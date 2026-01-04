Невозможно оторваться: готовим божественную намазку за 5 минут

Готовится очень просто.

Невероятная намазка из свеклы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Свекла - доступный и полезный овощ. Ее добавляют в первые блюда или салаты. На этот раз Главред предлагает приготовить намазку из свеклы, которая однозначно станет вашим фаворитом.

Рецептом намазки из свеклы поделилась украинский кулинарный блогер Анна Ляшук Ройко.

"Как всегда - ингредиенты простые, а вкусно настолько, что нельзя оторваться", - сказала блогерша.

Вам понадобится:

вареная свекла - 2 шт;

крем-сыр - 2 ст. л;

лимонный сок - 1 ст. л;

чеснок - 1 зубчик;

икра мойвы - 100 г;

соль и перец по вкусу.

Процесс приготовления

Сперва натираем готовую свеклу на средней терке. Повторяем все то же самое с чесноком.

Далее добавляем к свекле лимонный сок, крем-сыр и икру. Не забудьте посолить и добавить немного перца. Все тщательно перемешайте.

Затем подсушиваем хлеб и выкладываем намазку.

Приятного аппетита!

Как приготовить намазку из свеклы - смотрите видео:

