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Зеленский не пойдет на уступки и не признает Крым за РФ – The Sunday Times

Алексей Тесля
18 мая 2025, 21:23
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Владимир Зеленский не собирается отказываться от права Украины выбирать свое будущее, включая членство в НАТО.
переговоры, Зеленский
Стала известна позиция Владимира Зеленского по переговорам / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

Главное:

  • Зеленский не признает потерю захваченных РФ украинских территорий
  • Зеленский не собирается отказываться от права Украины на членство в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский не признает потерю захваченных страной-агрессором РФ украинских территорий.

Это касается как оккупированного РФ Крыма, так и других захваченных врагом территорий Украины, сообщает издание The Sunday Times со ссылкой на ближайших соратников украинского президента.

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По данным издания, Зеленский не собирается отказываться от права Украины выбирать свое будущее, включая членство в НАТО.

Журналисты отмечают, что глава украинского государства также хочет получить гарантии безопасности, что подразумевает обязательства международных партнеров поддерживать суверенитет страны в долгосрочной перспективе.

При отсутствии таких договоренностей украинские чиновники говорят, что Киеву придется продолжать борьбу независимо от поддержки из-за рубежа, уточняется в материале.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме:

Ранее у Зеленского назвали путь прекращения войны. Поведение России ясно демонстрирует её нежелание завершать войну, говорит Михаил Подоляк.

Напомним, Трамп анонсировал переговоры о прекращении огня. Дональд Трамп планирует вместе с Владимиром Зеленским говорить с представителями стран НАТО.

Как сообщал Главред, перед началом переговоров в Стамбуле российская сторона начала препятствовать мирным усилиям, выдвигая новые условия. В частности, россияне захотели, чтобы американцы не присутствовали.

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Что такое The Sunday Times?

The Sunday Times - британская воскресная газета, тираж которой делает ее крупнейшей в категории британского рынка качественной прессы. Была основана в 1821 году как The New Observer. В марте 2020 года тираж газеты The Sunday Times составлял 647 622 экземпляра, превышая тираж ее главных конкурентов, The Sunday Telegraph и The Observer, вместе взятых, пишет Википедия.

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