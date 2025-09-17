Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Таких нарушений не делал никто: Трамп жестко опозорился на встрече с королем Англии

Ангелина Подвысоцкая
17 сентября 2025, 22:52
517
Американский президент забыл, что он проводит встречу не с гвардейцем, а с королем Чарльзом III.
Трамп, король Чарльз
Трамп опозорился в Лондоне / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Белый дом

Что известно:

  • Дональд Трамп прибыл в Лондон на встречу с королем Англии
  • Трамп жестко нарушил королевский этикет во время встречи

Американский президент Дональд Трамп прилетел в Лондон, где встретился с королем Англии Чарльзом III. Однако встреча не прошла без казусов. Трамп сделал несколько жестких нарушений, чего никто не позволяет себе делать в присутствии короля и по отношению к нему. Видео с позором Трампа уже разлетелось в Сети.

Сперва Трамп грубо нарушил королевский этикет, когда во время встречи с Чарльзом III начал хлопать его по спине. Это грубое нарушение, ведь никто не может прикасаться так к королю. Американский президент сделал это несколько раз.

видео дня

Затем произошел еще один скандальный момент. Когда Трамп и король шли рядом, американский лидер внезапно обогнал своего коллегу и стал возле гвардейца, который шел впереди. Он оставил короля одного позади. Чарльз попытался незаметно догнать Трампа, но тот не обращал на это внимание и даже разговаривал с гвардейцем.

Смотрите видео с позором Дональда Трампа в Лондоне:

трамп
Трамп опозорился в Лондоне / фото: скриншот

Скандалы с Трампом - последние новости

Как ранее сообщал Главред, 7 марта Трамп похвалил одиозного журналиста, который упрекнул Зеленского за костюм. Президент США обменялся шутками и комплиментами относительно галстуков с журналистом издания RSBN Брайаном Гленном.

Также перед встречей Трампа с Путиным журналистов кремлевского пула разместили на раскладушках в спортивном комплексе Alaska Airlines Center. Пропагандистка Маргарита Симоньян сказала, что во время перелета им подавали "котлеты по-киевски".

Кроме этого, во время встречи Путина и Трампа журналисты пытались задать вопросы о прекращении огня и гражданских жертвах, но Путин игнорировал их, сидя с широко расставленными ногами и корчась. Трамп постоянно повторял "спасибо, пресса", после чего журналистов выгнали, а трансляцию прервали.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Лондон Дональд Трамп Трамп новости Чарльз III
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Таких нарушений не делал никто: Трамп жестко опозорился на встрече с королем Англии

Таких нарушений не делал никто: Трамп жестко опозорился на встрече с королем Англии

22:52Мир
"Лишнее и ложное": в Польше резко отреагировали на слова Зеленского

"Лишнее и ложное": в Польше резко отреагировали на слова Зеленского

22:39Мир
Евро резко взлетело вверх: новый курс валют на 18 сентября

Евро резко взлетело вверх: новый курс валют на 18 сентября

21:28Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

Карта Deep State онлайн за 17 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

В Украине официально расширили возрастные рамки мобилизации - что изменилось

В Украине официально расширили возрастные рамки мобилизации - что изменилось

Гороскоп на завтра 18 сентября: Девам - неожиданная поездка, Рыбам - трудности

Гороскоп на завтра 18 сентября: Девам - неожиданная поездка, Рыбам - трудности

Из трубы выйдут не все: назван главный просчет оккупантов возле Купянска

Из трубы выйдут не все: назван главный просчет оккупантов возле Купянска

Последние новости

00:01

Усик попал под шквал хейта: что вызвало возмущение фанатов после футбольного матча

17 сентября, среда
23:12

Не просто седират: как один осенний посев превратит даже тяжелую почву в рыхлуюВидео

22:52

Таких нарушений не делал никто: Трамп жестко опозорился на встрече с королем АнглииВидео

22:42

Беременная Бех-Романчук рассказала о госпитализации

22:39

"Лишнее и ложное": в Польше резко отреагировали на слова Зеленского

Закрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - КриволапЗакрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - Криволап
22:37

Киркоров заговорил о Пугачевой, которая вскрыла их фейковый брак

22:09

Цены на топливо могут подскочить в ближайшее время: эксперт рассказал причины

21:32

Можно ли выгуливать кота на поводке - эксперты поставили точку в вопросеВидео

21:28

Евро резко взлетело вверх: новый курс валют на 18 сентября

Реклама
21:27

Скандал на Кубке Украины: "Кривбасс" переиграл соперника, но вылетел "из-за ошибки"Видео

21:20

Через год после помолвки: Ольга Харлан призналась, как изменились ее отношения с женихом-итальянцем

20:48

Бои в центре Купянска: ВСУ раскрыли "маленькую ложь" россиян и разъяснили ситуацию

20:47

"Кремль выбрал путь вечной войны": ближайший соратник Путина уходит в отставку

20:37

Сильные ливни и штормовой ветер атакуют Украину: синоптики предупреждают об опасности

20:25

Хочет "искать счастье за границей": лидер "Динамо" отказался продлевать контракт

20:15

Сгребать опавшие листья не нужно - эксперты раскрыли лучший и более простой метод

20:14

РФ готовится к новым ударам по Украине: Зеленский сказал, какие объекты под угрозой

19:41

Бензин или газ: эксперты посчитали, что на самом деле выгоднее для ежедневных поездок

19:19

Украина получит очень важные ракеты: Зеленский раскрыл наполнение новых пакетов помощиВидео

19:14

Можно остаться без ужина: какой сорт картофеля испортит идеальное пюре

Реклама
19:12

"Их любовь глубока и проста": Киану Ривз тайно женился

19:10

Сколько стоит сбить один "Шахед"мнение

18:48

РФ выводит войска с двух направлений - раскрыты цели Кремля и план "Б" для УкраиныВидео

18:42

"План А" и "План Б": Зеленский рассказал, как Украина может завершить войнуВидео

18:26

Пушистые эмпаты: зоологи наконец ответили, умеют ли коты чувствовать нашу грусть

18:12

Цена "летит" в пропасть: в Украине стремительно дешевеет популярный овощ

18:04

Полезный и невероятно вкусный морковный пирог: рецепт, который вас удивитВидео

17:55

"Не хочет застолий и посиделок": Ефремов передумал разводиться с пятой женой

17:36

Легкие фильмы на вечер: что смотрит Елена Кравец

17:28

Деньги сами идут в руки: какие ТОП-4 знака зодиака обречены на богатство

17:04

"Реальность - другая": почему учения "Запад-2025" обернулись провалом для Путина

16:59

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с боксером за 45 секунд

16:42

"Абсурд": в ГПСУ разъяснили ситуацию с выездом отца убитой Ирины Заруцкой в США

16:39

Приедут ли поляки на обучение в Украину: в МИД анонсировали важный визит

16:37

В ХХ веке на Буковине создали собственную породу собак: чем они особенные

16:37

В тяжелом состоянии: путинист Киркоров заявил о проблемах со здоровьем

16:28

В Украине официально расширили возрастные рамки мобилизации - что изменилось

16:23

Неожиданно дешевле: в Украине снизили цены на популярный продукт

16:12

Экс-жена футболиста Пятова рассказала об отношениях: "Во-первых, я женщина"

15:53

Рожденные в эти даты люди достигают невероятного успеха

Реклама
15:47

ВСУ взорвали важную трубу возле Купянска: что придумал враг для продвижения

15:43

Нет эффективных средств: эксперт озвучил проблему создания бесполетной зоны

15:38

Когда лучше покупать авто - эксперты назвали самые удачные и худшие месяцы

15:37

Рада ратифицировала столетнее соглашение с Великобританией - что теперь изменится

15:34

Не съесть: Юрий Горбунов с 8-летним сыном похвастались гигантским уловом

15:30

Идеальная закуска, которую разметают за 1 минуту: фантастический рецепт

15:17

Гороскоп Таро на завтра 18 сентября: Близнецам - стараться, Львам - надеяться

15:09

Могут ли задержаться поставки ПВО Украине: эксперт назвал важный нюансВидео

15:06

Саранча покажется "цветочками": Украину массово атакуют пауки, какая причина

14:52

Убийство украинки в США: американский рэпер посвятил клип девушкеВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять