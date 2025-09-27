Возможен сценарий Фукусимы: Запорожская АЭС на грани ядерной катастрофы

Оккупанты пытаются убедить представителей агентства в безопасности питания станции генераторами.

В МАГАТЭ тревожатся из-за ситуации на ЗАЭС

На оккупированной войсками страны-агрессора России Запорожской АЭС более трех дней отключено внешнее питание. Столь долгого прерывания питания на станции еще не было, что вызывает беспокойство у МАГАТЭ.

Как пишет The Guardian, аварийные генераторы питают системы охлаждения и безопасности после того, как последняя линия электропередач к станции была отключена с российской стороны 23 сентября в 16:56.

Как отреагировали в МАГАТЭ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что ситуация "глубоко тревожная" и даже встретился с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Однако это не помогло разрешить ситуацию.

"Западные эксперты и украинские чиновники опасаются, что Кремль создает кризис, чтобы укрепить свой контроль над станцией, которая является крупнейшей в Европе, и что Россия принимает рискованные меры, чтобы включить по крайней мере один реактор, несмотря на военные условия", - говорится в статье.

Специалист Greenpeace отметил, что Россия использует атомную электростанцию как разменную монету и подчеркнул, что оккупация станции "вступила в новую критическую и потенциально катастрофическую фазу".

Сколько станция может работать без питания

Европейские регуляторы после аварии на японском реакторе в Фукусиме в 2011 году проведи стресс-тесты, которые показали, что атомная электростанция должна работать без внешнего питания 72 часа.

ЗАЭС / Инфографика: Главред

Украинские источники отметили, что превышение этого срока еще не испытано. В то же время российские операторы убеждают МАГАТЭ, что дизельного топлива будет достаточно для питания генераторов в течение 20 дней без пополнения запасов.

Однако Гросси отметил, что потеря внешнего питания "увеличивает вероятность ядерной аварии".

Какая опасность нависла над АЭС

Украинские источники бьют тревогу, потому что семь из 18 доступных генераторов питают охлаждение на месте, но если они выйдут из строя, будет существовать риск того, что ядерное топливо в шести реакторах неконтролируемо будет нагреваться в течение нескольких недель, что приведет к расплавлению.

"Ускоренная версия этого сценария произошла на Фукусиме, поскольку реакторы только что заработали. Землетрясение магнитудой 9,0 произошло в Японии, и горячие реакторы на месте были автоматически остановлены в ответ. Аварийные генераторы продолжали закачивать охлаждающую воду вокруг реактора, но они были выведены из строя цунами, последовавшим через несколько минут. Три ядерные активные зоны на станции расплавились в течение трех дней, хотя топливо осталось в безопасности. Никто не погиб, но более 100 000 человек были эвакуированы", - пишет издание.

Сейчас уже есть признаки и спутниковые снимки, подтверждающие то, что россияне близки к тому, чтобы закончить линию ЛЭП, которая будет идти от ЗАЭС через оккупированные территории.

Эксперты считают, что россиянам хватит воды в бассейне-охладителе на запуск одного реактора. Сами же россияне заявляют, что подготовка к интеграции ЗАЭС в российскую энергетическую сеть находится на заключительной стадии.

Ситуация на Запорожской АЭС - последние новости

Напомним, Главред писал, что на Запорожской атомной станции отключение питания произошло не впервые. В конце травея была обесточена одна из двух внешних линий электропередачи в результате обстрела страны-агрессора России.

Ранее специалисты подтверждали, что россияне строят линии электропередач на оккупированном юго-востоке Украины. Они хотят подключать к своей энергосистеме захваченную Запорожскую АЭС.

Недавно также оккупационные войска обстреляли одну из линий электропередач на ЗАЭС. В результате, удар оккупантов вызвал блэкаут на Запорожской атомной электростанции.

