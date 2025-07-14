"Так мы пошли за ним": как Лина Костенко встретилась с диктатором Путиным

Лина Костенко не скрыла своих эмоций.

https://glavred.info/starnews/tak-my-poshli-za-nim-kak-lina-kostenko-vstretilas-s-diktatorom-putinym-10681349.html Ссылка скопирована

Лина Костенко о Владимире Путине / коллаж: Главред, фото: t.me, Лина Костенко, t.me/news_kremlin

Кратко:

Лина Костенко встретилась с Владимиром Путиным

Как он себя вел

Украинская легендарная писательница Лина Костенко рассказала, как столкнулась на Крещатике с российским диктатором Владимиром Путиным.

В интервью Сергею Жадану Костенко отметила, что встретилась с Путиным случайно.

видео дня

"Он шел по всему Крещатику. А мы как раз шли из Киево-Могилянской академии. Когда из-за Пассажа – Путин. Так мы пошли за ним. А Крещатик уже был пуст почти. Мы шли и очень шутили. И я тогда сказала: "Это же Путин сейчас идет по Крещатику и думает: "Мать-перемать городов русских", - поделилась писательница.

Также она добавила, что вписала эту встречу в свой роман "Записки украинского сумасшедшего".

"Мне удивительно, что никто даже не заметил, что Путин без сопровождения наших шел по Киеву, как хозяин", – отметила Лина Костенко.

Смотрите видео интервью Лины Костенко:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, беглец Влад Яма опубликовал архивное фото в честь дня своего рождения. На снимок отреагировала его теща и впервые публично высказалась о нем.

А также первая леди Украины Елена Зеленская посетила Италию. для официальной встречи она выбрала коричневый брючный костюм и подчеркнула талию поясом. Образ она дополнила брошкой и сделала аккуратную прическу с собранными волосами.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Лина Костенко Лина Костенко - украинская писательница-шестидесятница, поэтесса, общественный деятель. Номинантка на Нобелевскую премию по литературе в 1967 году, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред