Трамп открыт к предоставлению Украине нового оружия большой дальности, - WSJ

Зеленский попросил Трампа предоставить больше ракет дальнего действия и разрешить использовать такое оружие для нанесения ударов по целям на территории России.

Трамп открыт к предоставлению Украине нового оружия большой дальности / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Зеленский попросил Трампа предоставить больше ракет

Трамп хоть и пообещал, но не взял на себя обязательств по этому поводу

Президент США Дональд Трамп сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Киевом американского оружия дальнего действия для нанесения ударов по территории России.

В то же время он не взял на себя обязательств по этому поводу во время встречи во вторник, по словам высокопоставленного американского чиновника и украинского чиновника, пишет WSJ.

Во время беседы в кулуарах Организации Объединенных Наций Зеленский попросил Трампа предоставить больше ракет дальнего действия и разрешить использовать такое оружие для нанесения ударов по целям на территории России.

Трамп ответил, что не против этой идеи, хотя оба чиновника заявили, что президент не взял на себя никаких обязательств по отмене запрета США на такие атаки.

Удары вглубь России - последние новости

Недавно в российской Пензе прогремели взрывы. В Центре противодействия дезинформации при СНБО подтвердили, что украинские дроны ударили по местному радиозаводу.

Накануне также Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющим Сил обороны нанесли успешный удар по базе ГСМ аэропорта "Сочи".

Напомним, Главред писал, что по информации Генштаба, Силы обороны Украины в начале августа нанесли успешные удары по верифицированным целям РФ, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии против нашего государства.

Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

