Боеспособность врага снижена: Атеш сообщил о дерзкой операции на военной базе РФ

Анна Ярославская
25 сентября 2025, 09:35
Подразделение, подвергшееся атаке, активно участвует в боях на Запорожском направлении.
Бердянск, диверсия АТЕШ
Партизаны уничтожили бензовоз и УАЗ на базе РФ под Бердянском / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap.live, t.me/atesh_ua

Кратко:

  • Партизаны Атеш совершили диверсию на военной базе РФ
  • Уничтожены бензовоз и автомобиль УАЗ
  • Операция приурочена к третьей годовщине создания движения

Агент украинского партизанского движения Атеш совершил диверсию в российской воинской части неподалеку временно оккупированного Бердянска.

Как сообщили в Атеш, удалось уничтожить две единицы военной техники оккупантов - бензовоз и УАЗ.

"В честь 3-й годовщины создания движения Атеш наш агент из числа военнослужащих армии РФ проник в одну из воинских частей в районе Бердянска и провел дерзкую операцию. Ему удалось успешно уничтожить две единицы военной техники: бензовоз и УАЗ", — говорится в сообщении.

Уничтожен бензовоз и УАЗ на базе РФ
Уничтожен бензовоз и УАЗ на базе РФ / t.me/atesh_ua

Партизаны уточнили, что операция была проведена быстро и профессионально.

"Агент незаметно покинул территорию воинской части, оставшись незамеченным", — говорится в сообщении.

Атакованная воинская часть принимает активное участие в боях на Запорожском направлении.

Агент Атеш уничтожил военную технику врага
Агент Атеш уничтожил военную технику врага / Фото: t.me/atesh_ua

"Теперь ее боеспособность временно снижена. Уничтожение бензовоза и УАЗа стало значительным ударом по логистике и оперативным возможностям оккупационных сил", — подчеркнули партизаны.

Атаки в тылу РФ - последние новости

Как писал Главред, в сентябре агент украинского партизанского движения Атеш парализовал железнодорожный узел под российским Екатеринбургом, повредив релейное оборудование на железной дороге. В результате это привело к сбою движения эшелонов на всех стратегических направлениях.

Ранее партизаны украинского движения Атеш уничтожили башню связи возле завода "Щегловский вал" в российской Туле, на котором разрабатываются системы противовоздушной обороны и стрелковое оружие для российской армии.

В августе партизаны успешно осуществили диверсионную операцию на важной железнодорожной развязке вблизи Ростова-на-Дону, фактически остановив доставку техники и боеприпасов российским войскам на южном направлении.

Об источнике: движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

партизаны
"Испортил жизнь детям и Алле": что произошло с Максимом Галкиным

"Испортил жизнь детям и Алле": что произошло с Максимом Галкиным

Карта Deep State онлайн за 25 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Через год после похорон: муж Заворотнюк ошарашил своим внешним видом

Через год после похорон: муж Заворотнюк ошарашил своим внешним видом

Звезды точно на их стороне: каким ТОП-4 знакам зодиака скоро улыбнется судьба

Звезды точно на их стороне: каким ТОП-4 знакам зодиака скоро улыбнется судьба

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему кот поднимает задницу когда видит хозяина

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему кот поднимает задницу когда видит хозяина

