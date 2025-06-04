Взорвалось там, где надо: Плетенчук указал на важный результат операции в Крыму

СБУ удалось взорвать один из самых защищенных объектов РФ.

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Как операция СБУ ослабила врага в Крыму / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Что сказал Плетенчук:

Подрыв моста ослабил логистику РФ в Крыму

Взрыв повредил один из главных элементов сооружения

3 июня СБУ взорвала одну из опор Крымского моста, из-за чего оккупационным войскам страны-агрессора России, скорее всего, придется значительно ограничить использование моста для логистики.

Об этом рассказал в эфире Еспресо представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам Крымский мост будет работать и в дальнейшем, ведь это гидротехническое сооружение с довольно большим запасом прочности. При этом количество ограничений по его использованию увеличится.

видео дня

А все потому, что взрыв произошел возле одного из главных элементов конструкции моста - опор. И выбрали подрыв именно их, по словам представителя ВМС, не случайно.

"Каждому из нас было интересно, как должна состояться атака на Крымский мост. Лично я даже представить не мог, что именно таким образом можно это сделать. Этот объект охраняется очень серьезно и является едва ли не одним из самых защищенных объектов вообще на территории РФ. На поверхности работает росгвардия, ФСБ и пограничники, а сами россияне очень часто жалуются, что пересечь мост почти тоже самое, что проехать государственную границу. Поэтому как можно было втиснуть туда более 1000 кг взрывчатки для меня остается загадкой", - добавил он.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Подрыв Крымского моста - последние новости

Напомним, Главред писал, что 3 июня Служба безопасности провела новую уникальную спецоперацию. Украине в третий раз удалось поразить Крымский мост, на этот раз под водой.

Впоследствии СМИ написали, что для Украины любое поражение Крымского моста, который незаконно построила страна-агрессор Россия, будет считаться пиар-победой.

Ранее в ВМС сообщали, что во время последней операции СБУ был поражен сложный с инженерной точки зрения элемент конструкции моста - та часть, которая расположена вблизи Керчь-Еникальского канала.

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Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

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