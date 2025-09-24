Укр
У Трампа может лопнуть терпение, РФ ждут проблемы - вице-президент США

Ангелина Подвысоцкая
24 сентября 2025, 23:29
У РФ будут проблемы, если Путин выйдет из переговорного процесса.
Трамп становится нетерпеливым в отношении РФ

Москву ждут серьезные проблемы, если российский диктатор Владимир Путин откажется от переговоров по миру с Украиной. Президент США Дональд Трамп уже становится чрезвычайно нетерпеливым в отношении России. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Трамп убежден в том, что война вредит не только Украине и России, но и самим США.

видео дня

"Во-первых, мы вели невероятно добросовестные переговоры как с россиянами, так и с украинцами. И я считаю, что президент сейчас испытывает невероятную нетерпеливость к россиянам, потому что ему кажется, что они не предлагают достаточно для прекращения войны", - сказал Вэнс.

Трамп недоволен экономическими показателями, которые поступают из Восточной Европы, а также количеством погибших от войны людей. Он призывает Путина прекратить убийства.

"Если россияне откажутся вести переговоры, проявляя добрую волю, я думаю, это будет очень плохо для их страны. Президент ясно дал понять, что это не изменение позиции, а признание реальности на местах. Мы будем продолжать бороться за мир каждый день в администрации Трампа", - добавил вице-президент США.

Чего ждать от встречи Путина и Зеленского - мнение эксперта

Политолог, председатель правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что от переговоров между Зеленским и Путиным не стоит ожидать значительного прорыва в урегулировании войны России против Украины.

По его словам, Путин может готовить ловушку. Хозяин Кремля может попытаться создать кризис или затянуть переговорный процесс. Возможны трудности с подготовкой встречи, включая новые ультиматумы Путина, которые будут требовать от Зеленского выполнения условий, неприемлемых для Украины.

"Представим, что встреча состоится. Два человека, лидеры воюющих стран, между которыми три с половиной года продолжается кровавая война. Большая часть граждан обеих стран ненавидят друг друга. Два лидера ненавидят друг друга еще сильнее. Дело даже не в тезисе о нелегитимности, который использует Путин, нет. Здесь взаимная ненависть. Им общаться между собой будет крайне сложно, просто говорить, не то что договариваться о чем-то. Если не будет модератора этой встречи, то есть третьей стороны, например, лидера страны, где будут проходить переговоры, то даже начать разговор будет крайне сложно", - сказал политолог во время чата на Главреде.

Встреча Зеленского и Путина - последние новости

Как писал Главред, в Белом доме сообщили о договоренности относительно следующего шага в переговорах - вероятной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Путин якобы готов встретиться с Зеленским, однако при условии, "если все вопросы, которые требуют обсуждения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны".

Президент Зеленский заявил, что Украина поддерживает проведение переговоров и в трехстороннем, и двустороннем формате.

"Я считаю, что Россия делает все, чтобы отсрочить. Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что, если Россия начала говорить о встрече, то это уже неплохо.

Позже спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, зачем Путин пригласил Зеленского в Москву.

"Его [Зеленского] приглашают в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать", - сказал Песков.

Кто такой Джей Ди Вэнс

Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 года в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года.

15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.
В случае победы Трампа в ноябре 2024 года Вэнс станет самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона и, возможно, будет одним из фаворитов президентской гонки 2028 года.

Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии.

Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс.

Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года.

В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.

