"Так мы пошли за ним": как Лина Костенко встретилась с диктатором Путиным

Кратко:
- Лина Костенко встретилась с Владимиром Путиным
- Как он себя вел
Украинская легендарная писательница Лина Костенко рассказала, как столкнулась на Крещатике с российским диктатором Владимиром Путиным.
В интервью Сергею Жадану Костенко отметила, что встретилась с Путиным случайно.
"Он шел по всему Крещатику. А мы как раз шли из Киево-Могилянской академии. Когда из-за Пассажа – Путин. Так мы пошли за ним. А Крещатик уже был пуст почти. Мы шли и очень шутили. И я тогда сказала: "Это же Путин сейчас идет по Крещатику и думает: "Мать-перемать городов русских", - поделилась писательница.
Также она добавила, что вписала эту встречу в свой роман "Записки украинского сумасшедшего".
"Мне удивительно, что никто даже не заметил, что Путин без сопровождения наших шел по Киеву, как хозяин", – отметила Лина Костенко.
Смотрите видео интервью Лины Костенко:
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О персоне: Лина Костенко
Лина Костенко - украинская писательница-шестидесятница, поэтесса, общественный деятель. Номинантка на Нобелевскую премию по литературе в 1967 году, сообщает Википедия.
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