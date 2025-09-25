Боеспособность врага снижена: Атеш сообщил о дерзкой операции на военной базе РФ

Подразделение, подвергшееся атаке, активно участвует в боях на Запорожском направлении.

https://glavred.info/war/boesposobnost-vraga-snizhena-atesh-soobshchil-o-derzkoy-operacii-na-voennoy-baze-rf-10701104.html Ссылка скопирована

Партизаны уничтожили бензовоз и УАЗ на базе РФ под Бердянском / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap.live, t.me/atesh_ua

Кратко:

Партизаны Атеш совершили диверсию на военной базе РФ

Уничтожены бензовоз и автомобиль УАЗ

Операция приурочена к третьей годовщине создания движения

Агент украинского партизанского движения Атеш совершил диверсию в российской воинской части неподалеку временно оккупированного Бердянска.

Как сообщили в Атеш, удалось уничтожить две единицы военной техники оккупантов - бензовоз и УАЗ.

видео дня

"В честь 3-й годовщины создания движения Атеш наш агент из числа военнослужащих армии РФ проник в одну из воинских частей в районе Бердянска и провел дерзкую операцию. Ему удалось успешно уничтожить две единицы военной техники: бензовоз и УАЗ", — говорится в сообщении.

Уничтожен бензовоз и УАЗ на базе РФ / t.me/atesh_ua

Партизаны уточнили, что операция была проведена быстро и профессионально.

"Агент незаметно покинул территорию воинской части, оставшись незамеченным", — говорится в сообщении.

Атакованная воинская часть принимает активное участие в боях на Запорожском направлении.

Агент Атеш уничтожил военную технику врага / Фото: t.me/atesh_ua

"Теперь ее боеспособность временно снижена. Уничтожение бензовоза и УАЗа стало значительным ударом по логистике и оперативным возможностям оккупационных сил", — подчеркнули партизаны.

Атаки в тылу РФ - последние новости

Как писал Главред, в сентябре агент украинского партизанского движения Атеш парализовал железнодорожный узел под российским Екатеринбургом, повредив релейное оборудование на железной дороге. В результате это привело к сбою движения эшелонов на всех стратегических направлениях.

Ранее партизаны украинского движения Атеш уничтожили башню связи возле завода "Щегловский вал" в российской Туле, на котором разрабатываются системы противовоздушной обороны и стрелковое оружие для российской армии.

В августе партизаны успешно осуществили диверсионную операцию на важной железнодорожной развязке вблизи Ростова-на-Дону, фактически остановив доставку техники и боеприпасов российским войскам на южном направлении.

Другие новости:

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред