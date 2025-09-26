Укр
РФ пошла в активное наступление на Днепропетровщину: в ВСУ предупредили украинцев

Ангелина Подвысоцкая
26 сентября 2025, 01:14
19
Украинский военный отметил, что россияне перебросили значительное количество своих резервов.
РФ пошла в активное наступление на Днепропетровщину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 47 ОМБр

Российские оккупанты начали активное наступление в направлении Днепропетровщины. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Россияне перебросили значительное количество новых резервов на Добропольское и Покровское направления. Наступление в сторону Днепропетровской области развивается почти по всей линии боевого соприкосновения в этом направлении.

"Противник перебросил значительное количество резервов не только на Добропольское, а и на Покровское направление, в частности за счет этого противник несколько дней назад начал активные наступательные действия в сторону Днепропетровской области, почти по всей ЛБЗ в том направлении", - написал военный.

Он добавил, что враг ежедневно и на постоянной основе отправляет пехотные группы в штурмы.

"Где-то противник имеет тактические успехи, где-то нет; в принципе ничего нового и критического, что можно было бы выделить вот так", - написал он.

Как сообщал Главред, аналитики DeepState заявили о захвате оккупантами населенных пунктов Новоукраинка и Зеленый Кут, расположенных вблизи Днепропетровской области. Они пытаются прорваться к админгранице с областью.

Россияне активизировались возле Днепропетровской области, рассказал военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Волков. Они пытаются прорвать украинскую оборону на этом направлении. Воины Сил обороны отражают вражеские атаки.

Враг иногда прорывается в Днепропетровскую область, но выбраться оттуда уже не может, сказал представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук. По его словам, оккупанты, таким образом, пытаются обойти линии обороны ВСУ в Покровске.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра война в Украине новости Днепропетровска Днепропетровская область вторжение России
