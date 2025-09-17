Таких нарушений не делал никто: Трамп жестко опозорился на встрече с королем Англии

Американский президент забыл, что он проводит встречу не с гвардейцем, а с королем Чарльзом III.

Трамп опозорился в Лондоне / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Белый дом

Что известно:

Дональд Трамп прибыл в Лондон на встречу с королем Англии

Трамп жестко нарушил королевский этикет во время встречи

Американский президент Дональд Трамп прилетел в Лондон, где встретился с королем Англии Чарльзом III. Однако встреча не прошла без казусов. Трамп сделал несколько жестких нарушений, чего никто не позволяет себе делать в присутствии короля и по отношению к нему. Видео с позором Трампа уже разлетелось в Сети.

Сперва Трамп грубо нарушил королевский этикет, когда во время встречи с Чарльзом III начал хлопать его по спине. Это грубое нарушение, ведь никто не может прикасаться так к королю. Американский президент сделал это несколько раз.

Затем произошел еще один скандальный момент. Когда Трамп и король шли рядом, американский лидер внезапно обогнал своего коллегу и стал возле гвардейца, который шел впереди. Он оставил короля одного позади. Чарльз попытался незаметно догнать Трампа, но тот не обращал на это внимание и даже разговаривал с гвардейцем.

Смотрите видео с позором Дональда Трампа в Лондоне:

Трамп опозорился в Лондоне / фото: скриншот

