Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Так мы пошли за ним": как Лина Костенко встретилась с диктатором Путиным

Элина Чигис
14 июля 2025, 21:06
281
Лина Костенко не скрыла своих эмоций.
Лина Костенко, Владимир Путин
Лина Костенко о Владимире Путине / коллаж: Главред, фото: t.me, Лина Костенко, t.me/news_kremlin

Кратко:

  • Лина Костенко встретилась с Владимиром Путиным
  • Как он себя вел

Украинская легендарная писательница Лина Костенко рассказала, как столкнулась на Крещатике с российским диктатором Владимиром Путиным.

В интервью Сергею Жадану Костенко отметила, что встретилась с Путиным случайно.

видео дня

"Он шел по всему Крещатику. А мы как раз шли из Киево-Могилянской академии. Когда из-за Пассажа – Путин. Так мы пошли за ним. А Крещатик уже был пуст почти. Мы шли и очень шутили. И я тогда сказала: "Это же Путин сейчас идет по Крещатику и думает: "Мать-перемать городов русских", - поделилась писательница.

Также она добавила, что вписала эту встречу в свой роман "Записки украинского сумасшедшего".

"Мне удивительно, что никто даже не заметил, что Путин без сопровождения наших шел по Киеву, как хозяин", – отметила Лина Костенко.

Смотрите видео интервью Лины Костенко:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, беглец Влад Яма опубликовал архивное фото в честь дня своего рождения. На снимок отреагировала его теща и впервые публично высказалась о нем.

А также первая леди Украины Елена Зеленская посетила Италию. для официальной встречи она выбрала коричневый брючный костюм и подчеркнула талию поясом. Образ она дополнила брошкой и сделала аккуратную прическу с собранными волосами.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Лина Костенко

Лина Костенко - украинская писательница-шестидесятница, поэтесса, общественный деятель. Номинантка на Нобелевскую премию по литературе в 1967 году, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Лина Костенко Владимир Путин новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский провел "очень хороший разговор" с Трампом - о чем договорились лидеры

Зеленский провел "очень хороший разговор" с Трампом - о чем договорились лидеры

23:00Политика
США готовят пакет военной помощи на $10 миллиардов - что получит Украина

США готовят пакет военной помощи на $10 миллиардов - что получит Украина

21:19Война
Зеленский выбрал нового министра обороны Украины: кто заменит Умерова

Зеленский выбрал нового министра обороны Украины: кто заменит Умерова

21:10Политика
Реклама

Популярное

Ещё
РФ постигнет новая беда до 1 января 2026-го: с чем столкнутся оккупанты - эксперт рассказал

РФ постигнет новая беда до 1 января 2026-го: с чем столкнутся оккупанты - эксперт рассказал

Карта Deep State онлайн за 14 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 июля: что происходит на фронте (обновляется)

В РФ в один день умерли два известных кинорежиссера: обстоятельства смерти

В РФ в один день умерли два известных кинорежиссера: обстоятельства смерти

К четырем знакам зодиака деньги "польются" рекой: кто они

К четырем знакам зодиака деньги "польются" рекой: кто они

Его видели и знают все: в Украине растет настоящий гриб-хищник

Его видели и знают все: в Украине растет настоящий гриб-хищник

Последние новости

23:00

Зеленский провел "очень хороший разговор" с Трампом - о чем договорились лидеры

22:49

"Мир знает, куда бить": Зеленский раскрыл детали разговора с Келлогом

22:07

Будет ли Украина иметь стабильные поставки оружия от США: детали от нардепа

22:02

"Ночью приходил, попросил это сделать": Елена Мозговая рассказала о воле отца

21:47

"Объяснял историю РФ с 1250 года": Рютте высмеял Путина за "историка" на переговорах

Кремль проедает резервы, у Путина заканчиваются деньги на войну - МиловКремль проедает резервы, у Путина заканчиваются деньги на войну - Милов
21:41

Знаки повсюду: приметы на удачу и везение

21:19

США готовят пакет военной помощи на $10 миллиардов - что получит Украина

21:10

Зеленский выбрал нового министра обороны Украины: кто заменит Умерова

21:08

Гордость и признание: Джамала примет участие в Grammy Awards

Реклама
21:06

"Так мы пошли за ним": как Лина Костенко встретилась с диктатором Путиным

20:55

Не только Patriot: Рютте раскрыл, какое оружие может получить Киев первой волной

20:25

Комары исчезнут навсегда: одно натуральное средство легко избавит от насекомыхВидео

20:07

HBO начала съемки сериала о Гарри Поттере: в Сети появился первый кадр

19:54

Что заставляет кротов убегать навсегда: простой проверенный метод от садовода

19:31

Спецпосланник Трампа встретился с Умеровым, Будановым и Сырским: о чем говорили

19:10

Большое заявление Трампа по РФ: почему президент США изменил риторикумнение

19:05

Трамп сказал, сколько систем Patriot получит Украина: количество радует

19:03

Трамп резко изменил позицию по России и поставил ультиматум: чего ждать украинцам

18:59

Идеальное время для рекордного урожая: когда можно пересаживать клубнику летомВидео

18:56

Начинается новый этап для Украины, Трамп начал разворот от России – Яременко

Реклама
18:53

Враг цинично ударил по Харьковщине: количество пострадавших растет

18:43

Сложный период для Путина: полковник ВСУ предупредил о проблемах РФ на фронтеВидео

18:31

Вкус лета в банке: проверенный рецепт кабачков с шампиньонами и соусом сацебелиВидео

18:12

Где енот: только гений справится с загадкой за 5 секунд

18:05

Свириденко назвала главные задачи на посту премьера: когда объявят состав Кабмина

18:04

Полная перезагрузка: СМИ раскрыли, когда Рада проголосует за состав нового Кабмина

17:43

Как не угробить авто: для чего в машине антифриз и когда его нужно срочно менятьВидео

17:30

Цены в Украине взлетели втрое: Госстат назвал "рекордсменов" по подорожанию

17:28

В Украине рекордно подорожали сигареты: что будет с ценами в дальнейшем

17:20

Есть только три условия: названы реальные сценарии окончания войны в Украине

16:55

Украина может получить крылатые ракеты JASSM для F-16: СМИ раскрыли подробности

16:54

Потрясло: в одной из областей Украины зафиксировали неожиданное землетрясение

16:30

Курс доллара и евро рванул вверх: сколько будет стоить валюта уже 15 июля

16:24

Китай, миллионы и переговоры с США: что известно о возможном премьере Юлии Свириденко

16:22

Аренда квартир в Украине подорожала: где дороже и дешевле всего снимать однушку

16:12

Шмыгаль может заменить Умерова: нардеп раскрыл детали больших ротаций в Кабмине

16:04

Даже следа не останется: как уничтожить все сорняки только с помощью одного средства

15:40

Надю Дорофееву положили в больницу второй раз за лето - что происходит с певицей

15:35

Как хитрые немцы готовят яйца: один способ поразит удивительным результатомВидео

15:34

Чем быстро отмыть золотые украшения: простой, но очень эффективный способВидео

Реклама
15:29

Судьба меняет маршрут: какие ТОП-4 знака откроют новую страницу жизни уже летом

15:22

Вызов для ПВО: РФ может получить от КНДР новые ракеты

15:17

Его видели и знают все: в Украине растет настоящий гриб-хищникВидео

15:11

Трамп оказался там, где был Байден в вопросе оружия для Украины: в NYT назвали причину

15:00

В Украине будет новый премьер-министр – кому Зеленский предложил должность

14:53

Зеленский провел переговоры с Келлогом в Киеве - о чем договорились

14:31

В РФ в один день умерли два известных кинорежиссера: обстоятельства смерти

14:29

Штрафы за чеки: украинцев ждут серьезные изменения уже с 1 августа

14:29

Остаются целыми и ароматными: бомбезный рецепт вишен в собственном соку на зиму

14:14

Почему Черное море называют "черным": об истинном значении знают лишь единицыВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять