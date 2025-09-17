Таких нарушений не делал никто: Трамп жестко опозорился на встрече с королем Англии

Что известно:
- Дональд Трамп прибыл в Лондон на встречу с королем Англии
- Трамп жестко нарушил королевский этикет во время встречи
Американский президент Дональд Трамп прилетел в Лондон, где встретился с королем Англии Чарльзом III. Однако встреча не прошла без казусов. Трамп сделал несколько жестких нарушений, чего никто не позволяет себе делать в присутствии короля и по отношению к нему. Видео с позором Трампа уже разлетелось в Сети.
Сперва Трамп грубо нарушил королевский этикет, когда во время встречи с Чарльзом III начал хлопать его по спине. Это грубое нарушение, ведь никто не может прикасаться так к королю. Американский президент сделал это несколько раз.
Затем произошел еще один скандальный момент. Когда Трамп и король шли рядом, американский лидер внезапно обогнал своего коллегу и стал возле гвардейца, который шел впереди. Он оставил короля одного позади. Чарльз попытался незаметно догнать Трампа, но тот не обращал на это внимание и даже разговаривал с гвардейцем.
Смотрите видео с позором Дональда Трампа в Лондоне:
Скандалы с Трампом - последние новости
Как ранее сообщал Главред, 7 марта Трамп похвалил одиозного журналиста, который упрекнул Зеленского за костюм. Президент США обменялся шутками и комплиментами относительно галстуков с журналистом издания RSBN Брайаном Гленном.
Также перед встречей Трампа с Путиным журналистов кремлевского пула разместили на раскладушках в спортивном комплексе Alaska Airlines Center. Пропагандистка Маргарита Симоньян сказала, что во время перелета им подавали "котлеты по-киевски".
Кроме этого, во время встречи Путина и Трампа журналисты пытались задать вопросы о прекращении огня и гражданских жертвах, но Путин игнорировал их, сидя с широко расставленными ногами и корчась. Трамп постоянно повторял "спасибо, пресса", после чего журналистов выгнали, а трансляцию прервали.
Читайте также:
