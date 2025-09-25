Рейд "призраков" в Крыму: спецназовцы сожгли два российских самолета Ан-26

Среди пораженных РЛС — радиолокационная станция надводной обстановки и береговая станция МР-10М1 "Мыс М1".

Бойцы ГУР провели успешную операцию в Крыму / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Под удар попали два самолета и две РЛС

Операцию провело спецподразделение ГУР

Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны "Примари" уничтожило во временно оккупированном Крыму два российских самолета и береговые радиолокационные станции.

Как сообщает пресс-служба ГУР, мастера спецподразделения ГУР продолжают ликвидацию вражеских дорогостоящих целей на территории временно оккупированного Крыма.

Во время рейда на полуостров спецназовцы сожгли два транспортных самолета российских захватчиков Ан-26, а также поразили вражеские радиолокационную станцию надводной обстановки и береговую РЛС МР-10М1 "Мыс М1".

"Два вражеских самолета Ан-26 и береговые РЛС - очередная добыча "Призраков" ГУР в Крыму", - говорится в сообщении.

Нанесенные бойцами ГУР потери российской оккупационной армии в Крыму зафиксированы в сводке Генерального штаба ВСУ за 24 сентября 2025 года.

Справка. Ан-26 – советский многоцелевой транспортный самолет с максимальной взлетной массой в 25 т, максимальной скоростью 540 км/ч (крейсерская 420 км/ч) и пассажировместимостью 31/35 человек. Максимальная коммерческая загрузка 5000 кг, дальность полета 1900 км.

