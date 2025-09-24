Почему Путин начал полномасштабную войну против Украины - названа реальная причина

Недостаточная реакция мира на аннексию Крыма способствовала агрессии России, отметил Зеленский.

https://glavred.info/war/pochemu-putin-nachal-polnomasshtabnuyu-voynu-protiv-ukrainy-nazvana-realnaya-prichina-10701038.html Ссылка скопирована

Почему Путин начал полномасштабную войну против Украины / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, 22 ОМБр

О чем говорится в материале:

Недостаточная реакция на аннексию Крыма привела к склонности россиян к войне

Важно не позволить России превратить Крым в военную базу

Удары Украины по Крыму усиливают давление на логистику РФ

Недостаточная реакция мира на оккупацию Крыма стала фактором, который подтолкнул Россию к развязыванию полномасштабной войны и дальнейшему насилию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Крымской платформы, который транслировал Офис президента.

Он подчеркнул, что сегодня Украина защищает своих граждан, чтобы Кремль не превратил полуостров в масштабную военную базу.

видео дня

"Мы должны помнить, что такое Крым. Надо действовать так, чтобы Россия знала: мы помним. Мы не простим, боремся за международное право и справедливость, и победим. Спасибо всем, кто поддерживает и усиливает санкции в ответ на войну России. Важно быстро согласовывать санкции, наши и партнерские шаги между собой", - подчеркнул глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после оккупации Крыма Россия снова вернулась к имперским практикам, забирая ценное у своих соседей, и подчеркнул необходимость действовать так, чтобы агрессор понимал, что ему этого не простят.

Он отметил участие 60 стран в мероприятии и поблагодарил тех, кто поддерживает Украину и применяет ограничения, выходя за пределы стандартных санкций. Зеленский подчеркнул важность быстрой координации действий с партнерами, чтобы не позволить России превратить Крым в мощную военную базу и обеспечить защиту украинцев.

По его словам, удары украинских дронов являются точными, а давление на логистику врага уже дает ощутимые результаты.

"Российская военная машина сталкивается с серьезными, очень серьезными трудностями", - отметил глава государства.

Какова цель ударов по Крыму - мнение эксперта

Как писал Главред, по мнению полковника запаса ВСУ и военного эксперта Романа Свитана Украина начала подготовку к ударам по Крымскому мосту. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

Он пояснил, что полуостров является для Украины относительно доступной целью - географически Крым образует своеобразный "оперативный котел", поэтому уничтожить Керченский мост при наличии соответствующих средств не слишком сложно.

По его словам, идет подготовка к массированным ударам по российским военным объектам в Крыму - их около 150. Свитан отметил, что если по каждому будет выпущено примерно по десять ракет, это навсегда лишит РФ военного присутствия на полуострове, после чего операцию смогут продолжить Сухопутные войска Украины.

Удары по Крыму - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, бойцы ГУР Минобороны Украины нанесли успешный удар по военным объектам во временно оккупированном Крыму, уничтожив три многоцелевых вертолета и РЛС "Небо-У". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным Института изучения войны (ISW), в ночь с 21 на 22 сентября украинские силы могли осуществить атаку на высокопоставленных представителей РФ в Крыму.

Также, 21 сентября спецназовцы подразделения "Примары" провели успешную операцию на полуострове, во время которой впервые были уничтожены два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Об этом сообщило Главное управление разведки Украины.

Другие новости:

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред