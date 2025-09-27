Укр
Мировой лидер резко изменил взгляд Трампа на войну в Украине: СМИ назвали имя

Анна Косик
27 сентября 2025, 16:26обновлено 27 сентября, 17:04
Трамп начал более оптимистично рассматривать возможность победы Украины после одного визита.
Трамп, Трамп и король Чарльз
Приспешник Трампа оценивает смену риторики президента, как хороший сигнал / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот

Основное:

  • После визита в Великобританию Трамп изменил свой взгляд на войну
  • Убедил в способности Украины выиграть войну Трампа король Чарльз III

Президент США Дональд Трамп недавно неожиданно выразил уверенность в том, что Украина сможет вернуть все свои законные территории, хотя еще недавно поддерживал риторику о территориальных уступках.

Как сообщило издание The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники, на такое изменение позиции американского президента имел большое влияние король Чарльз III.

Как король повлиял на Трампа

Изменение взглядов на ситуацию в Украине у президента США произошло после государственного визита в Великобританию. Там состоялся ряд частных встреч с монархом, во время которых обсуждалась ситуация на фронте.

"Эти разговоры были чрезвычайно важными для формирования нового взгляда Трампа на возможность победы Украины", - утверждает издание.

Уже после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во время Генассамблеи ООН Трамп заявил, что Украина способна вернуть все свои земли.

Какой дополнительный фактор мог изменить взгляд Трампа на войну

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что изменение позиции Трампа можно оценивать как максимально позитивный сигнал. Он также отметил, что на изменение риторики могло повлиять и то, что глава страны-агрессора России Владимир Путин разозлил президента США игнорированием его инициатив по прекращению войны.

Король Чарльз
Король Чарльз / Инфографика: Главред

Встреча Трампа и короля Чарльза ІІІ - что известно

Напомним, Главред писал, что 18 сентября президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон на встречу с королем Англии Чарльзом ІІІ. Во время банкетной процессии в зале Святого Георгия в Виндзорском замке они заговорили об Украине.

В частности король Англии Чарльз III заявил, что его страна и союзники объединяются для поддержки Украины, чтобы сдержать агрессию РФ и обеспечить мир.

Впоследствии стало известно, что Трамп грубо нарушил королевский этикет, когда во время встречи с Чарльзом III начал хлопать его по спине. Это грубое нарушение, ведь никто не может прикасаться так к королю. Американский президент сделал это несколько раз.

Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

