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"Мы требуем ответа от России": глава МИД выдвинул Кремлю жесткое требование

Руслана Заклинская
4 июня 2025, 00:18
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Россия избегает содержательных форматов прекращения огня, что, по мнению Сибиги, должно стать основанием для новых санкций со стороны Запада.
'Мы требуем ответа от России': глава МИД выдвинул Кремлю жесткое требование
Киев требует ответа на документ о завершении войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевые тезисы Сибиги:

  • РФ не предоставила ответа на украинский документ с видением завершения войны
  • Украина требует ответа, молчание свидетельствует о желании продолжать войну
  • Россия вместо конструктивного предложения выдвинула старые ультиматумы

Россия до сих пор не предоставила ответа на документ, в котором изложено видение Украины относительно завершения войны. Киев требует от Кремля ответа. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Россия не отреагировала на наш документ, в котором изложено видение Украины относительно завершения войны. Мы прислали его накануне встречи. Во время встречи наша делегация спросила россиян, какие их соображения. Они не предоставили никакого ответа. Ни во время встречи, ни после нее. Мы требуем ответа от России. Каждый день молчания с их стороны доказывает их желание продолжать войну", - подчеркнул он.

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Сибига подчеркнул, что вместо ответа на украинскую конструктивную инициативу Москва выдвинула ряд старых ультиматумов, которые не способствуют достижению настоящего мира. По его словам, такие действия противоречат предыдущим обещаниям России для Соединенных Штатов о том, что на этой неделе в Стамбуле она представит "реалистичное и выполнимое" предложение.

"Из-за отсутствия конструктивного подхода со стороны России стамбульский формат превратился во встречи по обмену военнопленными. Мы приветствуем прогресс в этой области, но могли бы быть гораздо более ощутимые результаты во всех сферах, если бы россияне ответили взаимностью на конструктивность Украины", - добавил Сибига.

Кроме того, глава украинского МИД отметил, что российская сторона избегает каких-либо содержательных форматов прекращения огня. Сибига отметил, что это достаточное основание для западных партнеров ввести новые санкции против Кремля.

"Мы должны положить конец убийствам. И если текущие встречи не принесут такого результата и не будут способствовать миру, становится все более очевидным, что необходима встреча лидеров", - подытожил министр.

"Меморандум" о прекращении огня России - последние новости

Напомним, 2 июня, во время второго раунда переговоров в Стамбуле, Украина передала Москве меморандум с предложениями для завершения войны. Документ состоит из пяти частей и предусматривает: полное прекращение огня; обмен пленными; гарантии безопасности; постепенное снятие санкций; мониторинг режима тишины со стороны США и других стран. Территориальные вопросы предлагается обсуждать уже после установления режима прекращения огня.

В то же время Россия опубликовала собственный "меморандум", в котором выдвигает ряд требований к Украине. Среди них:

  • вывод украинских войск из Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей;
  • нейтралитет Украины;
  • запрет вступления в военные союзы и размещения иностранных войск на территории Украины;
  • роспуск "националистических формирований";
  • ограничение Вооруженных сил Украины;
  • признание русского языка официальным;
  • снятие санкций;
  • прекращение взаимных претензий между сторонами.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложения России фактически предусматривают лишь кратковременное перемирие на 2-3 дня, что является недостаточным и несерьезным шагом. Он призвал США усилить санкционное давление на Москву. По словам Зеленского, обмены телами погибших происходят и без политических договоренностей, а российские предложения не содержат реальных инициатив.

Как сообщал Главред, условия РФ для 30-дневного прекращения огня США назвали нереалистичными. Американские чиновники считают, что Москва пытается затянуть процесс и избежать реальных договоренностей.

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Кто такой Андрей Сибига?

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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