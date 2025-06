Путин заинтересован: в ISW рассказали, чего хочет достичь РФ во время переговоров

Что сообщили аналитики:

Страна-агрессор Россия держит курс на ликвидацию суверенитета Украины и несмотря на участие в мирных переговорах не заинтересована в дипломатическом урегулировании войны.

Об этом в новом отчете сообщает американский Институт изучения войны(ISW). Там отмечают, что представители Кремля признают свою цель. Например, о желании уничтожить Украину неоднократно говорил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В одной из недавних его публикаций говорится о том, что переговоры в Стамбуле для Москвы являются инструментом достижения "быстрой победы" и свержения украинской власти.

Также Медведев заявлял, что российский меморандум, проект которого представили в Стамбуле, полностью соответствует целям РФ и пригрозил уничтожением любого, кто будет сопротивляться стране-агрессору.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков представляет намерения России во время переговоров как попытку "устранить первопричины войны". При этом от подтвердил заинтересованность кремлевского диктатора Владимира Путина в трехсторонней встрече с президентами Украины и США.

Напомним, в России заявили, что они могут провести третий раунд переговоров с Украиной в конце июня. Местом встречи, как и раньше, может стать Стамбул.

Накануне в Турции заявили, что на встрече украинской и российской делегаций 2 июня в Стамбуле был достигнут прогресс. Поэтому Турция ожидает, что между Украиной и Россией состоится новый раунд переговоров.

Ранее также, как писал Главред, в МИД Украины заявили, что Россия до сих пор не предоставила никакого ответа на документ, в котором изложено видение Украины относительно завершения войны. Киев требует от Кремля ответа.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.