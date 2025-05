Зеленский не пойдет на уступки и не признает Крым за РФ – The Sunday Times

Главное:

Президент Украины Владимир Зеленский не признает потерю захваченных страной-агрессором РФ украинских территорий.

Это касается как оккупированного РФ Крыма, так и других захваченных врагом территорий Украины, сообщает издание The Sunday Times со ссылкой на ближайших соратников украинского президента.

По данным издания, Зеленский не собирается отказываться от права Украины выбирать свое будущее, включая членство в НАТО.

Журналисты отмечают, что глава украинского государства также хочет получить гарантии безопасности, что подразумевает обязательства международных партнеров поддерживать суверенитет страны в долгосрочной перспективе.

При отсутствии таких договоренностей украинские чиновники говорят, что Киеву придется продолжать борьбу независимо от поддержки из-за рубежа, уточняется в материале.

Ранее у Зеленского назвали путь прекращения войны. Поведение России ясно демонстрирует её нежелание завершать войну, говорит Михаил Подоляк.

Напомним, Трамп анонсировал переговоры о прекращении огня. Дональд Трамп планирует вместе с Владимиром Зеленским говорить с представителями стран НАТО.

Как сообщал Главред, перед началом переговоров в Стамбуле российская сторона начала препятствовать мирным усилиям, выдвигая новые условия. В частности, россияне захотели, чтобы американцы не присутствовали.

Что такое The Sunday Times?

The Sunday Times - британская воскресная газета, тираж которой делает ее крупнейшей в категории британского рынка качественной прессы. Была основана в 1821 году как The New Observer. В марте 2020 года тираж газеты The Sunday Times составлял 647 622 экземпляра, превышая тираж ее главных конкурентов, The Sunday Telegraph и The Observer, вместе взятых, пишет Википедия.