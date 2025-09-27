Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Ракеты Х-101 снаряжены: Россия может атаковать Украину пятью бомбардировщиками

Анна Косик
27 сентября 2025, 15:23
129
В ближайшие дни угроза массированного обстрела Украины выше, чем обычно.
ракеты, Ту-95
Два бомбардировщика уже снаряжены ракетами / Коллаж: Главред, фото: Министерство обороны РФ, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Россия переместила бомбардировщики ближе к Украине
  • Два борта уже снаряжены ракетами
  • Угроза ракетного удара в ближайшие дни высока

Последние дни поступает все больше сообщений о подготовке нового массированного обстрела Украины. Эту информацию подтверждают и мониторинговые паблики.

Они отследили, что вчера, 26 сентября, был осуществлен перелет сразу пяти Ту-95МС с Дальнего Востока на авиабазу в европейской части страны-агрессора России.

видео дня

О чем свидетельствуют перемещения вражеской авиации

Данные мониторинговых ресурсов свидетельствуют о том, что по меньшей мере два российских бомбардировщика уже снаряжены крылатыми ракетами типа Х-101.

"С целью зарядки ракетами Х-101 осуществлен перелет 1х Ту-95МС с Дальнего Востока на "Энгельс-2. Также на авиабазу "Энгельс-2" вернулся 1х борт Ту-160, который прилетал на зарядку КР еще 23.09", - говорится в сообщении.

Это указывает на вероятность ракетной атаки на Украину в ближайшее время.

Х-101
Х-101 / Инфографика: Главред

Почему Россия готовится к новым ударам по Украине

Как писал Главред, по словам начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова, россияне будут усиливать удары по Украине, а именно по гражданским. Таким образом страна-террорист хочет отомстить за то, что на фронте армии РФ труднее добиваться успехов.

Угроза ракетных ударов по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия может готовить новые атаки перед началом отопительного сезона. Целью российских оккупантов может стать газовая инфраструктура, которая является основой для обеспечения тепла в домах украинцев в период холодов.

Министр внутренних дел Игорь Клименко также накануне предупредил украинцев о том, что армия страны-агрессора РФ готовит новые массированные удары по Украине для поражения критически важных объектов жизнеобеспечения населения.

Ранее стало известно, что по словам военного эксперта Олега Жданова, новый мощный ракетно-дроновой удар по Украине возможен в любой момент.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Украины ракетный удар Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ракеты Х-101 снаряжены: Россия может атаковать Украину пятью бомбардировщиками

Ракеты Х-101 снаряжены: Россия может атаковать Украину пятью бомбардировщиками

15:23Украина
РФ нацелилась на еще один областной центр Украины: к какому городу рвется враг

РФ нацелилась на еще один областной центр Украины: к какому городу рвется враг

14:11Фронт
Возможен сценарий Фукусимы: Запорожская АЭС на грани ядерной катастрофы

Возможен сценарий Фукусимы: Запорожская АЭС на грани ядерной катастрофы

13:37Война
Реклама

Популярное

Ещё
Рецепт божественных квашеных помидоров: главный секрет в рассоле

Рецепт божественных квашеных помидоров: главный секрет в рассоле

РФ нацелилась на еще один областной центр Украины: к какому городу рвется враг

РФ нацелилась на еще один областной центр Украины: к какому городу рвется враг

Деньги "упадут с неба": три знака зодиака разбогатеют в октябре

Деньги "упадут с неба": три знака зодиака разбогатеют в октябре

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты

"Чтобы испытать": принц Уильям выпил и выдал правду о болезни жены

"Чтобы испытать": принц Уильям выпил и выдал правду о болезни жены

Последние новости

15:23

Ракеты Х-101 снаряжены: Россия может атаковать Украину пятью бомбардировщиками

15:20

Успех и в любви, и в финансах: конец года принесет счастье ТОП-2 знакам зодиака

15:17

Почему 28 сентября нельзя убираться в доме: какой церковный праздник

15:15

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Козерогам - перемены, Водолеям - хорошие новости, Рыбам - деньги

15:06

Раскрыт главный секрет герба России - о чем молчат российские историкиВидео

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и датыУкраину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты
15:04

Дмитрий Белов: "Песня воды" из Мариуполя откроет каталог издательства "Адаптации" новости компании

14:43

В Украине поднимут зарплаты до 35 тысяч: какие украинцы получат в разы больше

14:31

Чем отличаются 2 женщины, которые моют пол: только самые внимательные угадают за 23 секунды

14:11

РФ нацелилась на еще один областной центр Украины: к какому городу рвется враг

Реклама
13:57

Что делать, чтобы картошка не прорастала, а морковь не гнила: все о правильном храненииВидео

13:37

Возможен сценарий Фукусимы: Запорожская АЭС на грани ядерной катастрофы

13:32

Феномен природы: орнитолог объяснил, почему птицы Украины больше не летят в теплые края

13:20

Как стильно и полезно использовать место над холодильником: топ-7 идей дизайнеров

12:54

Горшки забиты золотом: в Лавре нашли необычайный клад, кому он принадлежалВидео

12:47

Дождей станет больше: какие области Украины накроют сильные осадки

12:40

ВСУ взяли под огневой контроль основной путь оккупантов к важному городу

12:15

В РФ скончалась популярная актриса, звезда "Мимино" и "Глухаря"

12:07

На Херсонщине оккупанты дезертируют, несмотря на наказания - Атеш

12:06

Дроны долетели аж до Чувашии: после адской атаки остановлен стратегический объект

12:00

5 действий помогут избавиться от пауков раз и навсегда: что нужно сделать

Реклама
11:55

Запах рыбы держится в доме часами: лучшие способы от него избавиться

11:30

Симоньян уличили во вранье по поводу серьезного заболевания

11:12

Евро будет колебаться: неожиданный прогноз курса, какие сюрпризы готовит октябрь

11:01

Зимняя "спячка" газонокосилки: нужно ли сливать бензин

10:38

"Украинцы враги": что говорил путинист Кеосаян об УкраинеВидео

10:26

Можно ли есть ягоды и фрукты, которые растут на кладбище: священник ответилВидео

09:51

Россияне отступают с потерями: ВСУ освободили важный пункт в горячей точке

09:27

Можно ли вырастить ель из веточки: пошаговая инструкцияВидео

09:00

Штрафы за удостоверения, въезд в ЕС по-новому и переход на зимнее время - что изменится с 1 октября для украинцев

08:53

Есть прилет по критической инфраструктуре: РФ ударила по нескольким областям Украины

08:48

Путин задумал коварный план: ISW раскрыли нюанс, как РФ "прощупывает" НАТО

08:10

Уроки израильских ошибок для Украинымнение

07:52

Разрушенный магазин и тысячи людей без света: какие последствия удара по ЗапорожьюФото

07:10

Чем отличаются две девушки, которые читают книгу: только настоящие умники угадают

06:10

Как Путин и его пособники разрушают в РФ то, что создавалось поколениямимнение

05:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с бабушкой на огороде за 31 сек

05:30

"Октябрь будет опасным": банкир предупредил о скачке курса валют

05:05

Невероятное открытие: найден клад византийских времен с сотней золотых монет

04:35

Как правильно говорить - "Дай Боже" или "Дай Бог": можно использовать только один вариантВидео

04:21

Гороскоп на завтра 28 сентября: Овнам - куча денег, Весам - неудача

Реклама
03:57

Как правильно хранить лаваш: секрет долгой свежести продукта

03:31

Что сделать осенью, чтобы пионы зацвели пышно весной: пошаговая инструкция

02:45

Деньги "упадут с неба": три знака зодиака разбогатеют в октябре

02:17

Собрал личное кладбище: Киркоров объявил о странном решении

01:46

"Нас с ней объединяет": Зеленская раскрыла детали разговора с Меланьей Трамп

01:34

Один натуральный продукт растворяет накипь в туалете за 15 минут

00:14

Россияне атаковала Запорожье: есть пострадавшие и разрушения

26 сентября, пятница
23:56

Трамп открыт к предоставлению Украине нового оружия большой дальности, - WSJ

23:12

С украинцев дерут втридорога за обычный овощ: подорожал уже на 24%

22:38

В Украину дважды залетали БпЛА из Венгрии - Генштаб показал доказательстваФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия Ротару
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять