через Донецк.

https://glavred.info/front/desyatok-gruzovikov-i-avtobusy-rf-perebrasyvaet-sily-na-goryachee-napravlenie-10701395.html Ссылка скопирована

Перемещение оккупантов / коллаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime

Главное:

Оккупанты перебрасывают военных и вооружение из России

Они направляются на Покровское направление

Зафиксированные грузовики были без тактических маркировок

Страна-агрессор Россия снова перебрасывает оружие и солдат на Покровское направление. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"Фиксируем очередные перемещения с территории России через Донецк на Покровское направление", - написал он. видео дня

По его словам, было зафиксировано не менее 10 грузовиков, автобусы, которые ехали в сопровождении легковых автомобилей.

Перемещение россиян / фото: t.me/andriyshTime

"Не менее 10 грузовиков с БК, автобусы с "живой силой" и сопровождение легковых зафиксировано нашими источниками на марше из России через Донецк и в дальнейшем в направлении Покровска", - говорит Андрющенко.

Он отметил, что грузовики были без тактических маркировок, но такая тенденция фиксировалась еще раньше в Мариуполе.

Перемещение россиян / фото: t.me/andriyshTime

Руководитель Центра изучения оккупации предположил, что маркировка будет нанесена позже по распределению на линиях фронта.

Перемещение россиян / фото: t.me/andriyshTime

Приоритеты РФ на фронте

Военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев заявил, что приоритетной задачей для россиян является захват всей Донецкой области.

Он считает, что врага интересуют не территория региона или призрачный "русский мир" с русскоязычным населением, а исключительно контроль над полезными ископаемыми.

"Ожесточенные бои в Покровском районе были связаны, в первую очередь, с попытками россиян взять под контроль месторождения полезных ископаемых", - отметил аналитик.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что оккупанты начали активное наступление в направлении Днепропетровщины. Россияне перебросили значительное количество новых резервов на Добропольское и Покровское направления. Наступление в сторону Днепропетровской области развивается почти по всей линии боевого соприкосновения в этом направлении.

Аналитики Института изучения войны говорили, что российская оккупационная армия продолжает ограниченные наступательные операции на Херсонском направлении, но не продвигается вперед.

В то же время, представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сообщил, что страна-агрессор Россия планировала масштабное наступление на Запорожье, но ей помешали удары по логистике и действия украинских подразделений. Интенсивность атак на этом направлении сейчас заметно снизилась, хотя риски новых штурмов сохраняются.

Читайте также:

О персоне: Петр Андрющенко Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред