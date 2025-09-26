Это уже вызвало резкий рост мировых цен на дизель, учитывая, что его запасы уже были ограниченными.

Трампу не нравятся пылающие российские НПЗ: Reuters узнали причину / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Какие последствия ударов по российской инфраструктуре

Почему это не нравится президенту США

Удары Украины по российской энергетической инфраструктуре стали серьёзным вызовом для Москвы, но их последствия заметны и для мировых рынков.

Как отмечает колумнист Reuters Рон Буссо, атаки совпали с моментом, когда должны вступить в силу новые западные санкции, что значительно осложнило ситуацию для РФ.

Из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов в РФ введён частичный запрет на экспорт дизельного топлива до конца 2025 года, а также продлён запрет на экспорт бензина. Это вызвало резкий рост мировых цен на дизель, учитывая, что его запасы уже были ограниченными.

Россия потеряла миллиарды долларов экспортной выручки: только продажи дизеля приносили до 5,3 млрд долларов в месяц. Кремль, по словам автора статьи, тщательно просчитывал этот шаг, ведь ограничения ударили не только по доходам бюджета, но и по глобальному энергетическому рынку.

Санкции Европы и США изначально строились так, чтобы ограничить доходы Москвы, но не вызвать глобальный ценовой шок. Именно поэтому был запрещён импорт значительной части российской нефти, но не полностью перекрыт её поток. Вместо этого ввели ценовые ограничения, которые в итоге ослабили эффект давления, учитывая расширение "теневого флота" танкеров, используемых Россией для обхода санкций.

По мнению Reuters, слишком успешные удары Украины могут вызвать недовольство президента США Дональда Трампа. Резкий рост мировых цен на топливо неизбежно ударяет по американским потребителям и может осложнить внутреннюю экономическую повестку Белого дома. Именно поэтому в Вашингтоне балансируют между поддержкой Киева и контролем за последствиями атак для глобального рынка.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ / Главред

Удачные операции Украины против РФ - последние новости

Как писал Главред, 21 сентября впервые в истории украинские спецназовцы из подразделения ГУР МО Украины "Призраки" уничтожили два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Одновременно был поражен и многоцелевой вертолет Ми-8 на территории временно оккупированного Крыма.

24 сентября спецподразделение Главного управления разведки Минобороны "Примари" уничтожило во временно оккупированном Крыму два российских самолета Ан-26, а также поразило вражеские радиолокационную станцию надводной обстановки и береговую РЛС МР-10М1 "Мыс М1".

25 сентября Силы обороны Украины сбили российский самолет Су-34 на Запорожском направлении. Вражеский истребитель-бомбардировщик осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб.

