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"Нужно было защищать": нардеп откровенно рассказал об оккупации Крыма в 2014-м

Мария Николишин
22 июня 2025, 14:41
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Нардеп отметил, что из Крыма вышло лишь 20% военных.
'Нужно было защищать': нардеп откровенно рассказал об оккупации Крыма в 2014-м
Аннексия Крыма / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Главное из заявления нардепа:

  • В 2014 году офицеры по разному отреагировали на оккупацию Крыма
  • Иногда казалось, что это какая-то временная история
  • Крым нужно было защищать, если была возможность

Сегодня трудно ответить, все ли правильно было сделано в 2014 году, чтобы не допустить оккупации Крыма. Об этом заявил народный депутат Украины Роман Костенко в интервью Наталье Мосейчук.

По его словам, в 2014 году офицеры "Альфы" по разному отреагировали на оккупацию Россией Крыма - одни остались в Украине и воевали на востоке или помогали фронту, но были и предатели.

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"Мне уже сложно вспоминать все эти времена. Но иногда казалось, что это какая-то временная история и что сейчас политики договорятся и все станет на свои места. Поэтому уже потом, когда началась война на востоке, то поняли, что шутки, политические игры закончились и началась война. И что Крым уже просто так никто не отдаст", - подчеркнул он.

Костенко отметил, что сегодня важно понимать все эти события и учитывать те "подводные течения", которые тогда происходили.

"Когда говорят о том, что необходимо было отдавать команды и сражаться за Крым, то возникает много вопросов, учитывая то, что из Крыма вышло лишь 20% военных, то выполнили бы они приказ и сражались за Украину", - добавил нардеп.

Он подчеркнул, что сейчас нельзя сказать, что все на 100% было сделано неправильно и поэтому мы потеряли Крым, часть Донецкой и Луганской областей.

Костенко также напомнил, что в этих областях многие люди были против Революции достоинства, а значительная часть работников СБУ, полиции, военных добровольно остались в оккупации.

"Я когда-то говорил с [экс-главой ВРУ Александром] Турчиновым и задавал эти вопросы ему и он отвечал: "У меня было 5 тысяч дееспособных войск". Я не проверял эту информацию. Но если бы что-то тогда началось, то нас бы просто задавили и не дали возможности подготовиться", - рассказал он.

По его мнению, Крым надо было защищать, "если бы можно было это делать".

Крым - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 13 июня в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. В частности, взрывы были слышны в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.

Бывший командующий американской армии в Европе, генерал Бен Ходжес считает, что ВСУ могут вернуть Крым, и это "станет причиной слома" внутри России.

В то же время, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рекомендует гражданам РФ, которые незаконно находятся на территории временно оккупированного Крыма, максимально быстро покинуть полуостров.

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Кто такой Роман Костенко

Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

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