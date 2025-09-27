Ракеты Х-101 снаряжены: Россия может атаковать Украину пятью бомбардировщиками

В ближайшие дни угроза массированного обстрела Украины выше, чем обычно.

Два бомбардировщика уже снаряжены ракетами

Главное:

Россия переместила бомбардировщики ближе к Украине

Два борта уже снаряжены ракетами

Угроза ракетного удара в ближайшие дни высока

Последние дни поступает все больше сообщений о подготовке нового массированного обстрела Украины. Эту информацию подтверждают и мониторинговые паблики.

Они отследили, что вчера, 26 сентября, был осуществлен перелет сразу пяти Ту-95МС с Дальнего Востока на авиабазу в европейской части страны-агрессора России.

О чем свидетельствуют перемещения вражеской авиации

Данные мониторинговых ресурсов свидетельствуют о том, что по меньшей мере два российских бомбардировщика уже снаряжены крылатыми ракетами типа Х-101.

"С целью зарядки ракетами Х-101 осуществлен перелет 1х Ту-95МС с Дальнего Востока на "Энгельс-2. Также на авиабазу "Энгельс-2" вернулся 1х борт Ту-160, который прилетал на зарядку КР еще 23.09", - говорится в сообщении.

Это указывает на вероятность ракетной атаки на Украину в ближайшее время.

Х-101 / Инфографика: Главред

Почему Россия готовится к новым ударам по Украине

Как писал Главред, по словам начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова, россияне будут усиливать удары по Украине, а именно по гражданским. Таким образом страна-террорист хочет отомстить за то, что на фронте армии РФ труднее добиваться успехов.

Угроза ракетных ударов по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия может готовить новые атаки перед началом отопительного сезона. Целью российских оккупантов может стать газовая инфраструктура, которая является основой для обеспечения тепла в домах украинцев в период холодов.

Министр внутренних дел Игорь Клименко также накануне предупредил украинцев о том, что армия страны-агрессора РФ готовит новые массированные удары по Украине для поражения критически важных объектов жизнеобеспечения населения.

Ранее стало известно, что по словам военного эксперта Олега Жданова, новый мощный ракетно-дроновой удар по Украине возможен в любой момент.

