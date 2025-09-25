Трампа проинформировали о "запланированном контрнаступлении" ВСУ: СМИ раскрыли роль США

Трамп получил данные о новом контрнаступлении Украины и оценивает, какую поддержку США могут оказать.

Американские чиновники донесли до Трампа реальную ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, ОП

Трамп получил данные о новом контрнаступлении Украины

США планируют поддержку Украины в разведывательной сфере

Президент США Дональд Трамп получил информацию о "новом контрнаступлении", которое планируют Вооруженные силы Украины, и которое потребует поддержки США в разведывательной сфере.

Риторика Трампа меняется на фоне неудач РФ

Как пишет The Wall Street Journal, ранее 23 сентября Трамп высоко оценил действия украинской армии и критически отозвался о военных усилиях России. Такое изменение риторики произошло на фоне неспособности РФ достичь значительных успехов на фронте, замедления экономики и больших потерь российских войск.

Американские чиновники, выступающие за усиление поддержки Украины, донесли до Трампа реальную ситуацию на поле боя и отметили незначительный прогресс России.

Позиция США по вооружению

По словам официальных лиц США, Трамп изменил риторику, но не политику: он позволяет продажу вооружения Украине, одновременно ограничивая использование американского оружия для ударов по "суверенной территории" России - регионах, входивших в состав РФ до февраля 2022 года.

Экспертная оценка

Политтехнолог Тарас Загородний в интервью 24 каналу отметил, что именно при президентстве Дональда Трампа Украина имеет реальные шансы восстановить контроль над всеми своими территориями.

Он подчеркнул, что недавнее заявление Трампа после встречи с Владимиром Зеленским, где акцентировали роль поддержки ЕС и НАТО, является важным сигналом и свидетельством роста субъектности Украины.

"Сюда и Кит Келлог приезжал не просто так: он проводил встречи, оценивал настроения, знакомился с разработками украинского ВПК и готовил соответствующие отчеты. Они увидели, что Украина не сломается, и это заставляет идти на сотрудничество", - отметил эксперт.

Заявления Трампа об Украине - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Трамп неожиданно пересмотрел свою позицию по войне в Украине, заявив, что при поддержке Европы Киев способен вернуть все оккупированные территории. Об этом сообщает The New York Times.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Трамп осознал, что Украина не может и не будет обмениваться землями с государством-агрессором Россией.

Фактически Трамп совершил резкий поворот от призывов к территориальным уступкам к утверждениям, что Украина способна восстановить контроль над всей своей территорией. На смену трактовке переговоров как самого реалистичного варианта поддержки Киева пришло убеждение в возможности полного освобождения страны. В Ske News назвали 4 причины таких заявлений Трампа.

