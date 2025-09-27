ВСУ взяли под огневой контроль основной путь оккупантов к важному городу

Оккупанты, которые пытаются просочиться в город, попадают под огонь украинских военных.

Попытки прорыва оккупантов в город заканчиваются их уничтожением / Коллаж: Главред, фото: 406 ОАБр, Генштаб ВСУ

Главное:

Труба, по которой перемещались оккупанты, под огневым контролем ВСУ

Оккупанты все еще пытаются пробраться в город, но их уничтожают

Враг боится контрудара на берегу Оскола

Силы обороны взяли под огневой контроль газораспределительную трубу в Купянске. По ней войска страны-агрессора России пытаются выйти в город. Об этом в эфире Еспресо сообщил командир 3-го батальона оперативного назначения 15 бригады НГУ "Кара-Даг" Андрей Кусков "Цезарь".

Военный говорит, что уже неделю как информация о российских ДРГ в городе не актуальна, ведь тогда последние группы оккупантов вышли из газораспределительной трубы.

Купянск / Инфографика: Главред

ВСУ взяли контроль над подходами к Купянску

По словам Кускова, сейчас кроме трубы украинские военные контролируют и подходы к городу. При этом Силы обороны не закрывают трубу полностью, потому что в ней достаточно легко и надежно можно ликвидировать оккупантов.

"Оттуда они никуда не бегут, там есть определенные врытые зоны отдыха у них, где мы их достаем своими средствами. По ДРГ, возможно, в городе и могли остаться определенные группы, но они точно представляют большую угрозу. Силы обороны сейчас уплотняют свои порядки, в частности, и в самом городе и в его окрестностях. Могу добавить, что враг сейчас больше волнуется о том, чтобы самому не получить контрудар и самим не отойти к берегу реки Оскол", - пояснил военный.

В городе оккупантов взяли в плен

Главред писал, что по словам начальника Купянской городской военной администрации Андрея Беседина, в Купянске во время контрдиверсионной операции Сил обороны захватили в плен российских военных.

Ситуация на Купянском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что оккупанты постоянно пытаются проникнуть в город Купянск малыми группами. Это обычно малые группы, до 5 человек. Но их может быть очень много в один конкретный период времени.

Ранее стало известно, что российские оккупанты заявляют об окружении города Купянск на Харьковщине и почти полной оккупации населенного пункта. Однако, эта информация, несмотря на непростую ситуацию на этом направлении, не соответствует действительности.

Накануне сообщалось, если оккупантам таки удастся захватить Купянск, они не остановятся в нем, а будут прорываться к поселку Купянск-Узловой, что в 8 километрах.

Об источнике: 15-я бригада оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады 15-я бригада оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады (15 БрОП) - военное формирование в составе 1-го корпуса Национальной гвардии Украины. Одна из штурмовых бригад Гвардии наступления МВД Украины, пишет Википедия. В рамках кампании "Гвардия наступления" получила название "Кара-Даг" в честь одноименной горы в Крыму. Бригаде присвоено имя Героя Украины лейтенанта Богдана Завады.

