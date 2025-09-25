Боеспособность врага снижена: Атеш сообщил о дерзкой операции на военной базе РФ

Кратко:
- Партизаны Атеш совершили диверсию на военной базе РФ
- Уничтожены бензовоз и автомобиль УАЗ
- Операция приурочена к третьей годовщине создания движения
Агент украинского партизанского движения Атеш совершил диверсию в российской воинской части неподалеку временно оккупированного Бердянска.
Как сообщили в Атеш, удалось уничтожить две единицы военной техники оккупантов - бензовоз и УАЗ.
"В честь 3-й годовщины создания движения Атеш наш агент из числа военнослужащих армии РФ проник в одну из воинских частей в районе Бердянска и провел дерзкую операцию. Ему удалось успешно уничтожить две единицы военной техники: бензовоз и УАЗ", — говорится в сообщении.
Партизаны уточнили, что операция была проведена быстро и профессионально.
"Агент незаметно покинул территорию воинской части, оставшись незамеченным", — говорится в сообщении.
Атакованная воинская часть принимает активное участие в боях на Запорожском направлении.
"Теперь ее боеспособность временно снижена. Уничтожение бензовоза и УАЗа стало значительным ударом по логистике и оперативным возможностям оккупационных сил", — подчеркнули партизаны.
Атаки в тылу РФ - последние новости
Как писал Главред, в сентябре агент украинского партизанского движения Атеш парализовал железнодорожный узел под российским Екатеринбургом, повредив релейное оборудование на железной дороге. В результате это привело к сбою движения эшелонов на всех стратегических направлениях.
Ранее партизаны украинского движения Атеш уничтожили башню связи возле завода "Щегловский вал" в российской Туле, на котором разрабатываются системы противовоздушной обороны и стрелковое оружие для российской армии.
В августе партизаны успешно осуществили диверсионную операцию на важной железнодорожной развязке вблизи Ростова-на-Дону, фактически остановив доставку техники и боеприпасов российским войскам на южном направлении.
Другие новости:
- Винничину атаковали дроны: есть "прилет" в объекты энергетики
- Дроны заметили в воздушном пространстве Дании: аэропорт "Ольборг" приостановил полеты
- РФ готовит наступление на Херсонщине: в ISW назвали основное направление удара
Об источнике: движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред